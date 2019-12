Ny smell for Manchester City

Pep Guardiola vil hvile flere sentrale spillere. Dinamo Zagreb har en glimrende mulighet til å vinne på hjemmebane.

Onsdagens langoddsprogram byr på masse snadder. Allerede kl 12.30 spiller Norge en avgjørende kamp mot Tyskland i håndball-VM der Norge har alt i egne hender. Onsdag kveld er det så klart for de siste åtte kampene i siste runde av gruppespillet i Champions League og på Åråsen er det returkamp mellom Lillestrøm og Start om retten til å spille i Eliteserien neste sesong. I tillegg er det seks kamper i midtukerunden i engelsk Championship.

NK Dinamo Zagreb - Manchester City 4,50 - 4,20 - 1,62 H (spillestopp kl. 1850)

Etter 0-2-tapet mot Manchester City på Etihad, har Dinamo Zagreb kun tapt én av de siste 13 kampene i alle turneringer. Manchester City på sin side har hatt en blytung høst i Premier League, hvor de ligger 14 poeng bak Liverpool og sjansen for å forsvare ligatittelen virker liten.

Pep Guardiolas menn har faktisk kun vunnet to av de siste syv kampene i alle turneringer. Til kampen i Zagreb mangler de flere spillere. Fernandinho er suspendert, mens Stone, Laporte, Sane og Aguero er fortsatt ute med skader.

Siden Manchester City allerede har sikret gruppeseieren i gruppe C, vil manager Pep Guardiola antakeligvis hvile flere sentrale spillere. City har tross alt kamp mot Arsenal til helgen, og den er viktigere for dem.

Jeg har lest meg opp hos forskjellige kilder hvem de mener starter kveldens kamp. Ederson beholder trolig plassen mellom stengene, men det ligger an til store endringer i forsvaret. Joao Cancelo ligger an til å erstatte Kyle Walker på høyrebacken, mens Benjamin Mendy ser ut til å ta venstrebackplassen fra Angelino. Nicolas Otamendi starter sannsynligvis i midtforsvaret sammen med unggutten Eric Garcia.

Ilkay Gundogan kan starte som defensiv midtbanespiller, mens Bernardo Silva og talentfulle Phil Foden tar de to siste plassene på midtbanen. Det betyr at Kevin De Bruyne og David Silva vil bli spart. Gabriel Jesus starter på topp. og Riyad Mahrez og Raheem Sterling på hver sin flanke. Dette er slett ikke noe dårlig lag, men jeg tror ikke motivasjonen er på topp før denne kampen.

Manchester City har også vært sårbare defensivt hele sesongen, og selv om Guardiola etter all sannsynlighet kommer til å gjøre en rekke endringer defensivt, tror jeg ikke at de blir noe bedre bakover.

Dinamo Zagreb vet at at de med seier kan gå videre fra gruppespillet i Champions League for aller første gang, men da må Shakhtar spiller uavgjort eller tape mot Atalanta i sin kamp. Det er ikke umulig. Atalanta har alt å spille for. De kan gå videre med seier, men da må Dinamo Zagreb tape eller spille uavgjort mot City.

Dinamo Zagreb vil gå for seieren her, og de har selvtillit på hjemmebane hvor de ennå har til gode å tape denne sesongen. Oddsen på Dinamo Zagreb-seier er fine 4,50. Det må prøves som et motivasjonsspill.

