Nye Liverpool som ble fiskernes beste venn

Historien om denne unge klubben er lang, men er virkelig en god venn av fiskere.

Siden det er landslagsuker er det kamper lengre ned i seriesystemet som er på oddsen, og på fredag er det en liten perle av en kamp hvor hjemmelaget virkelig er en fiskevenn.

Hvorfor? Joda, det skal du få vite.

Dette er et bilde av en typisk by i Nord-England. Dette så også mannen bak Fleetwood. Triste omgivelser trenger ferie. (Photo by RDImages/Epics/Getty Images)

Nord-England må ha en ny by!

Peter Hesketh ble født i 1801 i Wennington i Lancashire. Wennington Hall, hans aristokratiske fødested, ligger rett nord for Forest of Bowland - det store naturområdet nord for Manchester og Liverpool.

Southport Promenade i 1890. Souhtport ble resortbyen for Nord-England. Drar du for øvrig dit i dag kan du fort møte på en fotballspiller eller to. Promenaden ble bygget av Peter Hesketh-Fleetwood.(Photo by English Heritage/Heritage Images/Getty Images)

Som ung mann observerte Hesketh at det var vanskelig for familier nord i England å dra på ferie sørover til feriebyene der med tog. Togforbindelsen mellom industribyen Manchester og havnebyen Liverpool hadde akkurat åpnet, og Hesketh så et potensial i at familier fra Lancashire inn i landet ønsket å dra til kysten. Det medførte store investeringer i det som ble resortbyen Southport.

Da Liverpool skrudde opp prisene på havnen sin tenkte herr Hesketh at en ny havneby ville være lurt. [George Newnes Limited, London, 1895]Artist Unknown. (Photo by The Print Collector/Getty Images)

La oss lage New Liverpool!

Senere økte Liverpool avgiftene for frakt, og Hesketh identifiserte en ny mulighet: Et nytt Liverpool, og under navnet New Liverpool. Noe motstand møtte riktignok navnet, og Hesketh fant sitt gamle familienavn fra skuffen: Fleetwood. Peter Hesketh-Fleetwood begynte derfor oppbygningen av en ny havneby med strategisk plassering mot Irland: Fleetwood.

Lofthouse laget Fisherman's Friend i Fleetwood, noe de fortsatt gjør.

Hesketh-Fleetwood tapte pengene sine, men byen vokste til å bli en stor fiskeby. Så stor at en lokal apotekeier måtte utvikle et produkt for å tilfredsstille behov for å friske opp halsen til fiskerne som var ute i all slags vær og vind. James Lofthouse utviklet derfor en venn til fiskerne som han solgte fra sin butikk, og senere fra det som ble byens største arbeidsgiver: Fisherman's Friend.

GIKK SAMME VEI: Jordan Rossiter, som her har scoret for Liverpool i en ligacupkamp mot Middlesbrough, spilte i likhet med Trent Alexander-Arnold for Country Park i barndommen. Rossiter fikk imidlertid aldri sitt store gjennombrudd i Liverpool. Foto: Paul Ellis (AFP / NTB scanpix)

Liverpool-unggutter og Joey Barton

Byen har i dag rundt 26 000 innbyggere, og har hatt mange fotballklubber gjennom årene. I 1997 ble klubben Fleetwood Town F.C. grunnlagt, og klubben med klengenavnet Fishermen kvalifiserte seg for ligasystemet i 2012.

Klubben ligger nå i League One, og har den tidligere Wimbledon-spilleren Joey Barton som manager. På laget finner du tidligere Liverpool-unggutt Jordan Rossiter, samt walisiske Morgan Boyes som er på utlån fra Liverpool. Hjemmebanen til Fleetwood har en veldig liten stadion, Highbury Stadium, med kun plass til 5 327 tilskuere.

Fredag klokken 20:45 møter klubben Hull. Selv om dette er topp mot bunn (Fleetwood har 1 0 3 på sine 4 første kamper, mens Hull har vunnet sine fire første kamper) er oddsen ganske lik på begge.

Hull City A.F.C. ble for øvrig stiftet 93 år før Fleetwood Town, og har Grant McCann som manager. Martin Samuelsen spiller fortsatt på laget.

