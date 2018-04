Hvem blir «best» i Oslo?

I helgen sparkes for alvor i gang en spennende sesong i norsk fotball. Du kan se Fredrikstad, Bærum, Skeid, Kjelsås, Bryne, Vålerenga 2, KFUM og mange andre kjempe om å komme seg opp fra Postnord-avdelingene. Helgen byr på hele 13 kamper fra de to avdelingene. Disse kampene kan du se live med NA+.

I tillegg kan du se kampene fra Toppserien, samt Norsk Tipping-ligaen avd. 1 og 6.

5 kjappe med 5 Oslo-lag

Vi stilte fem raske spørsmål til fem Oslo-lag om den kommende sesongen. Lagene har forsterket troppene sine med solide spillere og er godt forberedt foran sesongen. Ambisjonene er store og målet er å ligge i øverste delen av tabellen.

Dette spurte vi lagene om:

1. Hvem tror dere vinner serien i år, og hvem rykker ned?

2. Hva er ambisjonene deres for årets sesong?

3. Hva er deres styrker og svakheter?

4. Hvem er seriens outsider som dere tror kan overraske i år?

5. Har dere noen spennende nykommere som vi kommer til å se mye til fremover?

VIF 2

1. Det er vel mange som holder Bryne og Arendal som naturlige favoritter i år, så får vel si det jeg også, med Skeid som den største utfordreren.

Hvem som rykker ned er jeg mer usikker på. Jeg ser faktisk ingen naturlige kandidater, så her handler det kanskje mer om hvem som havner i flyten, og ikke.

2. Havne på en trygg plass midt på tabellen, og spille så god fotball at A-laget vårt ikke kan annet enn å kaste unggutt etter unggutt inn i tippeligaen.

3. Vi er en gjeng unge, hardtarbeidende og sultne spillere med masse ferdigheter, som på våre gode dager kan slå hvem som helst.

Med såpass mange unggutter, kommer vi nok til å variere litt i prestasjonene gjennom sesongen. I fjor benyttet vi nærmere 40 spillere. Det blir litt for mange om vi skal prestere som kollektiv.

4. Skeid kan blande seg helt opp i toppen, Fløy kan bli spennende å følge, og vi kommer til å bli sjokkerende gode i løpet av sesongen.

5. Vi har mange. Men av de som ikke har spilt så mye i 2. div tidligere så kan man se opp for Kevin Ogudugu, Leo Cornic, Harald Martin Hauso og Oskar Opsahl.

KFUM

1. Det står mellom Bryne, Arendal og Hødd.

En kamp for mange lag.

2. Våre ambisjoner er å gjøre det bedre enn i fjor. Toppsjiktet.

3. Styrkene våre er at det er et ballsikkert lag og x-faktor i laget.

Svakheten er at det har variert fra et høyt toppnivå til et lavt bunnivå.

4. Vi tror at Fløy kan overraske denne sesongen.

5. Man kan se opp for Moses Mawa og Håkon Stavrum.

Grorud

1. Fredrikstad vinner serien. Jeg tror Odd 2, Nybergsund og Mjølner rykker ned.

2. Vår ambisjon er å få en god treningskultur der vi utvikler spillere og et lag som presterer så nærme maks som mulig i hver kamp.

3. Vi har ballspillere som kan spille ut hvilket som helst lag og vi har mange spillere med bra løpskraft. Vår svakhet i år er dødballer.

4. Vi tror at Bærum kan overraske.

5. Mange! To unge jevngode keepertalenter. En ung stopper med god 3. div erfaring. En talentfull midtbanespiller som kom til oss fra Lillestrøm (kun 18 år) og Ali, Trace og Imad er spillere med god 2. div erfaring som kan heve hvilket som helst lag i 2. div. Alvaro har vi hentet tilbake fra lån etter han ble toppscorer for Lørenskog i 3. div.

Skeid

1. Bryne

2. Våre ambisjoner er å bli bedre i alle spillets faser slik at den dagen vi eventuelt rykker opp, så er vi gode nok til å etablere oss. Så får vi se hvor lang tid det tar. Det er en tøff pulje.

3. Det for være opp til motstanderne å finne ut.

4. Fløy kan by på overraskelser.

5. Sulayman Bojang

Røa Dynamite Girls

1. Vi tror at LSK Kvinner kan vinne serien.

2. Vi sikter mot øverste del av tabellen.

3. Gode defensive, hurtige spiller, men er avhengig av å heve vårt dårligste nivå.

4. Vi tror at Arna-Bjørnar kommer til å overraske denne i år.

5. Vi har troen på Svava Ros Gudmundsdottir.

