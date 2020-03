Nykommerens sensasjonell bortestatistikk sprekker

Nyopprykkede Belshina har ikke tapt på sine 16 siste bortekamper, men vi tror den senasjonelle statsitikken ryker mot Torpedo.

De fleste ligaene i verden har tatt pause på grunn av koronaviruset, men den hviterussiske toppdivisjonen ruller ufortrødent videre.

Fredag er det ca 960 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Torpedo BelAZ Zhodino - FC Belshina Bobruisk (Handikap fulltid 0-1) 2,55 - 3,45 - 2,10 H (spillestopp kl. 1555)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Torpedo Zhodino kan klatre til topps i Vysshaya Liga med seier mot nyopprykkede Belshina hjemme på Torpedo Stadium. Torpedo har forsterket spillerstallen foran denne sesongen, og burde ikke ha alfor store problemer med å slå et Belshina-lag som tapte 1-3 hjemme i serieåpningen.

Slo tilbake i seriepremieren

Torpedo Zhodino røk ut av den hviterussiske cupen etter å ha tapt 0-3 sammenlagt mot Shakhtyor. Yuri Puntus’ mannskap tapte 0-1 hjemme og 0-2 borte, men de slo tilbake i seriepremieren. Da vant de 1-0 mot Shakhtyor. Den brasilianske nykommeren Gabriel Ramos ble matchvinner på overtid. Fredag er de tilbake på hjemmebane, hvor de har vunnet tre av de siste fem kampene, og de har holdt nullen i alle tre seirene.

Torpedo Zhodino har vært et topplag i den hviterussiske toppdivisjonen siden 2002. De har vært et topp seks-lag i seks av de syv siste sesongene, og de vant cupen i 2016.

I løpet av vinteren har Torpedo bygget et nytt forsvar. Midtstopperne Dmitri Yashin og Nikita Stepanov er begge nysigneringer, og de to tidligere Dnyapro Mogilev-lagkameratene sørget for å tette igjen bakover hos Torpedo mot Shakhtyor. Også venstreback Vitali Ustinov er nykommer. Yuri Pavlyukovets og Ilya Kukharchik startet på midtbanen, og de vil garantert vise seg frem mot gamleklubben. Brasilianske Gabriel Ramos er også et nytt ansikt i laget. Han viste i den første kampen at han kan bli en viktig spiller for Torpedo.

Slik blir du digital spiller hos Norsk Tipping!

Comeback i toppdivisjonen

Belshina rykket ned fra Vysshaya Liga etter 2016-sesongen og gjør comeback på toppnivå denne sesongen. De fikk en drømmestart i kampen mot Minsk. Leonid Kovel utnyttet en forsvarsfeil og scoret tidlig i kampen, men de ble fullstendig overkjørt i andre omgang. De ga vekk et straffespark og slurvet i forsvarsarbeidet. Dermed tapte de 1-3.

Belshina har kun vunnet én av de siste 16 kampene i den hviterussiske toppserien, og de har tapt åtte av de siste tolv bortekampene.

I likhet med Torpedo har også den nyopprykkede kubben hentet inn flere nye forsvarsspillere. Mykhailo Pysko, Konstantin Kuchinskiy og Vladislav Yasukevich startet alle i Beshina-forsvaret. Kantspillerne Andrey Bezhonov og Sergey Glebko er også nykommere sammen med målscorer Leonid Kovel.

Mistet begge toppscorerne

Belshina scoret 74 mål på nivå to i forrige sesong, og 38 av målene ble scoret av Aleksandr Yushin og Andrey Lyasyuk. Begge spillerne har dratt fra klubben, og det blir spennende å se om erstatterne klarer å score tilstrekkelig med mål til at det nyopprykkede laget overlever i den hviterussiske toppdivisjonen.

Torpedo Zhodino stilte med syv nykommere i startelleveren da de vant i serieåpningen, og vi tror at Torpedo-mannskapet er bedre samkjørt i denne kampen. De har iallfall spilt på seg selvtillit.

Nyopprykkede Belshina fikk på trynet i sin første kamp tilbake i det gode selskap. Det gir ingen god følelse. Nå har de en vanskelig bortekamp, og vi tror de får det tøft i Zhodino. For tøft. Torpedo har riktignok ikke vunnet hjemme mot Belshina i toppdivisjonen på de åtte siste kampene, men gjestene har ikke spilt på øverste nivå siden 2016. Vi tror Torpedo bryter den dårlige hjemmetrenden mot Belshina fredag. Oddsen på at vertene vinner med to mål eller mer gir 2,55 i odds. Spillestopp er klokken 1555.