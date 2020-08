Nyopprykkede Åsane lager trøbbel for TIL

Vi tror Åsane overrasker hjemme mot enda en opprykksfavoritt.

Åsane ribbet kanarifugene fra Lillestrøm i forrige hjemmekamp og sendte romerikingene tilbake til Åråsen med 1-3-tap. Vi tror også at de kan påføre serieleder Tromsø sitt første poengtap denne sesongen.

Åsane - Tromsø 3,75 - 3,65 - 1,75 U (Spillestopp kl. 17.55)

Nyopprykkede Åsane fikk en svak start på sesongen. De tapte de to første hjemmekampene mot henholdsvis Sogndal (1-4) og Ranheim (0-3), men mot opprykksfavoritt Lillestrøm for en uke siden kom endelig den første hjemmeseieren. Det var en sterk prestasjon av bergenserne. Selv om de lå under 0-1 til pause, fortsatte de å kjøre på mot det tidligere eliteserielaget, og det var helt fortjent at de snudde kampen i andre omgang og vant 3-1. Den prestasjonen bør være er varsku for andre topplag.

Morten Røsslands mannskap var også solide i 0-0-kampen mot KFUM på bortebane fredag. Åsane var faktisk nærmest de tre poengene etter at de brant straffespark. Å ta ett poeng borte mot Kåffa er uansett bra.

Tromsø virker å være det klart beste laget i OBOS-ligaen for øyeblikket. De står med full pott etter de seks første serierundene, og det skyldes først og fremst solid forsvarsspill. Gutan har kun sluppet inn tre mål på seks kamper. Ingen andre lag i OBOS-ligaen har så få baklengsmål.

På bortebane har TIL vunnet mot Kongsvinger (0-2) og Ranheim (1-2) så langt, men de kan få probemer mot Åsane. Iallfall om de spiller som de gjorde i første omgang mot nyopprykkede Stjørdals-Blink fredag. Den omgang må ha skremt vettet av TIL-fansen. Gutan gikk riktignok opp i ledelsen før minuttet var spilt på Alfheim, da et innlegg fra Daniel Berntsen endte i mål, men resten av omgangen var preget av flere TIL-feil og balltap i farlige situasjoner. TIL lå også under 1-2 til pause, men snudde kampen i andre omgang. Kommer de like skjevt ut mot Åsane, tror vi de får større vanskeligheter med å rette det opp igjen.

Åsane har kun sluppet inn ett mål på de tre siste kampene, og de imponerte stort mot Lillestrøm i forrige hjemmekamp. Vi tror bergenserne kan ta poeng fra topplaget fra Tromsø i mandagens kamp. 3,65 i odds på uavgjort er ok.

