Nytt: Du kan vinne i Eurojackpot med bare ett tall

Sportsmenyen for det som heter Oddsen hos Norsk Tipping er veldig liten om dagen. For noen er det interessant å spille på det som kalles e-sport, altså dataspill, samt noen veldig få fotballkamper.

Nytt er det likevel at du kan spille på Eurojackpot med kun ett tall. Du kan for eksempel satse på de to tallene som oftest har blitt trukket ut i Eurojackpot: 19 og 40 (begge har blitt trukket ut 47 ganger), eller tallet som minst ganger har blitt trukket ut: 48 (26 ganger).

Her kan du spille på ett tall

Oddsen på alle tallene er lik, 9. Det vil si at du får 9 ganger igjen pengene om du velger riktig tall. La oss si at du spiller på 100 kroner på tallet 9 vil du vinne 900 kroner om dette tallet trekkes ut i løpet av hele Eurojackpot-trekningen.

Potten i Eurojackpot er for øvrig på en milliard kroner. Du kan levere din kupong i vanlig Eurojackpot her.

Lørdag er det supertrekning i Lotto. Det betyr at du kan vinne 1 million uten å ha ett eneste riktig tall. Les hvordan det fungerer her.