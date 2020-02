Nytt Haaland-show i Bundesliga

Erling Braut Haaland kom ikke på scoringslisten i 3-4-tapet mot Leverkusen. Vi tror både Dortmund og Haaland slår tilbake i fredagens kamp mot Eintracht Frankfurt.

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt - Erling Braut Haaland 1. målscorer & Dortmund vinner - 4,50 (spillestopp kl 20.25)

Borussia Dortmund tapte 3-4 mot Bayer Leverkusen sist helg, og for første gang i Dortmund-karrieren gikk Erling Braut Haaland av banen uten å score.

Haaland var nær sitt 9. mål for Dortmund to ganger, men han klarte ikke å få ballen i mål slik han gjorde i de fire foregående kampene. 19-åringen har scoret til sammen åtte ganger etter overgangen til den tyske storklubben, og vi tror eventyret fortsettet for jærbuen på fredag.

Spillestilen passer Haaland

Dortmund har tross alt scoret 59 mål på 21 Bundesliga-kamper. Ikke nok med det, de er det laget i Bundesliga som har scoret flest mål på hjemmebane så langt denne sesongen. De har scoret totalt 36 mål på ti Bundesliga-kamper. Det er tre mer enn nummer to, Bayern Munchen.

Den offensive spillestilen til gultrøyene fra Ruhr passer ypperlig for den norske tenåringsspissen, og det er hovedgrunnen til at vi tror Haaland kommer på scoringslisten igjen.

Samtidig er Eintracht Frankfurt et av de dårligste bortelagene i Bundesliga. De har bare tatt syv poeng på de ti første bortekampene. Kun ett lag har tatt færre poeng enn dem på bortebane hittil denne sesongen. Men det kan bli en målrik match.

Eintracht Frankfurt har nemlig imponert offensivt. De har scoret totalt 37 mål på 21 Bundesliga-kamper. 13 av scoringene har kommet i de seks siste kampene. Det gjør laget fra den tyske finansbyen til det mestscorende laget utenfor topp fire. Det er også interessant å merke seg at Frankfurt kun har gått målløs av banen i tre av 21 Bundesliga-kamper denne sesongen.

Eneste laget som er ubeseiret hjemme

Det er dårlige nyheter for et Dortmund-lag som har hatt problemer defensivt. De har sluppet inn 13 mål på de seks siste kampene. Totalt har de sluppet inn 32 mål på 21 Bundesiga-kamper. Det er mer enn noen av de andre topp seks-lagene.

Dortmund er fortsatt det eneste laget i Bundesliga som er ubeseiret på hjemmebane denne sesongen, og vi tror den statistikken holder etter fredagens kamp. De har vunnet syv av ti hjemmekamper i Bundesliga, og de øvrige tre har endt uavgjort. Selv om Frankfurt har opplevd et oppsving de siste ukene, så tror vi de får en vanskelig kamp fredag. Erling Braut Haaland vil gjøre livet surt for Frankfurt-forsvaret.

Jærbuen er flink til å møte, og deretter stikke i bakrom og skape ubalanse i forsvaret til motstanderen. Det gjør ham uforutsigbar. Og det gjør at vi tror han kommer på scoringslisten igjen fredag.

Oddsen på at Erling Braut Haaland scorer det første målet og at Dortmund vinner står til 4,50 i odds. Det mener vi er verdt å prøve.

