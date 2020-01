Nytt poengtap for Sevilla

Athletic Bilbao er robuste defensivt, og de kan gjøre livet surt for Sevilla fredag.

Både La Liga og Serie A starter opp igjen denne helgen etter sin juleferie og det er to kamper fra La Liga på fredagens langoddsprogram.

Sevilla - Athletic Bilbao 1,65 - 3,45 - 4,65 U (spillestopp kl. 2055)

Sevilla tapte terreng i kampen om ligatittelen i desember etter 1-1 mot Osasuna og et overraskende 1-2-tap hjemme mot Villarreal. De fikk en viktig seier før juleferien da Diego Carlos og Ever Banega ordnet 2-0-seier mot Mallorca på Son Moix. Resultatet gjør at Sevilla ligger på tredjeplass før den 19. serierunden, fem poeng bak ligaleder Barcelona og kun tre poeng bak Real Madrid på andreplass.

To viktige kamper på rad

Sevilla har en avgjørende kamp mot Los Blancos på Bernabeu om to uker, og med seier mot Bilbao og Real Madrid vil de puste Barca i nakken igjen. Jeg tviler på at de tar seks poeng på de to kampene. Hovedmålsettingen for Julen Lopetegui og Sevilla er å kvalifisere seg for Champions League. Det tror jeg er innenfor rekkevidde, selv om de skulle gå på noen snubletråder.

Sevilla er vanligvis solide på eget gress. De står med 6-3-1 på de ti siste hjemmekampene, men formkurven peker nedover. De har kun vunnet én av de tre siste på Ramon Sanchez Pizjuan. Jeg tror de får trøbbel mot et robust Bilbao-forsvar.

Bilbao er solide defensivt

Athletic Bilbao har vært fantastiske på hjemmebane denne sesongen. Statistikken på San Mamés viser 6-2-1 og 13-3 i målforskjell. Kun Barcelona (25) og Real Madrid (21) har tatt flere poeng foran egne fans enn baskerne, og det er ingen lag i La Liga som slipper inn færre mål enn dem på hjemmebane.

2-1-seieren mot Osasuna i november er Bilbaos eneste seier på bortebane så langt denne sesongen. De har ikke ikke klart å slå lag som Mallorca, Celta Vigo og Leganes, som alle ligger og vaker rundt nedrykksstreken.

Defensivt er baskerne solide - både hjemme og borte. De har kun sluppet inn ni mål på bortebane, men offensivt får de det ikke til å klaffe på utebane.

Det er likevel interessant å se at Athletic Bilabo har spilt uavgjort i fem av åtte bortekamper denne sesongen. I forrige serierunde spilte de 0-0 mot Real Madrid på Bernabeu. Jeg så den kampen. Real Madrid styrte kampen, men Bilbao og særlig Iñaki Williams var farlige på kontringer. Kampbildet vil antakeligvis bli det samme i Andalucia fredag, og jeg tror Bilbao kan få med seg poeng fra Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. 3,45 i odds på uavgjort er ok.

