Obos-ligaen har hovedfokuset på søndagskupongen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Ny søndagskupong, og nye utfordringer. Kupongens sju første kamper er hentet fra Obos-ligaen. I tillegg skal vi bryne oss på to oppgjør fra PostNord-ligaen, samt tre kamper fra Norsk Tipping-liga. Noe mer kjente lag, sammenlignet med de siste kupongene er det i dag. Noen klare favoritter er det, men det finnes også noen vanskelige og utfordrende kamper. Innleveringsfrist denne søndagen er 17:55, og bonuspotten øker. Den er nå på 950 000.



1. Mjøndalen – Levanger

Kupongens åpningskamp kommer fra Mjøndalen og Isachsen stadion, hvor bruntrøyene ønsker Levanger velkommen. Hjemmelaget på kvalifiseringsplass (plass 2-6) Gjestene er under nedrykksstreken.

Mjøndalen ser ut til å følge opp den fine tredjeplassen fra fjorårets OBOS-liga. Fjerdeplass så langt, bare tre poeng etter direkte opprykk. Laget har 2-4-1 på de første sju på eget gress. Siste kamp før sommeroppholdet var ikke bra, og endte med 0-1 tap borte mot Notodden. Det er ofte lite mål når Mjøndalen spiller. Laget har sluppet inn minst i avdelingen, mens det bare er bunnlaget Florø som har scoret mindre enn Mjøndalen.

Levanger ankommer Buskerud med 2-2-4 på de første åtte kampene på fremmed gress. Laget har bare bunnlaget Florø bak seg på tabellen, og må ha en bedre andre halvdel av sesongen for å overleve. Levanger avsluttet vårsesongen med et knepent 2-3-tap hjemme for gode Ullensaker/Kisa.

Vi tror det er relativt stor forskjell på disse lagene og spiller H.

2. Åsane – Notodden

Lagene møtes på Myrdal stadion til en meget viktig kamp, spesielt for Åsane. Laget har bare tre lag bak seg på tabellen, mens gjestene fra Notodden ligger i midtsjiktet fire poeng foran vertene.

Åsane sliter i årets OBOS-liga. Laget har 3-2-3 så langt på hjemmebane, og er klart bedre på Myrdal stadion enn på bortebane. Sesongen vil nok bli en kamp for å overleve for Åsane. Laget tapte 0-3 borte for Sandnes Ulf i siste kamp i vårsesongen, og vant ingen av de siste seks før ferien.

Notodden er så langt noe bedre enn Åsane, dog bare fire poeng foran. Det er jevnt i årets OBOS-liga. Gjestene kommer til denne kampen med 3-0-4 på bortebane så langt. Som nevnt under kamp en vant Notodden 1-0 hjemme mot Mjøndalen før sommerpausen. Et veldig sterkt resultat dette.

Vi satser på avgjørelse i denne kampen også, men tar med alle tegn på det store spillet HB (HUB på 432 rekker spillet)

3. Sogndal – HamKam

Sogndal tar i mot HamKam på Fosshaugane Campus i kupongens tredje kamp. Hjemmelaget på direkte opprykk så langt, gjestene fra Hamar i sjiktet over nedrykk.

Sogndal ligger som ventet høyt oppe. Bare Aalesund er foran etter halvspilt serie. Laget fra saftbygda har kanskje skuffet ørlite hjemme med 3-3-1 så langt, til tross for bare et tap. Det er høye krav når det er å skuffe litt, men Sogndal bør ta de fleste lag hjemme. Sogndal avsluttet våren med 2-1-seier borte mot tabelljumbo Florø, og tapte ingen av de siste sju før ferien.

HamKam sliter litt etter opprykket i fjor. Fire lag bak på tabellen halvveis, og fire poeng ned til plass nummer 14 som gir kvalifisering for å unngå nedrykk. Gjestene ankommer Sognefjorden med svake 1-2-4 på fremmed gress så langt, og et 0-0 resultat hjemme mot Tromsdalen før sommeroppholdet. Ingen seire på de siste fem i første halvdel av sesongen.

Vi tror poengene blir igjen i Sogndal. HamKam er svake borte. H

4. Tromsdalen – Strømmen

Strømmen tar den lange veien til bortemøtet med Tromsdalen. Gjestene har vært årets skuffelse i OBOS-ligaen så langt og ligger på den utsatte kvalifiseringsplassen for å unngå nedrykk. Vertskapet på sjuendeplass så langt, rett under streken for kvalifiseringsspill for opprykk.

Tromsdalen har gjennomført en fin første halvdel av OBOS-ligaen. 22 poeng, og bare målforskjell skiller fra kvalifiseringsplass om opprykk. Hjemme har Tromsdalen greie 4-1-2 på de første sju. 0-0 borte mot HamKam før ferien. Før det fire strake gevinster. Om Tromsdalen holder samme form som før sommeroppholdet kan dette bli riktig bra.

Strømmen er årets skuffelse så langt i OBOS-ligaen. Laget var tippet høyt oppe, var gode i treningskampene før sesongen, men har overhode ikke innfridd så langt. Bare Florø og Levanger bak på tabellen, er langt unna det man håpet på oppe på Romerike. Strømmen tar den lange reisen med 1-1-5 på bortebane og katastrofale 1-6 tap hjemme for Viking i siste kamp på våren.

Vi har gitt Strømmen sjanse på sjanse i våre tips. Laget må snu trenden fort når OBOS- ligaen nå sparkes i gang med andre halvdel. Det blir tøft mot gode Tromsdalen. Vi tror ikke Vertene taper dette og spiller HU.

5. Viking – Jerv

Jerv tar turen fra Grimstad til Stavanger og møtet med Viking. Hjemmelaget på tredjeplass etter fjorårets nedrykk fra Eliteserien, gjestene i midtsjiktet på tabellen.

Aristokraten Viking rykket ned fra Eliteserien i fjor. Ligger på tredjeplass så langt, og vil trolig kjempe med Aalesund og Sogndal om de to direkte opprykksplassene. Stavangerlaget står med 5-0-2 hjemme og har prestert litt ujevnt ut ifra forventningene (fem tap på de første 15)Før sommeroppholdet vant laget de tre siste kampene, og spesielt siste kamp med 6-1 seier borte mot Strømmen var meget solid.

Jerv har prestert greit, og på det jevne. Laget ligger midt på tabellen, og har mange poeng både opp til direkte opprykk og ned til nedrykk. Laget har dog kontakt med Sandnes Ulf på sjetteplass, som er den siste plassen som gir kvalifiseringsspill for opprykk. Jerv ankommer Stavanger med 2-2-4 på bortebane. Grimstadlaget er klart sterkere hjemme, der man gikk ubeseiret gjennom vårsesongen. I siste kamp før ferien oppnådde Jerv meget sterke 0-0 borte mot Sogndal.

Vi gir Viking favorittstempelet her, men legger på en gardering for uavgjort på det store spillet. Jerv er vanskelig å slå og gjerrige bakover H (HU på 432 rekker spillet)

6. Aalesund – Sandnes Ulf

Sandnes Ulf tar turen til Aalesund og Color Line stadion til et møte med serielederen i OBOS-ligaen. Selv ligger Sandnes Ulf på sjetteplass, og er med i kampen om kvalifiseringsspill for opprykk.

Som forventet ligger Aalesund i toppen. Halvveis ut i årets OBOS-liga ser det ut til at Aalesund skuta styrer mot opprykk. Om en utsatt kamp mot Jerv (29.08) vinnes har laget hele sju poeng å gå på før man faller ut fra opprykksplass. Hjemme på Color Line har man 5-2-1 så langt. I siste kamp før oppholdet ble Notodden sendt hjem fra Aalesund med et 0-3 tap i kofferten.

Sandnes Ulf har vært greie så langt. Laget er med sin sjetteplass akkurat innenfor streken for kvalifiseringsspill for opprykk. Laget er imidlertid klart bedre hjemme i Sandnes kontra bortebane. 1-1-3 så langt på fremmed gress må nok forbedres om sjette plassen skal forsvares utover høsten. Sandnes Ulf avsluttet vårsesongen på en fin måte med 3-0 seier hjemme mot Åsane.

Vi tror serielederen tar hjem dette og garderer ikke H.

7. Ullensaker/Kisa – Nest-Sotra

Lagene møtes på Jessheim stadion. Vertene på femteplass så langt, Nest-Sotra litt under midten på tabellen.

Ullensaker/Kisa var i kvalifiseringsspill for opprykk i fjor, og ligger i øyeblikket an til det samme, med sin femteplass halvveis ut i sesongen. Hjemme har laget ikke alt for imponerende 3-2-2. Om dette forbedres utover høsten kan årets OBOS bli riktig artig oppe på Jessheim. Vårsesongen ble avsluttet på en fin måte med 3-2 seier borte mot Levanger.

Nest-Sotra ligger nede på en 11 plass, dog bare fire poeng bak siste kvalifiseringsplass for spill om opprykk. Det er veldig jevnt i midtsjiktet av tabellen i årets OBOS-liga. Sotra har 2-2-4 på fremmed gress, og avsluttet vårsesongen med å spille 2-2 hjemme mot Kongsvinger.

Viktig kamp for begge lag. Vi tror Ullensaker/Kisa vinner dette. H

8. Bryne FK – Skeid

Kamp åtte bringer oss over i PostNord-ligaen. Bryne ønsker serieleder Skeid velkommen til Vestlandet og kamp på Bryne stadion. Bryne sju poeng etter topplaget fra hovedstaden etter 11 spilte kamper.

Bryne har nok prestert litt under forventningene så langt. Akseptable 3-2-1 hjemme, men en meget svak borteform gjør sitt til at laget faktisk er nærmere nedrykk enn topplassering så langt. Bryne avsluttet vårsesongen på en svak måte med et hjemmetap, da KFUM kunne reise fra Jæren med en 2-0-seier i bagasjen. KFUM vant og fullt fortjent. Bryne må opp i ringene her, for Skeid er sterke.

Det gamle storlaget Skeid har fungert flott i vår under Tom Nordli sin støe hånd. Det er meget jevnt i denne avdelingen med bare et poeng mellom de fire første lagene etter 11 spilte kamper. Skeid er ubeseiret etter disse 11, men spiller ofte uavgjort borte. Laget står med 2-4-0 på fremmed gress. Skeid avsluttet våren med en meget sterk 1-0-seier borte mot Arendal. Et bunnsolid forsvarsspill har vært Skeid sin styrke så langt. Bare fem mål feil vei etter 11 spilte kamper er solide sifre.

Vi tror ikke serielederen reiser tomhendt hjem fra Bryne og spiller UB.

9. Fløy – Arendal

Arendal tar turen til Flekkerøy og møtet med Fløy på Arkicon Arena. Hjemmelaget midt på tabellen med sin sjuendeplass, mens gjestene fra Arendal ligger to poeng bak vertskapet på 10. plass.

Fløy har prestert greit så langt, men faktisk bedre på bortebane enn på eget gress. 1-2-2 hjemme holder ikke og må forbedres utover høsten. Fin borteform gir imidlertid en trygg plass så langt. Sesongens første del ble avsluttet med et 1-2 tap borte i Ulsteinvik mot Hødd.

Arendal må kunne sies å være denne avdelingens store skuffelse så langt. Etter nedrykket fra OBOS-ligaen i fjor var målsetningen å rykke direkte opp i år. Etter 11 spilte ligger sørlendingene bare tre poeng fra nedrykk, og opprykkstoget har nok reist fra plattformen i Arendal. Laget ankommer denne kampen med svake 1-2-2 borte, og med et 0-1 tap hjemme mot serieleder Skeid i siste kamp.

Vi forventer en jevn kamp, med et ørlite favorittstempel til gjestene fra Arendal, som vi forventer begynner å prestere bedre. PÅ det store spillet dekkes kampen med alle tre tegnene.

UB (HUB på 432 rekker spillet)

10. Lysekloster – Stord

Kamp 10 bringer oss over i PostNord-ligaen og nivå tre i vårt hjemlige seriesystem. Lysekloster ønsker Stord velkommen til dette oppgjøret i idrettsparken i Lysekloster. Vertskapet på en fin tredjeplass så langt, gjestene fra Stord på nedrykk, med bare Førde og Varegg bak på tabellen.

Lysekloster har vært bra så langt i sesongen. Bare en litt rusten borteform hindrer laget i å ligge helt i tabelltopp. Hjemme har nemlig Lysekloster vært suverene. Fem strake seire og en målforskjell på 22-3 er enorme tall. Med litt oppsving i borteformen kan laget muligens nærme seg meget sterke Sotra på toppen av tabellen. I siste kamp før sommeroppholdet imponerte Lysekloster ingen. Et stygt 0-2 tap borte for Fyllingsdalen.

Stord kjemper i den andre enden av tabellen sammenlignet med hjemmelaget. Nedrykksplass og tre poeng opp til sikker grund. Høsten blir nok en seig kamp for å overleve for Stord sitt vedkommende.

1-2-3 på eget gress så langt lukter nedrykk alle dager i uken, og Stord må opp mange hakk for å overleve i årets. Før oppholdet tapte Stord 2-3 for reservene til Brann.

Vi er rimelig sikre her og garderer ikke. H

11. Ottestad – Brumunddal

Ottestad tar imot Brumunddal på Ottestad stadion. Vertskapet nest sist på tabellen, med bare Orkla bak. Gjestene fra Brumunddal mer solide med sin plassering midt på tabellen. Ottestad har slitt hele sesongen. Nest sist på tabellen, dog med bare et lite poeng opp til trygg grunn.

Det er meget tett i den nedre del av tabellen i denne avdelingen. Ottestad har akseptable 2-2-2 hjemme, men har ikke vunnet på fremmed gress. Ottestad sin prestasjon hjemme blir meget viktig i kampen for å overleve i årets PostNord-liga. 2-1 seier hjemme over Orkla i det viktige nedrykksoppgjøret før ferien.

Brumunddal har vært klart sterkere enn hjemmelaget så langt. Laget ligger midt på tabellen, med seks poeng både til tabelltopp og nedrykk. Laget ankommer Ottestad med akseptable 3-1-2 på de første seks bortekampene, og en meget sterk 5-1 seier borte mot Løten i siste kamp før oppholdet. Brumunddal gikk dermed ubeseiret igjennom de siste seks kampene i vårsesongen.

Ottestad må hente poeng hjemme. Vi tror dog ikke Brumunddal taper dette. UB

12. Kolstad – Steinkjer

I kupongens siste kamp braker lagene sammen i Kolstad Idrettspark. Begge forankret midt på tabellen, med Steinkjer tre poeng foran vertskapet.

Kolstad har prestert litt ujevnt så langt. Laget har faktisk vært sterkere på bortebane, enn på eget gress. Går til denne kampen med svake 1-2-2 på hjemmebane. Om ikke formen hjemme i idrettsparken forbedres, kan Kolstad fort bli innblandet i nedrykksstriden. Tap 0-1 borte mot Verdal i siste kamp i vårsesongen.

Steinkjer har tre poeng mer enn Kolstad før denne kampen. I motsetning til hjemmelaget er Steinkjer bedre hjemme enn borte. 1-2-2 er ikke all verden etter de første fem på fremmed gress. I siste kamp før sommeren imponerte Steinkjer ingen. Et stygt 0-2 tap hjemme på Guldbergaunet mot Melhus.

Vi synes dette er kupongens mest åpne kamp og avslutter med alle tre tegn i kamp 12. HUB

96-rekkeren:

1. Mjøndalen – Levanger H

2. Åsane - Notodden HB

3. Sogndal - HamKam H

4. Tromsdalen - Strømmen HU

5. Viking - Jerv H

6. Aalesund - Sandnes Ulf H

7. Ullensaker/ Kisa - Nest-Sotra H

8. Bryne - Skeid UB

9. Fløy - Arendal UB

10. Lysekloster - Stord H

11. Ottestad - Brummundal UB

12. Kolstad - Steinkjer HUB



432-rekkeren:

1. Mjøndalen – Levanger H

2. Åsane - Notodden HUB

3. Sogndal - HamKam H

4. Tromsdalen - Strømmen HU

5. Viking - Jerv HU

6. Aalesund - Sandnes Ulf H

7. Ullensaker/ Kisa - Nest-Sotra H

8. Bryne - Skeid UB

9. Fløy - Arendal HUB

10. Lysekloster - Stord H

11. Ottestad - Brummundal UB

12. Kolstad - Steinkjer HUB