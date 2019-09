Odd er feil favoritt

Søndagens oddsprogram byr bare på én kamp fra Premier League, Leicester - Newcastle, men det er full rulle i både i den norske eliteserien og i OBOS-ligaen. I tillegg spilles det kamper i italiensk Serie A, i tysk 1. Bundesliga og i Allsvenskan. Ellers serveres det en godbit fra La Liga til kvelds, da skal Martin Ødegaard og Real Sociedad i aksjon på bortebane mot Sevilla.

Strømsgodset - Odd 2,70 - 3,40 - 2,45 H (spillestopp kl. 1755)

Strømsgodset har vært Dr. Jekyll og Mr. Hyde på hjemme- og bortebane denne sesongen. De står med tre seire på rad hjemme på Marienlyst mot VIF, Sarpsborg og Ranheim, men på bortebane har de ikke hatt like bra resulter. Godset tok en sjelden borteseier sist helg, da de slo Tromsø 1-0 på Alfheim.

Mikkel Maigaard ga Strømsgodset en utrolig viktig seier med en frisparkperle helt på tampen av kampen.

Med ni poeng på de siste fire kampene har Godset løftet seg over nedrykksstreken i Eliteserien.

Søndag er de tilbake på Marienlyst, hvor de skal møte Odd. De har et jerngrep på Skienslaget hjemme i Drammen. Fasiten viser at de er er ubeseiret i de ni siste oppgjørene mot telemarkingene. Hjemmehar de ikke tapt mot Odd siden mai 2010. Det er en stund siden. Mickelson er eneste på skadelisten. Han er ute resten av sesongen etter en skade han pådro seg i det motsatte oppgjøret i Skien.

Odd er Eliteseriens beste hjemmelag, men på bortebane har de vært midt sagt ustabile. I forrige bortekamp tapte de 0-3 mot Viking i Stavanger. Det var en forferdelig svak kamp av Odd. Dag-Eilev Fagermo har skadeproblemer i troppen. Han får riktignok tilbake Steffen Hagen til denne kampen, noe som selvfølgelig er viktig defensivt. Men Oldrup , som er en nøkkelspiller i årets Odd-lag, er usikker.

De tok seg til semifinalen i cupen etter å ha slått KFUM 5-2 onsdag. Det gir energi, men det spørs om det gir nok energi til å vinne i Drammen. Odd har ikke imponert på bortebane, hvor de står med 2-3-5 i ligaen denne sesongen. Godset har virket bedre etter at Henrik Pedersen tok over. Det er tett i bunnen av tabellen, og drammenserne er desperate etter tre poeng. Vi må prøve en hjemmeseier her på historien. Oddsen er 2,70. Det er akseptabelt.

