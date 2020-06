Odd gjør livet surt for gamletreneren

Etter tolv år som Odd-trener er Dag-Eilev Fagermo tilbake som Vålerenga-trener i Skien onsdag kveld. Vi tror på en tett og jevn kamp mellom lagene.

Odd står fortsatt uten poeng i Eliteserien i år før onsdagens hjemmemøte med Vålerenga og gamletrener Dag-Eilev Fagermo.

Odd - Vålerenga U 3,30 (spillestopp klokka 20:25)

Interessant oppgjør der Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo returnerer til Skien for første gang etter mange år som trener for hjemmelaget. Odd har åpnet Eliteserien 2020 med to ettmålstap og er ett av fem lag som fortsatt står uten poeng så langt. Søndag ble det 0-1 borte mot Strømsgodset i Drammen etter at de skuffet med å tape 1-2 hjemme mot nedrykkstippede Sandefjord åpningsdagen for en drøy uke tilbake. Torgeir Børven er som kjent klar for Rosenborg, men har startet begge kampene for Odd. 1-1 her i fjor.

Vålerenga står med fire av seks mulige poeng etter to kamper under Fagermos ledelse. De tok en sterk 1-0 seier borte over Sarpsborg 08 i serieåpningen før det ble 2-2 og poengdeling hjemme mot Stabæk på Intility søndag kveld. Målscorer Herolind Shala ble utvist i det oppgjøret og må dermed sone her. Spissen Benjamin Stokke ble klar for Oslo-klubben tirsdag og kan være aktuell allerede her.

Odd står fortsatt uten poeng etter to kamper, men når Fagermo står på motsatt banehalvdel er nok både motivasjonen og lysten på årets første poeng større enn noen gang. Vi prøver poengdeling - et resultat begge fort kan være fornøyd med.

