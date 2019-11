Sportspills øvrige mandagsmeny:

Oddssingel Eliteserien: Odd må ha tre poeng hjemme mot Mjøndalen

Spillsenteret: Vi har vurdert mandagens mest aktuelle kamper

Håndball-VM kvinner: Oversikt over kamper, tider og lagene som skal møtes

V65 Leangen: V65-bankeren viser ingen svakhetstegn

V4 Halmstad: Deilig mandagslunsj fra Sverige



Mandagens langoddsprogram har sitt klare høydepunkt i Eliteseriekampen mellom Odd og Mjøndalen. I tillegg er det kamp i engelsk Championship, det er kamp Serie A, i dansk Superliga, i 2. bundesliga og Ligue 2. I Portugal er det tre kamper i øverste divisjon. På hockeyfronten er det fire kamper i KHL og natt til tirsdag er det fire kamper i NHL.

NB! Onsdag er det ca 87 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Odd - Mjøndalen pause/fulltid U/H - 4,00 (spillestopp kl 18.55)

Et meget effektivt Haugesund-lag ødela festen i Skien torsdag og vant 3-0 og tok seg til cupfinale. I kveld er toppscorer Torgeir Børven tilbake for Odd og det styrker laget stort. Riktignok soner Fredrik Semb Berge karantene, men Odin Bjørtuft er en bra erstatter for ham. Både Bodø/Glimt og Rosenborg spilte uavgjort i helgen og vinner Odd i kveld, styrket Skiens-laget sine medaljesjanser. Seier bringer laget to poeng bak Glimt på 2. plass og fire poeng foran Rosenborg på 4. plass og til helgen møtes nettopp Rosenborg og Bodø/Glimt på Lerkendal. Odd har gjenstående kamper mot ferdigspilte Brann og Haugesund på bortebane, mens Tromsø venter i siste hjemmekamp. Odd står med formidable 10-3-0 hjemme på Skagerrak Arena denne sesongen.

Mjøndalen svake på bortebane

Mjøndalen har fire poeng opp til sikker plass og to poeng opp til Godset på kvalikplassen. Kun fire poeng er det blitt på de åtte siste seriekampene og Mjøndalen må trolig ha minst sju poeng på de fire siste seriekampene. Har hjemmekamper igjen mot Ranheim og Vålerenga og bortekamp mot Stabæk, og kan fortsatt klare seg. Men kun en borteseier hittil (1-6-6). Har klart bortepoeng mot hhv Haugesund (0-0) og Bodø/Glimt (0-0) i to av de tre siste bortekampene. Med mannskapet ser det bra ut.

Odd skal være klare favoritter i mandagens kamp uansett, men 1,50 er kjipt. I fem av Odds ti hjemmeseire denne sesongen, har det stått uavgjort til pause. De må nok være tålmodige også i kveld, for å bryte ned Mjøndalen. Pause/fulltid U/H betales med fine 4,00 i odds og blir vårt utvalgte spill på Skagerrak Arena i kveld.

Klikk her for å levere dette tipset