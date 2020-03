Odds: Disse tallene trekkes minst i Vikinglotto

Oddsen onsdag 25. mars gir deg muligheten til å spille på tallene som trekkes.

Mesteparten av all sport i verden er stoppet, men det betyr ikke at det ikke er muligheter for spill på Oddsen.

Du kan for eksempel spille på kandidatkampene i sjakk-VM, eller på på e-sport (dataspill).

I tillegg er det odds på lotterispillene, og onsdag 25. mars betyr det odds på Vikinglotto. (Sjekk hvor stor potten er i Vikinglotto her).

Dette er Vikinglotto-oddsen

Oddsen på Vikinglotto er slik at du kan spille på om det første tallet er et partall eller et oddetall. Oddsen på partall (og oddetall) er 1.80.

Du kan spille på om første kamp er et primtall, med oddsen 2.95. Et primtall er et naturlig tall større enn 1, som bare er delelig med seg selv og 1. De primtallene som kan bli trukket i Vikinglotto er: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 og 47.

Dette er tallene som ble trukket sist onsdag i Vikinglotto

Hvilket tall er ditt lykketall?

Du kan også spille på at ett tall blir trukket ut. Alle tallene har samme odds: 7.25. Dette spillet er i så fall veldig likt roulette, men vil gjelde for alle tallene som trekkes ut i omgangen. Kanskje er det ditt favoritt-tall som blir trukket ut?

Sist onsdag var det første tallet som ble trukket ut 24. Det betyr at det var et partall, men ikke et primtall.

Du kan også spille på det første tallet som blir trukket ut til en odds på 44.

Hvis du tror på tallmagi kan vi nevne at de tallene som er trukket minst i Vikinglotto er 18 og 19. Samtidig er det viktig å poengtere at alle trekningne i Vikinglotto er helt tilfeldig, så det har heller ingenting å si at tallet som er trukket mest er 32.

Det er også mulig å spille på om første tall er mellom forskjellige tallområder.

Fristen for å spille er 18.00

Du kan levere Vikinglotto-odds her