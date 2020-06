Odds Elbasan Rashani har en oppsiktsvekkende statistikk for hjemlandet: - En spesiell følelse

Elbasan Rashani har hatt et innholdsrikt år både privat og sportslig. 2020 kan bli minst like spennende for Odd-stjernen.

10.plass: Odd

- Hva tror du om ditt lag denne sesongen, Elbasan Rashani?

- Jeg ser lyst på kommende sesong og føler vi har trent godt gjennom hele denne uvante perioden. Vi var lojale alle mann og alle spillerne har vist at de ville være best mulig rustet til en sesong som vi aldri visste når kom. Vi er klare for å stå i det tøffe kampprogrammet.

- Jeg håper vi blir overraskelseslaget i år, men uvante ting kan jo skje og alle kan slå alle. Gruppen som er her er sterk, og så håper vi å kunne beholde Torgeir Børven så lenge som mulig. Vi får se hvor avgjørende det blir for oss som lag, men vi har trent bra. Sesongen blir såpass spesiell at det er litt vanskelig å forutse.

- Hvilken spiller fra ditt lag er det verdt å følge ekstra med på i år - og hvorfor?

- Jeg håper de yngre spillerne som (Martin, red.anm) Kaasa, (Joshua, red.anm) Kitolano og Odin (Bjørtuft, red.anm) kan vise seg fra en god side over tid og kan ta mer ansvar, slik at vi som lag får mer ut av dem. Vi trenger alle mann i år.

- Om jeg skal trekke frem en spesiell spiller så kan jeg trekke frem favoritten min. Filip Jørgensen, han er en ekstremt klok fotballspiller, han er «Odds Sergio Busquets» (Barcelona red.anm). Vi får se hvor lenge han blir i Odd og Eliteserien. Han trenger bare sjansen til å vise seg frem det kloke fotballhodet sitt med overblikk og pasningsspillet. Han er der for å gjøre alle andre bedre og tenker først og fremst på laget. Det kan se ut som han gjør det enkelt hver gang han har ballen, men det er også ofte det vanskeligste i fotball.

- Hvem tror du vinner Eliteserien i år, og hvorfor?

- Vet ikke helt hva jeg skal si fordi det kan være en sesong der mye uventet skjer og det blir overraskelser. I utgangspunktet tenker man først og fremst på Rosenborg og Molde, de skal egentlig være de beste lagene. Bak dem er det mange som kan overraske. Vi er et av dem, Bodø/Glimt kan gjøre det igjen og Vålerenga med ny trener og nye ideer. Rosenborg og Molde kan jo dra ifra på høsten, men jeg synes det er vanskelig å forutse i år. Jeg for min del kommer alltid til å være Rosenborg-supporter, så hvis ikke vi vinner så håper jeg de tar det.

- Hvem tror du rykker ned fra Eliteserien?

- Det aner jeg ikke. Jeg har ikke sett så mye på motstanderne, egentlig. Start var brukbare da vi møtte de i treningskamp. Jeg mener at absolutt alt kan skje i år, men det er vanskelig for meg å tippe hvem som rykker ned.

- Hvilken spiller tror du kommer til å bli årets store profil - og hvorfor?

- Jeg liker Eirik Hestad i Molde, han er en av de beste spillerne og er trygg med ball. Han kommer seg ofte rettvendt i mellomrommet, og er alltid en trussel.

- Hvis du ikke kan velge egen trener, hvilken trener i Eliteserien har du størst sans for?

- Jeg kan jo nesten ikke navnet på motspillerne, så da kan jeg i hvert fall ikke navnet på trenerne! Fagermo er fin og hvis han får frem budskapet sitt i Vålerenga så tror jeg det blir kjempesuksess, siden han er så tydelig.

- Egentlig liker jeg Jørgen Isnes i KFUM best av trenerne i Norge, selv om han ikke er i Eliteserien. Måten de spiller fotball på er fascinerende og det var egentlig bare kvaliteten som gjorde at vi gikk videre mot dem i cupen i fjor. Tankegangen og stilen var imponerende. Med all respekt for det laget, så tror jeg Isnes kan lykkes enda bedre i Eliteserien.

Elbasan Rashani under kvartfinalen i NM mellom KFUM og Odd på KFUM-Arena i fjor. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

- Hvis du må trekke frem ett talent i Eliteserien du har stor tro på og hvorfor, hvem velger du?

- (Emil, red.anm) Ceide i Rosenborg er veldig spennende, han spiller kant som meg. Han kan bli bra, tror jeg. Så kommer det jo alltid noen overraskelser opp, og jeg tror det kan komme opp noen fra Vålerenga og Stabæk også.

- Hvilken bortebane i Norge liker du best - og hvorfor?

- Fullsatt Lerkendal med naturgress er nok det beste. Jeg synes det er kjipt med alle kunstgressbanene, selv om den diskusjonen er tatt opp hundre ganger.

- Hva er det beste og verste med å leve av å være eliteseriespiller?

- Det beste er at vi får lov til å holde på med det beste vi vet, det er ikke noe som slår det. Jeg tror vi fikk kjenne veldig på i den perioden vi har vært gjennom nå. Da sto vi der plutselig uten å kjenne på humørsvingningene, og opp- og nedturene. Frustrasjon, adrenalin, glede og den hverdagen der er det beste.

- Det er ikke så mye som er ille. Kanskje at vi har litt flere reisedager enn en normal jobb. En del kjedelige buss- og flyturer og hotellopphold. Det går mange dager i løpet av året på det.

- Hva er den største grunnen til at folk bør se på Eliteserien i år?

- Fordi det blir et kult produkt med masse kamper på kort tid. Alt kan skje og jeg tror folk også kommer til å sette mer pris på den hjemlige serien nå etter så lang tid uten fotball. Jeg tror folk lengter etter å se fotball igjen og det kommer til å bli veldig spennende i år. Jeg håper interessen får en «boost».

- Du er ikke redd for at dere har mistet noe av fordelen dere hadde på motstanderne etter at Dag-Eilev Fagermo forlot dere i vinter?

- Det må man bare se hvordan vi responderer på når alvoret begynner, og kampene starter. Det blir spennende å se, men vi har en positivitet i gruppa selv om det ikke er noen som kan ta fra det Fagermo gjorde i Odd. Han er mye av grunnen til at klubben har fått ut makspotensialet, som også er en av grunnene til at han får lov til å prøve seg i Vålerenga. Det er ikke noe vi spillerne tenker på.

- Du skulle jo egentlig ha spilt kvalifisering til EM med Kosovo denne våren. Med landslaget har du en imponerende statistikk over hvem som har scoret flest mål. Har du kontroll på den statistikken?

- Ja, jeg klarer å holde oversikt over målene jeg har for Kosovo. I den gruppen der er jeg jo den som har spilt minst minutter også.

- Du har jo like mange mål som Werder Bremen-stjernen Milot Rashica på under halvparten av kampene. Han skal også være aktuell for Liverpool. Det er jo ganske imponerende tall fra deg?

- Han var årets spiller i Werder Bremen i fjor, og er en meget god spiller. Det er litt av grunnen til at jeg også forstår min rolle i laget. Det er spillere som spiller fast i topp fem-ligaer, og gjør det bra. Jeg har hatt en slags joker-rolle der, og har akseptert det. Det har gjort at jeg har fått noen minutter, og tatt godt vare på de. Jeg er veldig glad for det å kunne bidra for landet mitt, og det er en spesiell følelse å spille landskamper. Så får vi se om den statistikken opprettholdes eller ikke. Jeg håper vi kan komme igang med landskamper igjen snart fordi det er masse på spill, og vi er to kamper unna et EM, som ville blitt et høydepunkt i karrieren.

Milot Rashica scoret mot Erling Braut Haalands klubb Dortmund i september 2019. Foto: Sascha Schuermann (AFP)

Rashani og Rashica har like mange scoringer for Kosovo sitt landslag.





- Kosovo-spiss Vedat Muriqi skal i en tyrkisk avis ha gått ut og anbefalt Fenerbache å hente deg til den tyrkiske storklubben. Har fått med deg det?

- Ja, jeg har fått det med meg. Jeg fikk et spørsmål om det fra en albansk avis, men jeg har ikke snakket med ham selv om vi er gode kompiser. Jeg ser på det som spekulasjoner.

- Tyrkiske fotballfans har kanskje en litt annen tilnærming til spillere som ryktes til klubbene de holder med. Har du merket noe til det?

- Hehe, de tar ofte litt av i sosiale medier. Tenker du på «Come to Fenerbache»-meldingene? Det er mye interesse rundt sånne klubber, så det er mange. Det er ikke noe jeg har hatt tid til å tenke på. Jeg har egentlig bare bestemt meg for å få en god start her i Norge, så får vi ta ting etterhvert, selv om jeg vet jeg har en kort kontrakt igjen her i Odd.

Fenerbahce's Vedat Muriqi skal ha anbefalt sin egen klubb å hente Rashani til Istanbul. Foto: Tim Goode (Pa Photos)

- Hvordan ser du på din egen fremtid?

- Jeg forholder meg rolig foreløpig, jeg har tenkt at jeg ikke vil ha noe annet enn sesongen å fokusere på akkurat nå. Det kommer et tidspunkt der vi må prate enda mer sammen, og ta en avgjørelse. Jeg har alltid håpet på at Odd skal få litt igjen for meg om jeg skal bytte klubb. Det gjør meg glad om det skjer igjen, men jeg tenker ikke så mye på overgangsvinduet nå.

- Jeg har vært i den samme situasjonen tidligere der jeg har kort kontrakt i Odd, og har lært meg hvordan klubben drives. Vi har en toppscorer som har en veldig kort kontrakt igjen. Jeg tror det er litt opp til hvor sterkt klubben viser at man er ønsket. Børven er for eksempel mye billigere i drift enn andre toppspisser, men da må klubben vise at de har lyst på en toppscorer på et eller annet tidspunkt.

- Du har også blitt far siden forrige sesong. Har det forandret noe for deg?

- Ja, han har blitt fire måneder nå. Det er ekstra gøy å komme hjem etter trening og kamp. Å se sønnen sin smile og le for at pappa er hjemme. Det har gått veldig fint og det har bare vært positive ting ved å bli far. Det er veldig bra.

