Ødegaard er bedre på dette enn Özil. Men det hjelper ikke Arsenal mot City.

Statistikken Martin Ødegaard har bedre defensive egenskaper enn Mesut Özil

Martin Ødegaard ble raskt sammenlignet med Mesut Özil da han kom til Nord-London. Ikke så rart egentlig. Begge er playmakere. Begge hadde initialene M.O i England. Og begge kom til Emirates fra Santiago Bernabéu.

I den første kampen til Ødegard i Europa for the Gunners viste 22-åringen hvorfor han ble sammenlignet med den tyske stjernespilleren.

Onsdag er det ca 43 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

På syv og et halvt år i Nord-London fikk Mesut Özil rykte på seg for å være en spiller som fant lukene ingen andre kunne se. Han hadde et blikk for spillet som få andre. I Arsenals 16.-delsfinale i Europa League mot Benfica viste Ødegaard at han har ferdigheter til å fylle skoene etter den tyske landslagsspilleren.

Nordmannen åpnet Benfica-forsvaret med en frekk pasning til Cedric. Han la inn og Saka kunne enkelt utligne til 1–1 i «bortekampen» på Olympiastadion i Roma. Det var ikke den eneste lekkerbisken han serverte. Han kunne hatt en målgivende pasning da han på vakker vis slo ballen gjennom til Pierre-Emerick Aubameyang i midten av andre omgang, men Arsenal-spissen klarte utrolig nok ikke å få ballen i mål.

Statistikken etter kampen viste at Ødegaard hadde flere pasninger enn noen annen spiller på motstanderens halvdel.

Her finner du hele oddsprogrammet!

Det er nettopp den defensive delen av spillet som skiller Ødegaard fra forgjengeren Özil. Mot Benfica hadde nordmannen flere taklinger enn noen annen spiller på banen, og han vant 75 prosent av de defensive duellene, i følge football.london.com.

Etter at Ødegaard forlot Norge har han hatt 0,35 flere taklinger per 90 minutter enn Özil viser statistikken hos WyScout, og han har dobbelt så mange taklinger på motstandernes halvdel. De defensive egenskapene til den norske 22-åringen kan bli viktige for Arsenal søndagens kamp mot Manchester City.

Arsenal - Manchester City (Pause/fulltid dobbel) - B/B 2,15 (spillestopp søndag kl. 17.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



Eleven skal utfordre læremesteren i søndagens kamp på Emirates, når Mikel Arteta skal forsøke å utmanøvrere Pep Guardiola, men vi tror Manchester City-sjefen gir den tidligere assistenttreneren en overhøvling i London.

Arteta startet med det beste laget sitt i torsdagens 1-1-kamp mot Benfica i Europa League, men den beslutningen kan slå tilbake på ham når the Gunners møter et City-lag som er i kjempeform. Arsenals seier mot Everton i midtuken var den 17 på rad i alle turneringer for Guardiolas mannskap, tolv av dem har kommet i ligaen.

Onsdag er det ca 43 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

At Martin Ødegaard er bra defensivt kan komme godt med for Arsenal, men om det er nok, tviler vi på.

Manchester City er ubeseiret mot Arsenal i de ti siste Premier League-kampene, og de har scoret minst to mål i ni av dem.

Arsenal har kun vunnet én av de fire siste kampene i Premier League, og de kan havne på nedre halvdel av tabellen om de taper mot City for tredje gang denne sesongen.

De Bruyne er tilbake

Nå er også Kevin de Bruyne tilbake. Han ble byttet inn mot Everton, og midtbanestjernens retur gjør City-laget enda sterkere. Guardiolas lag har allerede skaffet seg en luke på ti poeng ned til byrival Manchester United på andreplass. Det kan ta enda et skritt mot ligatittelen med seier mot Arsenal og Martin Ødegaard.

City slo the Gunners 4-1 på Emirates i ligacupen like før jul, da var ikke Ødegaard kommet til klubben, men vi tror ikke han klarer å stagge den lysblå seiersmaskinen søndag.

Arsenal har ingen nye skader i laget etter torsdagens Europa League-kamp. Kieran Tierney ble byttet inn mot Benfica, og han starter trolig søndagens kamp. Thomas Partey er antakeligvis fortsatt ute.

Vunnet alle ti kampene i 2021

Manchester Citys toppscorer i Premier League, Ilkay Gundogan, er tilbake i trening etter å ha stått over kampen mot Everton på grunn av en lyskeskade. Han har scoret elleve mål på tolv kamper.

Nathan Ake er eneste spilleren som er ute hos City.

Her finner du hele oddsprogrammet!

Manchester City er det første laget i den engelske toppdivisjonen som har vunnet de ti første kampene i kalenderåret, og vi tror de står med elleve seire på de elleve første kampene etter kampen mot Martin Ødegaard og Arsenal.

City har gått til pause med ledelse i fire av de seks siste bortekampene, og de har ledet til pause i åtte av de ti siste kampene mot Arsenal. B/B-spillet gir 2,15 i odds. Det er ok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset