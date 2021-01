Ødegaard gir Arsenal-manageren et dilemma før United-kampen

Martin Ødegaard kan debutere i Premier League mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United lørdag.

Onsdag ble det klart at Ødegaard lånes ut fra Real Madrid til Arsenal resten av sesongen. Det stilles store forventninger til nordmannen, som skal hjelpe Mikel Artetas lag med en ting som Arsenal har manglet offensivt denne sesongen - kreativitet.

Arteta gjorde det klart på torsdagens pressemøte hva han håper den norske landslagsstjernen skal bidra med.

- Han er en spesialist til å spille ballen i rom, sa Arteta, ifølge London Football, som følger Arsenal tett.

- Han (Ødegaard) er en kreativ spiller som er komfortabel med ballen på små flater. Han har kapasitet til å skape sjanser og score mål. Han har også utviklet seg enormt hvordan han opptrer uten ball. Med Ødegaard på laget vil vi ha flere spillere som kan gi oss kreativitet offensivt, sa spanjolen.

Hvor skal Ødegaard spille?

Dette høres veldig bra ut, selvsagt, men spørsmålet er hvor han skal spille.

Dersom Ødegaard hadde signert før Boxing Day ville han utvilsomt ha tatt den offensive midtbanerollen. Men den siste måneden har Emile Smith Rowe kommet inn i laget, og han har overbevist i den posisjonen. På kun seks kamper har 20-åringen allerede tre målgivende pasninger. Unggutten har ikke bare kvaliteter med ball, men han jobber også steinhardt uten.

Prestasjonene til Smith Rowe gjør det vanskelig å vrake ham akkurat nå. Det betyr at Ødegaard må brukes et annet sted om han skal integreres i startelleveren.

Det har tidligere vært nevnt at Ødegaard kan spille sammen med Smith Rowe offensivt, og at Thomas Partey ville innta ankerrollen på midtbanen. Da vil i så fall spanjolen spille mer offensivt enn han har gjort tidligere.

Starter på benken

Allsidighet har vært viktig for Arteta når han har hentet inn nye spillere, og han har sagt at Ødegaard kan spille på vingene. I Real Sociedad spilte Ødegaard på vingene flere ganger med stor suksess, men han har ikke fått det til i den posisjonen på landslaget.

Bukayo Saka vil garantert starte på høyrekanten. 19-åringen har vært en av de viktigste årsakene til the Gunners fremgang de siste ukene. Han har scoret fire mål og hatt to målgivende på de seks siste kampene. På venstreflanken spiller Pierre-Emerick Aubameyang, og han er fast på laget når han er tilgjengelig.

Dette gjør at det virker lite sannsynlig at Ødegaard starter mot Manchester United, med mindre muskelskaden Emile Smith Rowe pådro seg på St. Mary's viser seg å være verre enn først fryktet. Eller at Aubameyang melder forfall til kampen.

Engelsk, Premier League. Arsenal har funnet formen. De er ubeseiret i de fem siste ligakampene, hvorav fem av dem er vunnet.

Etter å ha vunnet mot West Bromwich Albion, Brighton & Hove Albion og Newcastle United de siste ukene, får the Gunners en vanskelig oppgave mot Ole Gunnar Solskjærs menn lørdag, selv om Old Trafford-laget gikk på et sjokktap mot Sheffield United onsdag.

Viktig forsvarsspiller tilbake

Men vi tror ikke Arteta vil la sjansen gå fra seg til å bli den første Arsenal-manageren som vinner de første tre ligakampene sine mot United.

Midtstopperen Pablo Mari har vært ute i fire kamper, men han kan i følge London Football være tilbake mot United. Den kampen rekker ikke Dani Ceballos.

Pierre-Emerick Aubameyang er tilbake etter å ha tilbragt tid sammen med sin syke mor, men det er usikkert om han spiller lørdagens kamp. Situasjonen rundt Emile Smith Rowe og Thomas Partey er også uavklart.

Manchester United tangerte klubbrekorden på 17 ligakamper på rad uten tap, da de slo Fulham 2-1 sist. De har 13 seire og fire uavgjorte i denne perioden.

Uten bortetap denne sesongen

United er faktisk det eneste laget i Premier League som fortsatt har til gode å tape på bortebane denne sesongen, men den statistikken står i fare for å ryke lørdag.

Eric Bailly er usikker hos Manchester United etter å ha fått en smell i onsdagens tap mot Sheffield United. Victor Lindelöf er ventet å være tilbake på Emirates, til tross for ryggproblemene.

Arsenal har ødelagt gode statistikker for Ole Gunnar Solskjær tidligere. Kristiansunderen var ubeseiret i de tolv første kampene etter at han tok over som midlertidig manager på Old Trafford. Det første tapet hans kom mot nettopp Arsenal på Emirates. Manchester United tapte kampen 0-2.

Faktum er at United ikke har vunnet mot the Gunners med Solskjær som manager. De røde djevlene har tre tap og én uavgjort mot London-klubben siden starten av 2019. Vi tror heller ikke at de vinner lørdagens kamp.

Det United viste mot Sheffield United var alarmerende. Vi tror United taper sin tredje bortekamp på rad mot Arsenal. Oddsen på at hjemmelaget vinner på Emirates er 2,75. Det er spillbart.

