Martin Ødegaard storspilte for Arsenal i den første kampen mot Benfica, men torsdag starter han etter alt å dømme på benken. Vi tror Arsenal - med eller uten Ødegaard på banen - tar seg videre i Europa League.

Martin Ødegaard ble hyllet i britiske aviser etter den første kampen mot Benfica i Europa League. Det var særlig nordmannens smarte pasning i forkant av Arsenals 1-1-mål som fikk mye oppmerksomhet.

22-åringen åpnet Benfica-forsvaret med en lekker pasning til Cedric, som la inn og Bukayo Saka kunne enkelt plassere ballen i nettet.

«En brilliant pasning», skriver football.london, mens Guardian fastslår at pasningen «åpnet forsvaret».

På Sky Sports’ spillerbørs får nordmannen høyest karakter av alle og blir kåret til banens bestemann. Men det holder ikke til en plass i startelleveren i «hjemmekampen» til Arsenal som spilles i Aten. Iallfall ikke om vi skal tro de samme britiske avisene.

Den første kampen på Olympiastadion i Roma endte 1-1. Arsenals «hjemmekamp» spilles på Olympiakos' Georgios Karaiskakis Stadium i Aten.

Å vinne Europa League er trolig Arsenals beste håp om å kvalifisere for Champions League neste sesong. The Gunners er elleve poeng bak topp fire-lagene. Formen til Mikel Artetas menn har vært dalende de siste ukene. De har kun vunnet én av de seks siste kampene i alle turneringer.

Forsvarsspilleren Rob Holding reiser ikke til Hellas. Han er ute med hjernerystelse, mens den defensive midtbanespilleren Thomas Partey skal testes før kampen for å se om han kan spille.

Jesus på vei ut?

Benfica på sin side sliter i Portugal denne sesongen. Den portugisiske storklubben ligger på fjerdeplass, 15 poeng bak byrival Sporting som topper tabellen. De har spilt uavgjort i de tre siste kampene, og ifølge portugisiske medier vil klubbpresident Luis Filipe Vieira å fjerne hovedtrener Jorge Jesus. Slik uro er aldri gunstig før en viktig kamp.

Arsenal har vunnet fem av de seks siste hjemmekampene mot portugisiske lag, og de har scoret 20 mål i de kampene. Men de kampene har vært spilt i London. Torsdag spilles «hjemmekampen» til Arsenal på nøytral bane i Hellas.

Da er det positivt for Arsenal-fansen å vite at the Gunners har vunnet de to siste kampene de har spilt i Hellas - mot Olympiakos i Champions League i desember 2015 og i Europa League i februar 2020.

Arteta hvilte nøkkelspillere

Det er mye som står på spill både for Arsenal og Mikel Arteta i torsdagens kamp. Denne kampen kan definere den unge managerens karriere.

Med seier vil spanjolen ta Arsenal et skritt nærmere Champions League-deltakelse neste sesong. Et tap derimot vil være svært negativt. Det kan bety at han blir ansvarlig for å lede det første Arsenal-laget som ikke deltar i Europa siden 1995. Arteta kan ikke ta noen sjanser i laguttaket.

Arteta hvilte noen av nøkkelspillern sine i søndagens kamp mot Manchester City, men David Luiz, Gabriel Magalhaes, Dani Ceballos og Emile Smith Rowe er alle aktuelle fra start i torsdagens kamp.

Bernd Leno fortsetter i Arsenal-målet. Luiz and Gabriel er ventet å erstatte Rob Holding og Pablo Mari i midtforsvaret, mens Hector Bellerin og Kieran Tierney fortsetter som vingbacker.

Dani Ceballos ligger an til å komme inn for Mohammed Elneny på midtbanen sammen med Granit Xhaka. Alt tyder på at Emile Smith Rowe vil ta plassen til Martin Ødegaard på midtbanen. Offensivt vil Bukayo Saka være selvsagt i startelleveren, og han vil trolig få med seg Nicolas Pepe og kaptein Pierre-Emerick Aubameyang. Siden starten av sist sesong har kun Pepe (10) vært involvert i flere av Arsenals 37 mål i Europa League enn Saka, som har tre mål og seks målgivende pasninger.

Sikret viktig bortemål

Det har stått uavgjort til pause i seks av de åtte siste kampene til Benfica i den hjemlige serien, og det er slett ikke utenkelig at de kan klare å holde unna i løpet av de første 45 minuttene i Aten.

Arsenal har gått til pause med uavgjort i fire av de åtte siste kampene. Det er mye som står på spill i denne kampen, og Arsenal har et bortemål å gå på. Det gjør at vi kan få en første omgang hvor lagene er litt forsiktige. U/H-spillet til 4,40 i odds er ok.

