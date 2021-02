Ødegaard og Arsenal forlenger Villas februar-mareritt

Villa har tapt 16 av de 18 siste Premier League-kampene i februar. Vi tror Arsenal og Martin Ødegaard kan lage mer trøbbel for Birmingham-laget.

Flere britiske medier melder fredag ettermiddag at Ødegaard starter på benken i lørdagens kamp mot Aston Villa. Både Evening Standard og London Football skriver at Ødegaard antakeligvis får Arsenal-kaptein Pierre-Emerick Aubameyang sammen med seg på benken.

Begge de britiske avisene lanserer denne startelleveren (4-2-3-1): Runarsson; Bellerin, Holding, Gabriel, Cedric; Xhaka, Partey; Saka, Smith Rowe, Pepe; Lacazette.

Nordmannen debuterte for Arsenal mot Manchester United kom inn for kometen Emile Smith-Rowe etter 83 minutter. Det ble kun tre ballberøringer for 22-åringen i løpet av de syv minuttene han var på banen.

Den innlånte Real Madrid-spilleren startet også på benken mot Wolverhampton tirsdag, men han kom heller aldri inn på Arsenals tunge aften på Molineux, hvor Wolves snudde 0–1 til 2–1. Arsenal var ubeseiret i syv kamper på rad før tapet mot Wolverhampton.

Nå møter Arsenal et Villa-lag som har en elendig statistikk i februar.

Aston Villa - Arsenal 2,55 - 3,45 - 2,50 U (spillestopp lørdag kl. 13.25)

Engelsk, Premier League. Aston Villa vant den omvendte kampen 3-0 på Emirates, og de kan for første gang siden 1992-1993-sesongen vinne to kamper i samme sesong mot Arsenal.

Men vi tror ikke de klarer det.

Formkurven til Villa peker nedover. De har tapt fire av de seks siste kampene.

Ikke nok med det. De har tapt 16 av de siste 18 Premier League-kampene i februar-måned. I de to kampene de ikke har tapt vant de mot Norwich i 2016 og spilte uavgjort mot Cardiff i 2014.

Dårlig statistikk med Gabriel

Villa har tidvis sprudlet offensivt, men laget har også vist store defensive svakheter i perioder. Det har gjort kampene til Villa underholdende å se på. Det har nemig vært scoret over 2,5 mål i fire av de syv siste kampene til Birmingham-laget.

Jack Grealish og Ollie Watkins var briljant da Villa reduserte mot West Ham, og den farlige angrepsduoen skapte også problemer for Arsenal på Emirates i november. Det var i den periode hvor the Gunners var fryktelig ustabile. Nå virker det som Mikel Arteta har fått skikk på laget.

Arsenal falt ned til tiendeplass på tabellen etter tapet mot Wolves i midtuken, men den kampen måtte de fullføre med ni mann på banen etter to utvisninger. Det er ikke hverdagskost.

Artetas lag er fortsatt ligaens tredje beste lag defensivt. Kun Manchester City har sluppet inn færre mål enn dem. Med Luiz og Mari ute er vi litt skeptisk til om Arsenal klarer å snøre igjen bakover. Gabriel kommer antakeligvis til å gå inn i midtforsvaret sammen med Holding, og Arsenal har kun vunnet to av de siste tolv kampene når brasilianeren har startet i midtforsvaret. Det gir grunn til bekymring.

Må spille med tredjekeeperen

Aston Villa-manager Dean Smith har ingen nye skader før lørdagens kamp. Bertrand Traore, Trezeguet og nysigneringen Morgan Sanson er alle aktuelle fra start.

Arsenal må klare seg uten Bernd Leno og forsvarsspilleren David Luiz. Begge fikk røde kort i tirsdagens kamp mot Wolves og er suspendert.

Lenos fravær betyr at enten Alex Runarsson, som er sønnen til tidligere Lillestrøm-trener Runar Kristinsson, eller Mat Ryan vil starte. Sistnevnte er usikker på grunn av en hofteskade.

Aston Villa gikk på et litt overraskende nederlag hjemme mot West Ham onsdag, men selv om Villa tapte the Irons, tror ikke vi på noen vedvarende nedtur for Dean Smiths menn.

David Moyes hadde satt opp laget slik at han han nøytraliserte Jack Grealish og det fungerte perfekt. Det blir interessant å se hvordan Arsenal tilnærmer seg denne kampen.

Vil Arteta gjøre noe for å stoppe Grealish, som er hjernen i Aston Villa-laget offensivt, eller vil de bare spille sitt eget spill. Det er vanskelig å vite.

Det er lett å la seg lure litt av resultatet i Arsenals kamp mot Wolves. The Gunners spilte en veldig god første omgang frem til David Luiz ble utvist. Deretter endret kampen karakter. Dersom Arsenal klarer å beholde elleve mann på banen gjennom samtlige 90 minutter, skal de kunne ta poeng på Villa Park.

Arsenal har kun tapt én av de siste 18 kampene på Villa Park, men syv av kampene har endt uavgjort. Vi tror det blir en jevnspilt kamp i Birmingham.

U til 3,45 i odds er ok spill.

