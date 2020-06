Ødegaard og Sociedad herjer med Osasuna

Martin Ødegaard og Real Sociedad fortsetter der de slapp før koronapausen. De kjører over Osasuna, og tar et nytt skritt mot Champions League-spill.

Søndagens oddsprogram byr blant annet på seriestarten i Allsvenskan, i tillegg er det interessante kamper fra tysk Bundesliga og fra spansk La Liga. Høydepunktet med norske øyne er antakeligvis Real Sociedad og Martin Ødegaard som møter Osasuna på hjemmebane.

Real Sociedad - Osasuna (Pause/fulltid dobbel) - H/H 2,45 (spillestopp søndag kl. 21.55)

Real Sociedad var i superb form før La Liga tok koronapause i mars. Martin Ødegaard & Co. ligger på fjerdeplass med 46 poeng, fire poeng bak Sevilla på tredjeplass og tolv poeng bak serieleder Barcelona.

Før avbrekket i La Liga hadde Imanol Alguacils mannskap vunnet imponerende ti av tolv kamper i alle turneringer. De har blant annet vunnet syv hjemmekamper på rad.

Med Martin Ødegaard, Mikel Merino, Alexander Isak og Mikel Oyarzabal på laget, har Real blitt et av de beste lagene i La Liga. Når de samtidig har sikret seg en plass i Copa del Rey-finalen, ligger 2019-2020-sesongen an til å bli en av de mest suksessfulle sesongene på lang tid.

Asier Illarramendi var tilbake på banen denne uken etter 289 dager på sidelinjen. Den tidligere Real Madrid-midtbanespilleren skulle være en nøkkelspiller hos Imanol Alguacil, men han pådro seg en stygg skade allerede i tredje serierunden. Søndag kan han være tilbake.

Beinhard kamp om Champions League-plassene

Real Socidad ligger godt an til å skaffe seg en Champions League-plass neste sesong, særlig siden Martin Ødegaard og Mikel Oyarzabal har funnet tronen og etablert et av de mest kreative partmerskapene i Europa At de nå også får Illarramendi tilbake på banen vil bare styrke sjansene deres til å spile i Europas gjeveste selskap neste sesong.

Sociedad slo Osasuna i en 4-3-thriller i den omvendte ligakampen i november, før de vant 3-1 i cupen i San Sebastian to måneder senere.

Det er fortsatt knallhard kamp om Champions League-plassene i La Liga. Sociedad har like mange poeng som Getafe, men én kamp mindre spilt enn laget fra Madrid-forstaden. De er også kun ett poeng foran Atletico Madrid. De har ikke råd til noen feilskjær, og vi tror de vinner mot gjestene fra Pamplona.

Osasuna, som ligger på ellevteplass, er låst fast midt på tabellen og trenger ikke å bekymre seg for nedrykk, men med bare tre seire på de tolv siste La Liga-kampene siden desember er ikke laget akkurat i toppform. Koronapausen kom sånn sett beleilig for dem.

Tar sin tredje seier mot Osasuna

Etter å ha scoret tre og fire mål mot Osasuna allerede i 2019-2020-sesongen, så er det åpenbart at Sociedad har verktøyet til å åpne gjestenes forsvar, og vi tror vertene vinner mot Osasuna for tredje gang denne sesongen søndag kveld.

Osasuna har kun scoret ett mål i første omgang på bortebane denne sesongen, og det har stått uavgjort til pause i halvparten av de 14 hjemmekampene til Sociedad. I fem av kampene har Sociedad ledet til pause. I syv av 14 bortekamper har Osasuna igget under etter de første 45 minuttene. Vi tror Martin Ødegaard og lagkameratene hans leder til pause og vinner kampen etter 90 minutter. H/H-spillet gir 2,45 i odds. Det funker som singeltips.

