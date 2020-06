Ødegaard og Sociedad roter ikke bort flere poeng

Torsdagens langoddsprogram byr blant annet på kamper fra spank La Liga, hvor Real Sociedad og Martin Ødegaard møter Alaves. Ellers er det kamper fra Allsvenskan, sluttspillet i den danske Superligaen og playoffkamper i League Two i England.

Fredag er det ca 336 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Klikk her for å levere din kupong!

CD Alaves - Real Sociedad (Pause/fulltid dobbel) - U/B 4,70 (spillestopp torsdag kl. 19.25)

Real Sociedad virket litt rustne i den første kampen etter koronapausen, og klarte bare 1-1 hjemme mot Osasuna søndag. De havnet bakpå etter 29 minutter da Adrián scoret på et straffespark, men Mikel Oyarzabal utlignet for Real et kvarter ut i andre omgang. Selv om Martin Ødegaard og agkameratene styrte kampen den siste halvtimen klarte de ikke å få inn den avgjørede scoringen.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Baskerne har ikke råd til flere feilskjær om det skal bli Champions League-spill på Estadio Municipal de Anoeta neste sesong.

Alaves er solide defensivt

Laget fra San Sebastian ligger på fjerdeplass før torsdagens match, fire poeng bak Sevilla som innehar tredjeplassen med én kamp mer spilt. Getafe er á poeng med Real Sociedad, men har én kamp mer spilt. De må vinne lokalderbyet mot Alaves om de skal beholde initiativet i kampen om Champions League-spill.

Deportivo Alaves restartet 2019-2020-sesongen på en skuffende måte da de tapte 0-2 mot bunnlaget Espanyol, men de har vist seg å være et vanskeligere lag å slå hjemme på Mendizorrotza Stadium. Los Babazorros har vært solide defensivt, og kun tapt tre av 14 La Liga-kamper på hjemmebane denne sesongen. I denne perioden har de bare sluppet inn elleve mål totalt. Bare en håndfull av lagene i divisjonen har færre baklengsmål enn Alaves denne sesongen.

Ødegaard & Co. sliter på bortebane

Real Sociedad har en rekke teknisk briljante spillere offensivt, men de har ikke alltid levert på bortebane. På torsdag vil de trolig møte et Alaves-lag som kommer til å legge seg bakpå, særlig siden den viktige stopperen Pacheco er suspendert.

Martin Ødegaard og lagkameratene har tapt tre av de fire siste bortekampene, men vi tror de tar seg sammen nå og slår tilbake etter bare 1-1 mot Osasuna.

Real har vunnet de to siste bortekampene mot Alaves, og vi tror de tar sin tredje borteseier mot dem på rad torsdag. Men de får det ikke enkelt. Alaves har holdt topplagene Atletico Madrid og Real Madrid til uavgjort etter de første 45 minuttene, og vi tror de kan klare det samme mot Sociedad. Vi går for U/B-spillet her til 4,70 i odds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset