Ødegaard og Sociedad ryker ut av cupen på Bernabeu

Det er et begrenset antall fotballkamper på langoddsprogrammet torsdag. Men i Spania er det to høyinteressante kvartfinaler i Copa del Rey. Real Madrid tar imot Martin Ødegård og Real Sociedad, mens Athletic Bilbao tar imot Barcelona.



Real Madrid - Real Sociedad pause/fulltid U/H - 4,25 (spillestopp kl. 1855)

Copa del Rey, kvartfinale. De siste ukene har Real Madrid vært en effektiv seiersmaskin. De har vunnet de tre siste kampene med ett måls margin, og har gått til topps i La Liga.

Real Madrid er ubeseiret i 21 strake kamper, hvorav 16 av dem er vunnet. Det er interessant å merke seg at hovedstadsklubben ikke har vunnet med mer enn ett mål siden starten av januar. De har ikke dominert kampene i like stor grad som tidligere, men de har vært effektive foran mål.

Real-trener Zinedine Zidane er ventet å gjøre en del endringer på laget før kvartfinalen i den spanske cupen. Real Madrid har den beste defensive statistikken i La Liga, og det er mye takket være Thibaut Courtois. Den belgiske målvakten har vært fantastisk de tre siste månedene, men torsdag er det Copa del Rey og da blir han antakeligvis plassert på benken. Det blir interessant å se om Madrid-laget er like gode defensivt med Alphonse Areola mellom stengene. Hovedstadsklubben har vunnet alle seks kampene den franske målvakten har startet.

Real Sociedad har vist brukbar form i det siste. Baskerne har vunnet seks av de ni siste kampene, og de har vært solide i cupen så langt De har kun sluppet inn ett mål på fire Copa del Rey-kamper. Nå skal det sies at motstanden ikke har vært all verden. På veien til kvartfinalen har de vunnet mot Osasuna (3-1), Espanyol (2-0), Ceuta (4-0) og Becerril (8-0). Formen i ligaen har ikke vært like bra. De har nylig tapt mot både Leganes og Betis.

Sociedad har imidlertid nesten scoret like mange mål som Real Madrid i ligaen denne sesongen. Gjestene fra Baskerland har scoret 37 mål, mens vertene har 40 nettkjenninger. Forskjellen på lagene har lagt i motsatt ende av banen. Real Sociedad har sluppet inn 30 mål, mens Zinedine Zidanes menn har kun 13 baklengsmål.

Real Sociedads Martin Ødegaard, som er på lån fra Real Madrid, har hatt en sensasjonell sesong i Nord-Spania. Ingen Madrid- eller Sociedad-spiller har skapt flere sjanser Ødegaard i La Liga denne sesongen. Statistikken viser at han står bak hele 47 sjanser. Vi tror at han også kan lage kvalme for et litt svekket hjemmelag.

Madrid sliter med en del skadeproblemer. Marco Asensio er skadet, og heller ikke Eden Hazard er med i troppen til cupkampen på Bernabeu. I tillegg er Dani Carvajal, Mariano, Casemiro og Lucas Vazquez på skadelisten. Gareth Bale er heller ikke med i troppen til cupkampen.

Real Madrid stiller trolig med denne startelleveren: Areola; Nacho, Militao, Ramos, Marcelo; Kroos, Valverde, Modric; Rodrygo, Vinicius Jr., Benzema.

Gjestene fra Baskerland har manglet Asier Illarramendi hele sesongen, og heller ikke veteranen David Zurutuza er tilgjengelig og den viktige stopperen Diego Llorente er ute. Men: Ødegaard og Mikel Oyarzabal hvilte i helgen, og de blir viktige. Fremover har de også det svenske stjerneskuddet Alexander Isak. Han har scoret fem mål på de fire siste kampene. Det blir spennende å se om han kan lage trøbbel for Real.

Sannsynlig Real Sociedad-lag: Remiro; Zaldua, Elustondo, Le Normand, Monreal; Zubeldia, Merino, Odegaard; Portu, Oyarzabal, Isak.

Sociedad har spilt god fotball denne sesongen. Ødegaard har vokst til å bli en profil i La Liga under oppholdet sitt i Nord-Spania. Problemet er bare at Los Blancos er i flytsonen. De har tettet igjen bakover, og har hatt evnen til å avgjøre jevne kamper.

I åtte av de ti siste ligakampene til Real Madrid har det stått uavgjort til pause Real Sociedad har på sin side kun ligget under til pause i én av de siste ni bortekampene. I fem av kampene har det stått uavgjort til pause.

Real Madrid har faktisk ikke vunnet en ligakamp med mer enn ett mål siden starten av januar. De har ikke dominert kampene i like stor grad som vi har sett tidligere, men hovedstadslaget har vært svært effektive. Det gjør at vi tror på uavgjort til pause og hjemmeseier til slutt. 4,25 i odds på det scenarioet er greit betalt.

