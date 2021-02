Ødegaard skaper hodebry for Arsenal-sjefen

Arsenal-manager Mikel Arteta er har et luksusproblem. Hvem skal starte offensivt hos Arsenal mot Benfica?

Martin Ødegaard spilte sin første kamp fra start for Arsenal i helgens 4-2-seier mot Leeds. Han spilte i nummer 10-rollen i trioen bak Pierre-Emerick Aubameyang sammen med Emile Smith-Rowe og Bukayo Saka. I følge flere britiske aviser vil han trolig få fortsette i den rollen.

Vanskelige valg for Arteta

Men Mikel Arteta har flere vanskelige avgjørelser han må ta før Arsenals Europa League-match mot Benfica. Kampen er den første i en hektisk 11-dagersperiode for the Gunners. De skal i denne perioden møte Leicester, Manchester City og spille returkampen mot Benfica i Hellas.

Ifølge den britiske avisen Evening Standard vil Arteta rotere på laget i disse kampene.

Venstreback Kieran Tierney er friskmeldt, men han har bare vært tilbake på trening denne uken, og derfor tror vi at Cedric Soares beholder plassen i startelleveren.

Dani Ceballos og Granit Xhaka starter antakeligvis sammen på midtbanen siden Thomas Partey fortsatt er ute med skade. Offensivt kan det imidlertid bli endringer. Alexandre Lacazette og Nicolas Pepe satt begge på benken mot Leeds og kan komme inn.

Ifølge Evening Standard kan Arsenal komme til å stille med denne startelleveren: Leno; Bellerin, Holding, Mari, Cedric; Ceballos, Xhaka; Pepe, Ødegaard, Aubameyang; Lacazette.

Også football.london.com mener Ødegaard starter torsdagens kamp, men de skriver at Arteta endelig har funnet en offensiv kombinasjon som får det beste ut av Aubameyang. Ungguttene til Arsenal skapte problemer for Leeds med kreative pasninger, smarte bevegelser og høyt press, da Arsenal kom tilbake på vinnersporet etter to tap på rad mot Wolves og Aston Villa. De mener spanjolen vil fortsette med Saka, Ødegård og Smith Rowe bak Aubameyang. I såfall vil vil han måtte starte med stjerneangriperne Pepe pg Lacazette på benken - igjen.

London.football.com mener dette laget starter: Leno; Bellerin, Holding, Luiz, Cedric; Ceballos, Xhaka; Saka, Ødegaard, Smith Rowe; Aubameyang. Arteta har et luksusproblem.

Europa League, 16.-delsfinale. Kamp 1 av 2. Den første kampen spilles på Stadio Olimpico i Roma. På grunn av reiserestriksjonene i forbindelse med covid-19-pandemien, kan verken Benfica eller Arsenal spille hjemmekampene på sine egne stadioner.

Arsenals hjemmekamp i neste uke spilles på Karaiskakis Stadium i Hellas. Det er hjemmebanen til den greske storklubben Olympiacos.

Svak sesong i Portugal

Benfica tok seg til 16.-delsfinalen etter å ha endt på andreplass i gruppen sin bak Steven Gerrards Rangers. Det skotske laget var bedre på innbyrdes oppgjør. De sto med flere scorende bortemål. Portugiserne spilte 3-3 mot Rangers på Estadio da Luz, mens kampen på Ibrox endte 2-2. Alt i alt har det ikke vært noen bra sesong for Benfica så langt.

De ligger nede på fjerdeplass i den portugisiske toppdivisjonen, bak Sporting Lisbon, Porto og Braga. Etter 19 kamper denne sesongen, ligger Benfica 13 poeng bak serieleder Sporting, men de er fortsatt med i kampen om andreplassen. Jorge Jesus' mannskap er nemlig bare tre poeng bak Porto.

Arsenal på trofé-jakt

Arsenal på sin side ligger på tiendeplass i Premier League. De fikk en opptur rundt juletider, men de sto med to tap på rad før helgens 4-2-seier mot Leeds. Pierre-Emerick Aubameyang scoret hat-trick i kampen mot Yorkshire-gjestene, og spissen fra Gabon har virkelig funnet tonen med ungguttene Saka, Ødegaard og Smith Rowe. Spørsmålet er om Arteta velger å bruke den samme trioen bak ham i torsdagens kamp.

De portugisiske gigantene mangler Andre Almeida og Gilberto på grunn av skader, og det gjør at de er svekket defensivt. Det vil Arsenal kunne dra fordel av.

Europa League er Arsenals beste sjanse til å vinne et trofé denne sesongen. Med det i tankene, er det sannsynlig at Arteta vil stille til denne kampen med et sterkt lag

Benfica på sin side er ikke i form, og de har slitt i begge ender av banen denne sesongen. Vi tror Martin Ødegaard og Arsenal vinner i Roma. Oddsen på Arsenal-seier er 2,25. Det er greit.

