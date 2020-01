Ødelegger José Mourinho igjen for Liverpool?

I 2004 gikk det sterke rykter om at portugiseren skulle ta over Liverpool. Istedenfor har han kanskje blitt klubbens største rival.

Våren 2004 sluttet Gerard Houllier som manager i Liverpool. I Chelsea fikk Claudio Ranieri sparken etter at Roman Ibramovitsj tok over klubben.

Ryktene gikk sterkt om at den nye manageren til klubben i nord ville bli en portugisisk magiker som hadde utrettet nærmest mirakler med Porto. Liverpool-ledelsen falt likevel ned på å ansette Rafael Benitez, som hadde hatt stor suksess med Valencia. I praksis en manager med erfaring fra Real Madrid over en med erfaring fra Barcelona. Mourinho ble istedet manager for Chelsea.

Sjekk oddsen på kampen her

Benitez handlet inn spillere som Djibril Cissé, Xabi Alonso, Luis Garcia og Fernando Morientes. De drøye 41 million pundene bleknet likeel mot de nesten 100 million pundene som Mourinho brukte på spillere som Robben, Drogba, Carvalho og Cech.

Mourinhos første seier

Den 3. oktober møtte Jose Mourinho for første gang Liverpool. Foran 42 000 tilskuere på Stamford Bridge var det 0-0 ved pause. Da Didier Drogba måtte gå ut i første omgang for Joe Cole så det ut som om det kunne by på problemer for Chelsea-laget, men det var nettopp Cole som ordnet seier for hjemmelaget etter 64 minutter. Chelsea vant 1-0 etter det som var en defensivt strålende kamp for Mourinhos menn.

Det ble en reprise på Anfield rett over jul da Joe Cole nok en gang ga Chelsea seieren 1-0 mot Liverpool.

Sjekk oddsen på kampen her

Mourinhos første triumf

I februar møttes lagene i finalen i ligacupen. Vår egen John Arne Riise sendte Liverpool i skyene etter kun ett minutt, og det så ut som om det kunne gå mot en cuptriumf i den første sesongen til Liverpool før Steven Gerrard laget selvmål i det 79. minutt. I ekstraomgangene vant Chelsea 3-2 etter at Mourinho var sendt på tribunen etter å ha hysjet mot Liverpools supportere.

Chelsea blir for øvrig seriemestere sesongen 2004/5.

Benitez-triumfen

Etter tre tap mot Chelsea var det få som trodde Liverpool kunne ha noen som helst sjanse i semifinalen i Champions League. Den første semifinalen gikk på Stamford Bridge, og kampen endte 0-0.

Den 3. mai 2005 vant Liverpool 1-0 etter det noen som elsker å gjøre om historien har kalt et spøkelsesmål. Som dommeren sa den gangen: Hadde jeg ikke godkjent målet hadde det blitt straffe og rødt kort til Cech. Uavhengig ble målet til Luis Garcia stående, og Liverpool vant 1-0 på hjemmebane.

Det hadde vært mulig å kalt det en utrolig triumf, men den overskygges noe av

finalen litt senere i mai for Liverpool.

En ligaesesong Liverpool helst glemmer

Sesongen 2005/6 vant Chelsea 4-1 på Anfield, under en uke etter å ha spilt 0-0 i Champions League-gruppespillet samme sted. Returkampen i Champions League endte også 0-0, men da lagene møttes på Stamford Bridge i serien ble det nok en seier for Mourinho (2-0).

Lyspunktet for Liverpool var semifinalen i FA-cupen som ble spilt på Old Trafford (!). Den kampen vant Liverpool 2-1, og vinner også cupen til slutt. Chelsea vinner serien.

Community Shield-seier for Liverpool

Peter Crouch laget sitt første mål for Liverpool i tellende kamp mot Chelsea i finalen før serien startet, en kamp Liverpool vant 2-1 (John Arne Riise laget det andre målet). I serien vinner Liverpool hjemme (2-0), men Chelsea tar skalpen på hjemmebane (1-0). I semifinalen i Champions League vinner lagene hver sin hjemmekamp 1-0, men Liverpool vinner straffespark-konkurransen.

Liverpool taper for øvrig finalen, og Chelsea ender på andreplass i serien bak Manchester United (med Liverpool på en tredjeplass).

Snart over for Mourinho

Den 19. august 2007 møtes Liverpool og Chelsea på Anfield i serien, en kamp som ender 1-1 etter mål av Fernando Torres (i sin debut for Liverpool) og Frank Lampard. Den 20. september slutter Mourinho i september, og det er da en lengre pause for Liverpool møter et lag med Mourinho som trener.

Da Steven Gerrard sklir

I desember 2013 er Liverpool tilbake på brua. Brendan Rodgers leder Liverpool, mens Jose Mourinho er sjef hos Chelsea igjen. Liverpool tar ledelsen ved Martin Skrtel, men Hazard og Eto'o sørger for seier til Chelsea. I april vinner Chelsea 2-0 på Anfield.

Den kampen står sterkt i minnet for alle supporterne av Liverpool som da hadde full styring mot seriemesterskap, men en taktisk triumf av Mourinho og at Steven Gerrard skled førte til borteseier. Liverpool endte 2 poeng bak Manchester City i serien.

Sesongen etter taper Liverpool hjemme 2-1, spiller 1-1 borte i mai etter at det allerede er klart at Chelsea blir seriemestere. I ligacupsemifinalen vinner Chelsea 1-0 hjemme og spiller 1-1 borte, som gjør at Chelsea går til finalen som de vinner mot Tottenham. Chelsea blir også seriemestere-

Den påfølgende sesongen vinner Liverpool 3-1 mot Chelsea med sin nye manager Jürgen Klopp. Mourinho får sparken, og forlater Chelsea for foreløpig siste gang.

Manchester United-tiden

Som manager for Manchester United møtte Mourinho Liverpool fem ganger. Det ble en seier, i mars 2018 (2-1 på Old Trafford).

Den siste kampen som manager mot Liverpool var 16. desember 2018. Den endte 3-1 til Liverpool på Anfield. Mourinho fikk sparken etter kampen.

Mourinho møter nok en gang Liverpool lørdag 11. januar klokken 18.30. Denne gangen med Tottenham.

Sjekk oddsen på kampen her

I kveld er det nesten 400 millioner kroner i Eurojackpot. Frist kl. 19:00. Klikk her for å levere din kupong!