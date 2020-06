Odin Thiago Holm om sitt uvanlige navn: - Noe jeg har mast om i mange, mange år

Vålerengas 17-åring spås en lysende karriere og har et mål om å spille for Barcelona. Både spillestilen og navnet har allerede et katalansk preg.

Nettavisen gjør oppmerksom på at dette intervjuet ble gjort i februar før korona-krisen satte en stopper for norsk fotball.

Tidlig i 2017 fikk Vålerenga-unggutten en original idé: Han ville endre navn og spurte foreldrene om lov til å legge til «Thiago» som mellomnavn.

Barcelona-supporter Odin Holm var nemlig inspirert av tidligere Barca-stjerne Thiago Alcantara, en spiller han kan identifisere seg med når det gjelder spillestil.

- Mast i mange år

Etter mye overtalelse gikk foreldrene til slutt med på sønnens ønske, søknaden ble sendt til folkeregisteret og hans offisielle navn er nå Odin Thiago Holm.

Det er navnet som nå står i passet.

- Det er noe jeg har mast om i mange, mange år, frem til mamma og pappa ga opp og sa «greit». Spesielt pappa var ikke helt positiv til det. Men de gikk heldigvis med på det til slutt, sier han og flirer.

- Hvorfor var det viktig for deg å ha det navnet?

- Det handlet litt om at det var artig, og så er det mer internasjonalt. Det var egentlig det, jeg synes det hørtes kult og er litt artig.

Full oversikt: Her er 10 av Vålerengas største talenter (+)

Det norske supertalentet tar seg tid til en liten prat med Nettavisen mellom tøffe oppkjøringsøkter med Vålerenga, og 17-åringen håper 2020 blir året han slår gjennom for alvor i norsk toppfotball.

TALENTFULL: Vålerengas Odin Thiago Holm, her i treningskamp mot Lokomotiv Moskva i vinter. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

- En drøm

Odin Thiago Holm er, Thiago eller ei, et navn som flere for lengst har bitt seg merke i av sportslige grunner.

G17-landslagsspilleren blir sett på som et av Norges aller største talenter, og fikk eliteseriedebuten i siste serierunde for Vålerenga i fjor.

- Det var stort å få debuten, å se resultater av at man har jobbet målrettet siden 6-årsalderen. Det har vært en drøm og et mål siden jeg var veldig liten, sier han.

- Hva synes du om nivået, var det avskrekkende?

- Nei, det var noen nivå opp fra den kamphverdagen jeg var vant til, men ikke avskrekkende. Jeg trener jo på dette nivået hver dag, så jeg visste hva jeg gikk til, sier han.

Sportsintervjuet: Dag-Eilev Fagermo

STOR FREMTID: Odin Thiago Holm Foto: Nettavisen

Nå er målet for 2020 krystallklart: Han vil spille så mange kamper i Eliteserien som mulig og bli en større del av laget enn han har vært.

Derfor ble han ikke akkurat sur da Dag-Eilev Fagermo ble presentert som ny VIF-trener. Fagermo er viden kjent for å satse på unggutter.

2019-sesongen ble ødelagt av skader, mener unggutten. Han var ute av spill omtrent hele høsten og fikk ikke noe kontinuitet i treningshverdagen.

Sa nei til Juventus-besøk

Ifølge legene handler skadeproblemene mye om at han ikke er ferdigvokst. Det er vanskelig å styre, derfor prioriterer han fortsatt mye skadeforebyggende trening.

De som har greie på fotball har vært tydelige på at Norge har en stor spiller i emning om han blir kvitt skadeproblemene.

Det er ikke uten grunn at Juventus, Italias største og mestvinnende klubb i moderne tid, ville ha ham over på et treningsopphold etter 2019-sesongen.

Men det ble det ikke noe av.

- Vi droppet det. Avgjørelsen ble tatt bare noen timer før flyet gikk, og det var jeg, pappa og Vålerenga som kom frem til det sammen. Det handlet om at det U23-laget jeg skulle trene med hadde kamp onsdag og lørdag. Og jeg skulle fly ned onsdag. Treningene i mellomtiden var bare kampforberedende og restitusjonstreninger, da sa vi at det var uaktuelt og at vi måtte finne et nytt tidspunkt, sier han.

Det er ikke første gang 17-åringen står på blokka til de største klubbene.

United-interesse

Nettavisen skrev i oktober 2018 om interessen fra en annen stor klubb, nemlig Manchester United. Rødtrøyene hadde da tatt kontakt med Ranheim, som han spilte for den gangen, og invitert ham over på et treningsopphold påfølgende vinter.

Les også Manchester United kontaktet Ranheim om norsk stortalent

- Hvordan er det å være på radaren til så store klubber?

- Det tyder på at man gjør noe riktig. Spesielt etter landskamper kommer det interesse, så det tyder på at man er der man skal være. Men jeg ser på treningshverdagen i Vålerenga som bedre enn å trene med et akademi i utlandet, slår han fast.

- Hvor god tror du selv at du kan bli?

- Målet og drømmen er å spille for Barcelona. Jeg ser ikke på det som umulig.

- Det er ikke et lite mål?

- Nei, absolutt ikke.

ROSA SKO: Odin Thiago Holm. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Foreløpig er det blitt besøk hos Liverpool og FC Midtjylland, men han håper å få anledning til flere.

Selv om det ikke nødvendigvis er sånn at han hopper på første fly om en storklubb sender ham en invitasjon.

- Om det passer med begges treningshverdag er det bare artig å få noen referanser. Men det må passe, og i fjor vinter skulle jeg til Manchester og Inter, men da jeg ble flyttet opp i A-stallen til Ranheim så jeg på det som en bedre treningshverdag. Det må passe med programmet, slår han fast.

- Norske unggutter like gode som de beste

Odin Thiago Holm har vært fast på U-landslag noen år nå og har god oversikt over det som rører seg av talenter. Han mener det gror svært godt i norsk fotball.

- I i mitt kull har vi møtt England, Frankrike og Brasil. De beste spillerne i Norges 03-kull er vel så gode som spillerne i de landene der. Jeg er sikker på at, hvis spillerne her gjør riktige valg og virkelig vil det, kan det se veldig lovende fremover, sier unggutten.

Han mener det er en stor inspirasjon for norske U-landslagsspillere at Norge for alvor har fått opp spillere som gjør seg bemerket internasjonalt. Det viser at det er mulig selv om man ikke kommer fra en stor fotballnasjon.

- Hvis du skal nevne ett navn du har spesielt tro på, og det er ikke lov å nevne seg selv. Hvem tror du er en kommende norsk fotballstjerne?



- Fra mitt eget kull må jeg si Kristian Malt Arnstad som spiller for Anderlecht. Han er en veldig god fotballspiller, stabil og gjør aldri en dårlig kamp, men har også hodet på plass. Han vet hva som skal til og legger virkelig ned jobben. Han har jeg tro på kan nå langt.

Det har nå gått ett år siden han valgte VIF foran Rosenborg, selv om han er trønder. Selv om det ennå ikke er blitt et gjennombrudd i Eliteserien stresser han ikke. Om valget var riktig?

- Det vil jeg absolutt si, og jeg har ikke angret et sekund siden jeg tok det. Jeg dro til Oslo i fjor sommer og fikk en høst jeg ikke hadde sett for meg med mange skader, og den høstsesongen var jeg ikke fornøyd med, men jeg er 100 prosent sikker på at det året her skal bli enda mye bedre, sier han.

Det er nok musikk i VIF-fansens ører.

