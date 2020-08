Fredag vant to nordmenn en million kroner hver i Eurojackpot, men det oppdaget de ikke før pengene sto på konto.

Ingen vant førstepremien i Eurojackpot (5+2 rette tall) sist fredag. Det var ingen nordmenn som hadde fem rette hovedtall og to stjernetall, men det holdt likevel til premie med kun fem av syv mulige tall.

5+0 rette tall ga millionpremie, av seks vinnere var to av disse norske. De vant 1 157 285 kroner.

- Jeg ble sjokkert

En kvinne i 20-årene fra Lillehammer oppdaget plutselig 1,1 million ekstra inne på kontoen.

- Da skjønte jeg lite. Men det måtte nesten være en premie, så da sjekka jeg kupongen min.

- Jeg ble sjokkert. Det var godt å få bekrefta det, sa kvinnen til Norsk Tipping den påfølgende uka.

Premien skal investeres i en bolig. Hun vant på en kupong levert på mobilen.

- Jeg skjønte ikke hvor pengene kom fra

En mann fra Alver i Vestland opplevde nesten samme situasjon som kvinnen med den samme vinner-rekken.

- Jeg skjønte ikke hvor pengene kom fra. Det fant jeg ut litt etter. Det er ubeskrivelig, sier mannen til Norsk Tipping.

Han spiller ikke så ofte, men har et fast rituale han følger.

- Jeg har alltid en 5-ukers i Lotto inne. Hver gang den går ut, leverer også jeg en ukeskupong på Eurojackpot.

Vinnersannsynlighet Eurojackpot

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1,4 mill. per rekke. Les mer om vinnersannsynlighet i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr