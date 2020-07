Opprykksfavorittene Tromsø og Lillestrøm innfrir

Vi prøver en dobbel fra OBOS-ligaen mandag kveld. Både Tromsø og Lillestrøm har overkommelige oppgaver foran seg.

Tromsø har full pott etter fire kamper og har sett solide ut, mens Lillestrøm sårt trenger en seier etter flausen hjemme mot Stjørdals-Blink forrige mandag. Vi spiller favorittdobbelen mandag.

Tromsø - Øygarden H 1,35

Åsane - Lillestrøm B 1,65

Totalodds: 2,23 (spillestopp 17:55)

Tromsø - Øygarden

OBOS-ligaen. Tromsø er det eneste laget i OBOS-ligaen med full pott etter fire kamper etter at laget vant toppoppgjøret borte mot Ranheim 2-1 tirsdag. De har i tur og orden slått Raufoss, Kongsvinger, Strømmen og Ranheim og kun sluppet inn ett mål på 360 minutter fotball. Azemi og Mo sto over sist, men kan være tilbake igjen her.



Øygarden har fire poeng etter 1-1-2 på sine første fire kamper. De åpnet med to tap og etter det har de vært involvert i to hele elleville kamper der det har blitt 4-3 seier borte over HamKam og 4-4 hjemme mot Raufoss.



Tromsø ser solide ut og får et klart tips hjemme på Alfheim i kveld. H.

Åsane - Lillestrøm

OBOS-ligaen. Nyopprykkede Åsane med to seire og to tap på sine fire første. De har tapt begge sine to hjemmekamper til nå mot Sogndal og Ranheim, mens det har blitt full pott på bortebane i oppgjørene mot Øygarden og Strømmen. Forrige mandag slo de Strømmen 3-0 på utebane.



Lillestrøm fikk en fin start med seire over Grorud og HamKam i de to første, men ett poeng på de to siste er langt under forventet standard for opprykksfavoritten fra Åråsen. Forrige mandag tapte de 0-1 hjemme mot Stjørdals-Blink i en skuffende og tam affære.



Vi har en liten følelse av at Lillestrøm reiser seg og vinner i kveld. B.

Vi spiller favorittdobbelen til 2,23 i odds.

