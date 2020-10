Opprykksjagende Lillestrøm får tillit på Søndagskupongen

Lillestrøm viser solid form om dagen og har meldt seg på i kampen om direkte opprykk for alvor. Søndag venter bortesvake Sandnes Ulf hjemme på Åråsen.

Det er et variert utvalg på søndagskupongen denne uken med fem kamper fra Eliteserien, én kamp fra OBOS-ligaen, tre kamper fra Premier League, to fra Tysk Bundesliga og til slutt ett oppgjør fra Allsvenskan i Sverige.

Bonuspotten er oppe i xxx xxx kroner og innleveringsfristen er allerede klokka 14:55.





1. Bodø/Glimt - Mjøndalen

Bodø/Glimt gikk omsider på sitt første tap i Eliteserien forrige helg da et skadeskutt Glimt-lag røk 2-4 borte mot tabelltoer Molde i en målrik affære i vindkastene på Aker Stadion. Det betyr 56 poeng etter 21 kamper (18-2-1) og 16 poengs ledelse ned til nettopp Molde med ni kamper igjen å spille. Feilfrie 10-0-0 hjemme på Aspmyra, og det omvendte møtet mellom lagene i Mjøndalen i sommer ble vunnet med 3-2 i en kamp de kontrollerte, men som ble unødvendig spennende i sluttminuttene. 0-0 her på samme tid i fjor. Viktige Lode er tilbake etter karantene her, mens toppscorer Zinckernagel trolig returnerer etter sine skadeproblemer. Moe er i likhet med Vetlesen og Fet usikre. Sampsted er i koronakarantene etter å ha spilt for det islandske U21-landslaget.

Mjøndalen tok en livsviktig 2-0 seier hjemme mot Brann forrige helg og holder dermed liv i håpet om å berge plassen i Eliteserien. De er oppe på 17 poeng i øyeblikket og har to poeng opp til Start på kvalikplassen, mens det skiller seks opp til Sandefjord på trygg grunn. 2-2-7 borte er ikke mye å rope hurra for, men de fikk meg seg ett poeng herfra sist sesong i oppgjøret som endte målløst. Shuaibu og Brochmann sto begge over sist og betegnes som usikre, mens Twum er oppe på fire gule og må sone i Bodø.

Vi tror Bodø/Glimt reiser seg på direkten og vinner igjen på hjemmebane. En H i nord.

2. Molde - Strømsgodset

Molde snudde 0-1 til seier 2-1 borte over Dundalk i Europaligaen torsdag kveld og fikk dermed en drømmestart på gruppespillet. De ble også det første laget som slo serieleder Bodø/Glimt (4-2) forrige helg og er nå oppe på sølvplass igjen med sine 40 poeng. Det skiller hele 16 poeng opp til serielederen, mens det er ett poeng ned til Rosenborg på plassen bak. 8-0-2 hjemme er solide saker for sist sesongs seriemester. Aursnes og Hestad er begge oppe på fire gule kort og må sone, mens James har stått over de siste kampene med en skade. Haraldseid er som kjent langtidsskadet og ute resten av sesongen. Birk Risa, som nylig ble hentet fra Odd, kan muligens få sin første kamp fra start for sin nye klubb her.

Strømsgodset spilte uavgjort for sjette kamp på rad (!) sist helg da laget fikk med seg ett poeng med ti mann hjemme mot Start (1-1). De har kun vunnet én på sine siste ti og må fortsatt passe seg litt for ikke å bli involvert i noe bunnstrid utover høsten. Ligger på 11. plass med 24 poeng før helgens runde og har 2-4-4 borte. De har røket 0-4 mot Molde i tre seriekamper på rad! Parr, Mendy og Stengel (tilbake i trening) er ute med skade, mens Jack må sone for sitt røde kort sist. I tillegg så er Krasniqi fortsatt i koronakarantene, mens Mickelson (fire gule) og Gunnarsson (seks gule) må sone.

Uavgjortspesialistene fra Drammen har en lang fraværsliste og 0-12 på sine siste tre mot Molde. Vi går for H i kamp to.

3. Sarpsborg 08 - Rosenborg

Tilsvarende møte forrige sesong endte 1-1, mens Sarpsborg 08 vant 1-0 året før. Da lagene møttes i Trondheim i sommer vant Rosenborg hele 5-1 til slutt i en kamp der lagene hadde hver sin omgang. Vertene fra Sarpsborg er på 9. plass med 27 poeng, men måtte reise hjem med 0-2 i bagasjen i forrige helgs bortemøte med FK Haugesund. Har 6-1-4 hjemme, mens kun to av ti på utebane har endt med tre poeng og seier. Lagkaptein Thomassen var tilbake igjen etter sine skade sist, mens Mos sto over. Utvik soner.

Rosenborg spilte 0-0 borte mot Kristiansund BK forrige søndag i en sjansefattig affære der ett poeng til begge lag var riktig ut i fra spill og (mangel på) sjanser. Dermed er Åge Hareides mannskap nede på 3. plass med 39 poeng, ett poeng bak Molde som passerte trønderne på tabellen etter sin seier over Bodø/Glimt. 4-3-3 borte. Adegbenro var ikke med grunnet skade sist, mens Skjelbred haltet av torsdagens trening og er i skrivende stund et usikkert kort til denne.

En tøff test på kunstgresset i Sarpsborg for Hareides gutter dette. Det blir UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Vålerenga - Kristiansund BK

Vålerenga holder følge med Molde og Rosenborg i medaljekampen etter at Sandefjord ble slått hele 3-0 på bortebane forrige helg. De er dermed på 4. plass med 38 poeng, to poeng bak Molde og ett bak Rosenborg. Pene 7-3-0 hjemme i hovedstaden så langt. Det omvendte møtet i Kristiansund tidligere i sesongen endte 0-0, mens det ble 1-1 her i fjor. Oldrup Jensen var ikke med grunnet skade sist.

KBK og Rosenborg delte poengene i forrige helgs 0-0 kamp hjemme på Nordmøre. Det betyr 35 poeng og en 5. plass på tabellen før turen til hovedstaden søndag for overraskelseslaget til Christian Michelsen som allerede har berget plassen i sin fjerde strake sesong på toppnivå i norsk fotball. Med seier i Oslo søndag er laget oppe på samme poengsum som Vålerenga. 5-4-2 borte er solide tall, men her må de unnvære suspenderte Diop. Kastrati returnerer.

Vålerenga er inne i en finfin periode og bør ha gode muligheter til tre nye poeng mot et bortelag som mangler sentrale Diop. H.

5. Aalesund - Odd

Det omvendte møtet mellom lagene i sommer endte med 3-2 til seier til Odd i en kamp som kanskje aller best huskes for spissen Tobias Lauritsens stygge skade. Aalesund er helt sist med sju fattige poeng på 21 kamper og alt tyder på at laget returnerer til OBOS-ligaen igjen der de spilte i 2018 og 2019. De kommer fra en stygg 0-4 smell borte mot Stabæk forrige helg og har tapt alle sine seks kamper etter at Lars Arne Nilsen overtok treneransvaret i klubben. 1-2-8 hjemme på Color Line, der kun Start har blitt slått. Haugen er tilbake fra karantene, mens Agdestein er langtidsskadet og ikke aktuell. Hatlehol har stått over de siste kampene, men nærmer seg comeback i AaFK-trøya igjen.

Odd har ikke spilt på tre uker siden laget røk 1-4 borte mot Rosenborg på Lerkendal 4. oktober. Landslagspause og korona-utsettelse av forrige helgs hjemmekamp mot Viking gjør at laget ikke har vært i aksjon på tre uker når laget gjester Ålesund søndag kveld. De er nummer seks med 35 poeng før denne, men har som kjent én kamp tilgode og er på ingen måte avskrevet i medaljekampen ennå. 4-1-5 borte for laget som slo Aalesund 3-2 hjemme i det omvendte oppgjøret mellom disse to i sommer. Lauritsen (meldes tilbake i trening), Semb og Hagen er alle ute med skade, mens Ruud soner.

Odd bør vinne på en god dag, men de sliter med mange fravær i de bakre rekker og på en oversiktlig søndagskupong så garderer vi her i håp om litt utbetaling. Det blir UB på 96-rekkeren og helgardering på det største kupongforslaget.

6. Lillestrøm - Sandnes Ulf

Over til OBOS-ligaen. Det endte 1-1 og poengdeling da disse to lagene møttes i Sandnes tidligere i sesongen. Lillestrøm har nå 13 kamper på rad uten tap og sto med seks strake seire før 1-1 kampen borte mot tabellnabo Ranheim forrige helg i en kamp de ledet helt til vertene utlignet på overtid. Det plasserer Åråsen-klubben på 3. plass med 39 poeng før kampene lørdag. Det skiller ett poeng opp til Sogndal på direkte opprykk, der LSK har én hengekamp tilgode hjemme mot Jerv senere i høst. 5-2-2 hjemme på Åråsen. Bergmann Sigurdarson er tilbake fra sin skade sist og er aktuell fra start her nå som både Kallevåg og Svendsen må sone karantene.

Sandnes Ulf innehar den sjette og siste Play Off-plassen før helgens runde med sine 29 poeng, men det skiller allerede elleve poeng opp til Sogndal på direkte opprykk så kvalifisering er nok det beste Sandnes-klubben kan håpe på. Sist helg spilte de 1-1 hjemme mot tabellnabo Åsane. 1-3-6 borte er ikke egnet til å skremme, men hjemme har det blitt finfine 7-2-2 for de lyseblå.

Lillestrøm er i storform og har meldt seg på i kampen om direkte opprykk for alvor. Vi tror ikke de snubler hjemme mot bortesvake gjester fra Sandnes søndag og spiller H på Åråsen.

7. Southampton - Everton

De tre neste kampene er hentet fra Premier League der godbitene står i kø denne søndagen. Det endte 1-2 til Everton i tilsvarende oppgjør på samme tid sist sesong, mens det ble 1-1 og poengdeling da lagene møttes på Goodison Park i sommer. Southampton sju poeng etter fem kamper og har kommet brukbart i gang med inneværende sesong. Forrige helg hentet de opp 0-2 og 2-3 og fikk med seg ett poeng fra bortekampen mot Chelsea og i den siste kampen før landslagspausen slo de West Bromwich 2-0 hjemme. Walcott er hentet inn på lån fra nettopp Everton, men han kan ikke spille mot klubben som eier han. Salisu, Armstrong, Valery, Smallbone og Djenepo er alle trolig ute fra før.

Evertons flotte sesongstart fortsetter. Carlo Ancelottis mannskap topper tabellen i Premier League med sine 13 poeng etter fem kamper (4-1-0) før Aston Villa skal i aksjon fredag kveld like etter at disse linjer er skrevet. De åpnet med fire strake seire og er også klare for kvartfinalen i ligacupen i desember der Manchester United venter. Sist helg ble det 2-2 mot naboen Liverpool i en mye omtalt kamp med flere kontroversielle hendelser. De vant 2-1 her i fjor. Richarlison soner, mens Coleman, Kenny, Tosun, Gbamin, Holgate og Branthwaite er på skadelista. James Rodriguez har et lite håp om å rekke kampen ette at han var tilbake i trening igjen fredag. Han er uansett et spørsmålstegn til dette oppgjøret.

Tøff test for Everton dette. Vi tror det skal holde med UB for et godtgående bortelag.

8. Wolverhampton - Newcastle

Begge de to innbyrdes oppgjørene mellom disse forrige sesong endte 1-1. Wolverhampton tok en sterk 1-0 seier borte over Leeds mandag og er oppe på 6. plass med ni poeng før denne runden etter tre seire og to tap innledningsvis. Det har blitt to strake seire nå etter at de to foregående begge endte med tap. I forrige hjemmekamp slo de svakt plasserte Fulham 1-0 her. Otto er fortsatt ute med skade, ellers ser det greit ut.

Newcastle har sju poeng etter fem kamper (2-1-2) og passerer vertene med full pott i Wolverhampton i ettermiddag. Sist helg røk de hele 1-4 hjemme mot Manchester United i en kamp som lenge sto 1-1 der de også ledet 1-0 tidlig. De slo Burnley 3-1 på hjemmebane i den siste kampen før landslagspausen. Hayden, Darlow og S. Longstaff er alle tvilsomme, mens Ritchie, Gayle og Dubravka er bekreftet ute for manager Bruce.

Vi gir Wolves tilliten på 96-rekkeren, men på det største kupongforslaget blir det HU og halvgardering i kamp åtte. Det er mange gode sikkerkandidater på søndagens tippekupong.

9. Arsenal - Leicester

Arsenal slo Rapid Wien 2-1 på bortebane i Europaligaen torsdag kveld og fikk i likhet med Molde en god start på gruppespillet. De tapte 0-1 borte mot Manchester City sist helg og har dermed ni poeng etter tre seire og to tap på de første fem. Tapene har riktignok kommet mot Liverpool og Manchester City og hjemme i hovedstaden har det blitt full pott. 1-1 her sist sesong, mens de slo ut kveldens motstander av ligacupen tidligere i sesongen med 2-0 på bortebane. Chambers, Holding, Mari og Martinelli er fortsatt ute, mens det er et håp om å ha Willian og Ceballos klare til denne.

Leicester vant i likhet med Arsenal i gruppespillets første kamp i Europaligaen torsdag kveld da Zorya ble slått 3-0 på eget gress. I ligaen åpnet de med brask og bram og tre strake seire, deriblant borte mot Manchester City, før de gikk på to strake hjemmetap. Sist helg røk de 0-1 hjemme mot Aston Villa på overtid. Amartey, Ndidi, Pereira og Soyuncu er alle ute, mens Vardy testes.

Vi tror det skal holde med HU. Arsenal har sett ganske solide ut i høst.

10. Wolfsburg - Arminia Bielefeld

De to neste kampene er fra Tysk Bundesliga. Disse to klubbene har ikke møtt hverandre i seriesammenheng siden 2009. Wolfsburg har faktisk gjort noe så spesielt som å spille uavgjort i samtlige fire seriekamper så langt denne sesongen. Sist helg ble det 1-1 borte mot Borussia Mönchengladbach, mens de røk ut mot AEK Athen i Europaliga-kvalifiseringen. Joao, Bruma, Brekalo, Mbabu, Victor og Otavio er alle ute, mens det er usikkert om William rekker kampen.

Nyopprykkede Arminia Bielefeld er nå tilbake i det gode selskap i Bundesliga igjen. De har 1-1-2 på sine fire første kamper og har samme poengsum som vertene før denne. Forrige helg var de sjanseløse mot mektige Bayern München hjemme (1-4) i en kamp som var avgjort allerede til pause. Soukou, Brunner, Maier og Voglsammer er alle ute for gjestene.

Naturlig at Wolfsburg blir klare favoritter på hjemmebane, men med lagets U-statistikk i høst så velger vi å halvgardere med HU.

11. Werder Bremen - Hoffenheim

Werder Bremen berget plassen nærmest på mirakuløst vis i sommer etter en solid sluttspurt der plassen ble sikret i kvaliken. De har åpnet inneværende sesong langt bedre med sju poeng etter fire kamper (2-1-1) og kommer fra 1-1 borte mot Freiburg etter at de to foregående begge ble vunnet. 0-3 her sist sesong. Augustinsson er ute, ellers ser det greit ut for de grønne. Klaassen ble nylig solgt til Ajax.

Hoffenheim spiller i Europaligaen i høst der laget fikk en fin start med 2-0 seieren over Røde Stjerne på hjemmebane torsdag kveld. De har seks poeng etter fire kamper i serien til nå. To seire og to tap er fasiten så langt etter 0-1 tapet hjemme mot Erling Braut Haalands Borussia Dortmund sist helg. Stafylidis, Nordtveit, Kasim, Hubner, Bicakcic, Kaderabek og Kramaric er alle ute.

Åpent i Bremen. Vi ser ingen annen utvei enn å helgardere denne. HUB.

12. Malmö FF - IFK Göteborg

Siste kamp er hentet fra Allsvenskan i Sverige. Serieleder Malmö FF topper fortsatt Allsvenskan åtte poeng foran Norrköping, Häcken og Elfsborg som alle jakter nærmest med sine 39 poeng og er på god vei mot et nytt gull i Sverige. De ledet 2-0 borte mot Djurgården med ti minutter igjen å spille mandag, men tre sene baklengs betød null poeng og årets tredje tap for tabelleneren. Tilsvarende møte sist sesong endte 1-0, mens de vant 3-0 da de gjestet Göteborg tidligrere i sesongen bare noen dager ette at de tapte cupfinalen mot samme lag på samme arena. Jo Inge Berget har for mange gule kort og må sone her.

IFK Göteborg vant som kanskje mange husker den svenske cupen i sommer, men de røk senere ut mot FC København i Europaliga-kvalifiseringen og har hatt en tung sesong med trenerbytte og en 13. plass på tabellen i Allsvenskan etter 24 runder. 4-12-8 er fasiten før turen til Malmö søndag, der avstanden ned til Helsingborg på kvalik nå er to poeng etter søndagens 0-2 tap borte mot AIK.

Vi tror serielederen reiser seg og tar tre poeng hjemme i Malmö søndag. En H i kamp tolv.

Sportspills 96-rekker:

1. Bodø/Glimt - Mjøndalen H

2. Molde - Strømsgodset H

3. Sarpsborg 08 - Rosenborg UB

4. Vålerenga - Kristiansund BK H

5. Aalesund - Odd UB

6. Lillestrøm - Sandnes Ulf H

7. Southampton - Everton UB

8. Wolverhampton - Newcastle H

9. Arsenal - Leicester HU

10. Wolfsburg - Arminia Bielefeld HU

11. Werder Bremen - Hoffenheim HUB

12. Malmö FF - IFK Göteborg H





Sportspills 432-rekker:

1. Bodø/Glimt - Mjøndalen H

2. Molde - Strømsgodset H

3. Sarpsborg 08 - Rosenborg HUB

4. Vålerenga - Kristiansund BK H

5. Aalesund - Odd HUB

6. Lillestrøm - Sandnes Ulf H

7. Southampton - Everton UB

8. Wolverhampton - Newcastle HU

9. Arsenal - Leicester HU

10. Wolfsburg - Arminia Bielefeld HU

11. Werder Bremen - Hoffenheim HUB

12. Malmö FF - IFK Göteborg H