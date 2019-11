Oppsiktsvekkende høy hjemmeodds

Greit nok at Alexander Sørloth og Trabzonspor står uten seier i Europa League, men 5,20 i odds på Trabzonspor hjemme mot Getafe virker i overkant høyt.

Torsdagens langoddsprogram byr på 24 kamper fra den nest siste runden i gruppespillet i Europa League. Både Rosenborg, FC København, Manchester United og Malmö er blant lagene som skal i aksjon, og det er bra med spennende objekter. Ellers er det tre kamper fra Get-ligaen i ishockey, hvor høydepunktet er toppoppgjøret i Stavanger mellom Oilers og Storhamar. I tillegg er det full serierunde i SHL i Sverige og natt til fredag spilles det én kamp i NHL.

Trabzonspor - Getafe H 5,20 (spillestopp kl 16.45)

Trabzonspor har ikke vunnet en eneste kamp i gruppespillet i Europa League denne sesongen, og bare syltynn teori holde liv i håpet om avansement i turneringen.

Tyrkerne må vinne de to siste kampene mot henholdsvis Getafe (hjemme) og Basel (borte). Ikke nok med det; de må helst vinne med to måls margin mot Getafe for ha kontroll på dem i forhold til innbyrdes oppgjør. Samtidig må Basel slå Krasnodar torsdag kveld og Getafe og Krasnodar må spille uavgjort i den siste runden. Det har skjedd større mirakler i fotballen, men jeg anser det likevel som lite sannsynlig at Alexander Sörloth & Co blir å se i sluttspillet.

Getafe ligger på andreplass i gruppe C med seks poeng, men kun målforskjellen skiller dem og Krasnodar på tredjeplass, så spanjolene har fortsatt en jobb å gjøre for å sikre avansement. Likevel roterer Getafe kraftig på laget før bortekampen i Tyrkia. Det ligger an til at spillere som Chichizola, Bruno, Timor og Kenedy får sjansen mot Trabzonspor. De har reist til Tyrkia med kun to rene midtstoppere, og kun Djené spiller fast. Midtbaneankeret Nemanja Maksimovic er igjen hjemme i Madrid-forstaden.

Sørloth er i storform

På hjemmebane har Krasnodar spilt 2-2 mot gruppeleder Basel, mens de gikk på et skuffende 0-2-tap mot Krasnodar, men Trabzonspor er ikke et dårlig hjemmelag. I den hjemlige ligaen ligger Alexander Sørloth og lagkameratene på andreplass, foran storklubber som Besiktas, Galatasaray og Fenerbahce , og hjemmestatistikken viser 4-1-1 og 16-6 i målforskjell. De er faktisk det mestscorende hjemmelaget i Tyrkia i øyeblikket.

Vertene mangler den tidligere Liverpool-spilleren Daniel Sturridge om sliter med en skade i leggen. Caleb Ekuban er ute med en brukket fot, mens Filip Novak og Abdulkadir Omur heller ikke blir spilleklare til denne kampen. Trabzonspor har imidlertid en Alexander Sørloth i storform. Den norske landslagsspissen har scoret seks mål på de tolv første kampene. Tyrkerne har et rutinert lag med spillere som Jose Sosa og John Obi Mikel og Anthony Nwakaeme.

1,55 i odds på et svekket bortelag frister ikke. Da mener jeg det er mye mer interessant å gå for hjemmeseier til 5,20 i odds. Trabzonspor er et bra hjemmelag, og jeg synes oddsen på hjemmeseier virker veldig høy her.

