Opptur på direkten for eks-Brann-treneren

I kveld blir det LAN-party i Kristiansand. Vi tror på Aalesund-seier mot Start.

Med historien på sin side, og en ny trener på sidelinjen har Aalesund en god mulighet til å ta tre poeng i skjebnekampen på Sør Arena søndag.

Eliteserien. Etter 1-3-tapet mot Haugesund var det nok. Lars Bohinen fikk sparken i Aalesund, og inn har Lars Arne Nilsen kommet. Bare 22 dager etter at han var ferdig som Brann-trener, tok sotrastrilen over de nedrykkstruede sunnmøringene.

Aalesund trives på Sørlandet

Tirsdag ble han prestert som Bohinens erstatter, og dagen etter var sto han på Color Line Stadion for å lære tangotrøyene LAN-fotball. Nå blir det 4-3-3 og stram, defensiv organisering fremfor 3-4-3/3-5-2 i et håp om å berge plassen.

Nilsen vet at søndagens kamp er uhyre viktig om de skal overleve i Eliteserien.

Aalesund ligger helt sist i Eliteserien med kun syv poeng. De har fem poeng opp til Start som er nest sist, og et tap i Kristiansand gjøre luken opp til sørlendingene blir vanskelig å tette. Men sunnmøringene har et lite psykologisk overtak.

Det ble nemlig 0-1 i OBOS-ligaen her sist sesong, mens Aalesund tok sin eneste seier i Eliteserien så langt da laget vant 3-2 hjemme på Color Line i det omvendte møtet mellom lagene for én måned tilbake.

Aalesund har en imponerende statistikk i Kaptein Sabeltanns hjemby. Sunnmøringene har vunnet tre av de fire siste kampene på Sør Arena, og de har kun ett tap på de seks siste kampene i sørlandsbyen.

Agdestein og Sæthre er definitivt ute, mens Orry Larsen kan være tilbake til denne. Sno er usikker.

Aalesunds Hólmbert Fridjónsson jubler etter å ha scoret mot Start på Color Line Stadion. tidligere denne sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Start er nest sist med tolv poeng, men de har én kamp mer spilt enn lagene rundt seg på tabellen. De har 2-4-2 hjemme i Kristiansand og har spilt uavgjort i halvparten av sine 16 kamper så langt denne sesongen.

Gammel toppscorer til Start

Aremu er solgt til Tyskland, mens Gjesdal er langtidsskadd. Bringaker og Ramsland har begge stått over de siste kampene grunnet skade, og det er usikkert om de spiller søndag. Sørlendingene har forsterket laget med en gammel kjenning, Christian Bolãnos. Den 36 år gamle costaricaneren herjet for gultrøyene mellom 2008 og 2010. Nå er han tilbake, noget eldre, men han har vist i Saprissa at han fortsatt kan score mål. Han spiller ikke mot Aalesund. Overgangsvinduet åpner nemlig ikke før 8. september, så Bolãnos må vente med comebacket sitt i norsk fotball.

Start fikk bank av serieleder Bodø/Glimt sist helg (0-6), men fikk en sjelden opptur da Vålerenga ble slått 2-1 på overtid i forrige hjemmekamp.

Aalesund kommer til denne kampen med ny trener og ny energi. Det vil gi sunnmøringene et løft. Sunnmøringene har vært brukbare offensivt, hvor de har en målgarantist i Fridjónsson. Han scoret alle tre målene da Aalesund vant 3-2 på Color Line Stadion tidligere i år. Når LAN får strammet opp forsvarsspilet, tror vi tangotrøyene kan ta alle poengene på Sørlandet. 3,25 i odds på at det blir LAN-party i Kristiansand på søndag må prøves.

