Oppturen fortsetter for Renate Blindheim og Sotra

De var tippet rett ned. Nå topper Sotra tabellen, og vi tror de kan få med seg poeng fra Bryne lørdag.

Sotra ble tippet nord og ned av ekspertene før seriestart, men Renate Blindheim og Sotra har gjort alle forhåndstips til skamme. På mandag ledet tidenes første kvinnelige hovedtrener i mennenes toppfotball laget sitt til topps på tabellen. Vi tror ikke oppturen stopper der. Lørdag spiler Sotra toppkamp mot Bryne. Den kan du se her.

Bryne FK - Sotra SK 1,35 - 4,55 - 5,55 U (spillestopp lørdag kl. 15.55)

2. divisjon, avdeling 2. Etter en turbulent høst og begrederlig avslutning på fjorårssesongen forlot flere sentrale spillere klubben i vinter, men koaset toppet seg da treneren Hiep Tran gikk av en måned før seriestart.

Renate Blindheim ble historisk da hun tok over som trener for 2. divisjonsklubben. Hun ble den første kvinnelige treneren for et herrelag i toppfotballen i Norge. I debuten fikk hun en drømmestart med seier over Fram Larvik. Fem kamper senere er strilene fortsatt ubeseiret.

Mandag vant Sotra 2-0 mot Odds rekruttlag hjemme på Straume. Det var lagets fjerde seier på rad, og de tre poengene gjorde at Renate Blindheims mannskap klatret til topps på tabellen.

Sotra-trener Renate Køppen Blindheim smeiler etter seieren mot Fram i første serierunde. Vi tror overraskeleslaget fra Sotra kan få med seg ett poeng fra Jæren lørdag. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Sotra har vunnet alle tre bortekampene sine denne sesongen med ett måls margin. De var underdogs i serieåpningen mot Fram. Da ga Sotra-seier 5,75 i odds. Strilene vant kampen 3-2. De var enda større utfordrere borte mot Vard. Da ga tre poeng til Sotra 6,20 i odds. Renate Bindheims karer vant kampen 1-0. Den siste bortekampen var mot Rosenborg 2. Den vant Sotra 2-1. Vi tror Sotra kan overraske igjen.

Sotra-laget dra til Bryne med buss lørdag morgen. Midtstopper Kristian Ree er ikke med på bussen. Han er ute, og han har vært det siden september i fjor. I tillegg er spissen Samuel Narh skadet. Han fikk en strekk i låret i kampen mot Rosenborg 2. Det betyr at Narh ikke får spille mot sine tidigere lagkamerater i Bryne.

Bryne ligger på andreplass i 2. divisjon avdeling 2, to poeng bak serieleder Sotra. Jærbuene tok ledelsen borte mot Arendal sist, men slapp inn et mål på frispark i andre omgang. Kampen endte 1-1.

På hjemmebane står Bryne med full pott. De slo Fløy 3-1, deretter banket de Fram 5-0 og i forrige hjemmekamp vant de 2-1 i lokaderbyet mot Egersund. Jan Halvor Halvorsens mannskap er vanskelige å slå på hjemmebane.

Kaptein Bjarne Langeland er trolig tilbake for Bryne. Han har stått over de tre siste kampene med skade. Visekaptein Rogvi Baldvinsson fikk en lyskeskade mot Arendal sist, og det er usikkert om han spiller lørdagens toppkamp.

Etter å ha startet med de samme elleve i tre kamper på rad, ligger det dermed an til én eller to endringer mot Sotra. Langeland tar trolig plassen til Vegard Aasen på venstre indreløper. Marius Andersen er mest sannsynlige erstatter for Baldvinsson på stopperplass.

Sotra blir fortsatt undervurdert av oddssetterne. Renate Blindheims mannskap er solid defensivt. De har kun sluppet inn tre mål på de seks første kampene. Ingen lag har suppet inn færre mål enn dem i de to 2. divisjonsavdelingene. Vi tror strilene kan klare å ta ett poeng på Jæren lørdag. 4,55 i odds på uavgjort i toppkampen er spillbart.

