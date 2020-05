Oppturen fortsetter for Skjelbred og «norske» Hertha Berlin

«Norske» Hertha Berlin med Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred har funnet formen etter trenerskifte. Vi tror de vinner mot Augsburg.

Lørdag er oppkjøringen til Eliteserien i gang igjen. Amedia har rettighetene til å vise treningskampen mellom FK Haugesund og Brann. Alle de direktesendte kampene vil man finne her. Lørdagens langoddsprogram byr også på fem kamper fra Bundesliga, i tillegg er det kamper fra den polske toppdivisjonen, hvor Amedia har kjøpt rettighetene til Ekstraklasa. Alle de direktesendte kampene fra Polen vil man finne her.

14 millioner i Lotto-potten lørdag. Spill Lotto og Joker her!



Hertha Berlin - Augsburg 1,85 - 3,45 - 3,55 H (spillestopp kl. 15.25)



Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Hertha Berlin har opplevd et oppsving etter at Bruno Labbadia tok over for Jpå Olympiastadion. Labbadia er ubeseiret i sine tre kamper som Hertha-sjef, og laget ligger nå på tiendeplass. Hovedstadslaget tok ett viktig poeng borte mot Champions League-jagende RB Leipzig. Hertha tok ledelsen på Red Bull Arena, men polske Krzystof Piątek reddet 2-2 fra straffemerket helt på tampen av kampen.

Augsburg hadde en god mulighet til å øke avstanden mellom dem selv og de tre lagene i bunnen av Bundesliga, men de klarte bare 0-0 mot bunnlaget Paderborn. Heiko Herrlichs lag tok en overraskende 3-0-seier borte mot Schalke i helgen, og det var ventet at de skulle kjøre over ligaens svakeste lag. Det klarte de ikke. Nå møter det et av formlagene i Bundesliga. Det skiller kun to plasser mellom dem på tabellen, men prestasjonsmessig har Hertha vært på et het annet nivå.

Hertha har kun tapt én av de siste ti kampene mot Augsburg, og de har ikke tapt noen av de siste åtte hjemmekampene mot laget fra Bayern. Hertha er i kjempeform. Vi går for hjemmeseier til 1,85 i odds. Denne brukes i en flott dobbel.

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1,90 - 3,45 - 3,40 H (spillestopp kl. 1525)



Etter å ha tapt 0-2 mot Dortmund forrige helg, slo Wolfsburg tilbake på mersteligvis mot Bayer Leverkusen på tirsdag. Maximilian Arnolds imponerte med frisparkfoten da Wolfsburg vant 4-1 borte mot Leverkusen Dødball-eksperten hadde ett mål og to assist. Dermed ligger ulvene på sjetteplass, og har fire poengs forsprang på Freiburg som ligger på plassen bak, men det er hele eleve poeng opp til Leverkusen på femteplass. Å kjempe om en Champions League-plass virker urealistisk, men formen tyder på at de skal klare å kapre en pass i Europa League neste sesong.

Wolfsburg viser fin form. De har kun tapt én av de siste ni Bundesliga-kampene Det var tapet mot Dortmund forrige helg. Vertene har vunnet fem av de siste syv kampene mot Frankfurt, og bør ha gode muigheter til å ta tre nye poeng lørdag.

Eintracht Frankfurt var invovert i en høydramatisk kamp i midtuken. De lå under to ganger mot Freiburg, men kom tilbake og utlignet til 3-3 på tampen av kampen. Nok en gang var det svakt forsvarsspil som ødela for Frankfurt. Laget fra den tyske finanshovedstaden står nå uten seier i de seks siste kampene, fem av dem har endt med tap. De har sluppet inn hele 20 mål på de seks kampene. På bortebane er statistikken enda verre, der har de sluppet inn 13 mål på tre kamper. Med syv kamper igjen er de kun fem poeng foran Fortuna Düsseldorf som ligger på nedrykkskvaliken.

Alt tyder på Wolfsburg-seier. På bortebane har Frankfurt vært elendige denne sesongen. De har tapt ti av 13 bortekamper i Bundesliga. 1,90 på hjemmelaget er brukbart.

Lørdagens dobbelttips blir Hertha + Wolfsburg Den kombinasjonen gir 3,51 i odds. Spillestopp er klokken 15.25.

