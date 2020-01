Visste du at man ikke må være venn med tallene for å komme seirende ut av Eurojackpot? Det kan kveldens heldige nordlending skrive under på.

Ingen traff på hele rekken av ukens Eurojackpot-tall, og potten vokser dermed ytterligere til neste gang. En heldig nordmann kunne derimot også denne uken erfare at det heldigvis ikke er den eneste måten å vinne stort i denne trekningen. Spill Eurojackpot her, lykke til! Eurojackpot-tallene: Hovedtall: 4 - 14 - 25 - 34 - 49 Stjernetall: 4 - 9 Nordlending vant på tilfeldig uttrekning I tillegg til at du kan vinne på dine lykketall, kan du også være den heldige som blir tilfeldig trukket til å vinne den nasjonale premien i Eurojackpot. Vinner du denne kan du innkassere én million kroner og et reisegavekort med en verdi på 100.000 kroner. Ørjan Langsholt (35) fra Lakselv gjorde nettopp dette. Han tok en hvil da Norsk Tipping skulle komme i tale med vinneren. -Oioioi! Inni steike...! Jeg er ikke helt i form, og har ligget sjuk i hele jula. Tenkte at det skulle bli en rolig kveld, men nå må jeg hive meg over telefonen og få tak i kamerater og feire litt, ler den pjuske karen fra Lakselv. Spill Eurojackpot her, lykke til! Hva premien skal gå til er han veldig sikker på. - Jeg har nettopp kjøpt hus, og det trenger litt oppussing. Så en million kommer veldig godt med nå. Og hva jeg skal bruke noe av reisegavekortet på vet jeg også. Det må bli å ta med faren min til England og se Leeds, sier den gavemilde vinneren, som for øvrig kunne røpe at han selv er Liverpool-fan. Vinnerkupongen kjøpte han på Coop Marked Indre Billefjord samme dag. Gratulerer! Ny sjanse i Eurojackpot neste uke Enten om du har noen favorittall du ønsker å teste på neste Eurojackpot, eller har mer troa på tilfeldig trekning er det nye vinnersjanser også førstkommende fredag. Årets tredje Eurojackpot har rundt 392 millioner kroner i førstepremie. Spill Eurojackpot her, lykke til! (Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)

