Over 6500 Lotto-millionærer i Norge - blir du den neste?

I løpet av Lottos 34 år har det blitt delt ut million-premier rundt om til hele landet. I dag er det 6555 personer i Norge som kan kalle seg for Lotto-millionær.

Hver lørdag trekkes det ut nye Lotto-vinnere, og de to foregående ukene har det vært noe så sjeldent som to alenevinnere på rappen.

Lørdag 4. april er det nye muligheter. Potten er på ca. 14 millioner kroner og deles på spillerne som har sju rette.

Her kan du levere Lotto.

To alenevinnere de siste to ukene

De to foregående lørdagene har utfallet av antall førstepremievinnere vært det samme. En kvinne fra Bergen mottok en telefon fra Hamar lørdag 21. mars med det glade budskap om at 14 millioner kroner er på vei til hennes konto.

Det samme skulle en kvinne fra Møre og Romsdal oppleve en uke senere, som knapt kunne du det hun hørte i telefonen.

Viken fylke har størst andel Lotto-millionærer

Per dags dato troner Vike fylke den hyggelige statistikken over Lotto-millionærer. Her følger en oversikt over topp fem:

Viken - 1483 vinnere

Vestland - 797 vinnere

Trøndelag - 637 vinnere

Oslo - 632 vinnere

Innlandet - 582 vinnere

Snart Supertrekning

Påskeaften vil det være enda flere som kan kalle seg Lotto-millionær. Det er duket for Supertrekning hvor rundt 48 ekstra personer får vinnertelefonen fra Hamar. Vinnerne trenger ikke ha syv rette, men trekkes tilfeldig ut blant alle Lotto-rekker som er levert siden forrige Supertrekning (21. desember) og innen klokka 18.00 den 11. april.