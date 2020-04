På denne tabellen får Rosenborg bank av Brann

Trønderne støtter mindre opp om Rosenborg enn bergenserne gjør om Brann.

Det kommer frem av Grasrotandel-oversikten til Norsk Tipping, der man ser hvor mange personer som har valgt å gi vekk Grasrotandelen sin til de forskjellige klubbene i Eliteserien.

Koronasituasjonen gjør at Eliteserien ennå ikke er i gang, men vi har laget en tabell basert på inntektene fra Grasrotandelen i 2020. Laget som kommer ut på topp av «Grasrotandel»-tabellen, er Vålerenga. Laget endte 2019 på tiendeplass sist sesong, men de skuffer inn mest penger av alle eliteserieklubbene på Grasrot-ordningen.

Rosenborg, som har det høyeste publikumssnittet i Eliteserien, ender helt nede på åttendeplass. Trønderne har i følge statistikken til Norsk Tipping 1443 grasrotgivere, og de har bidratt med knappe 285 000 kroner til klubben så langt i år.

Til sammenligning har Vålerenga fått over tre og en halv gang så mye penger fra Grasrotandelen. De har sopt inn nesten én million kroner så langt i 2020. 997 383 kroner for å være helt nøyaktig. Samtidig har Oslo-klubben også tre ganger flere givere. Det er likevel en sterk prestasjon med tanke på at hovedstadsklubben har 5000 færre tilskuere i snitt på kampene sine enn Rosenborg.

Bergenserne slår trønderne

Brann kjempet lenge for å holde Rosenborg bak seg på tabellen sist sesong, men etter en dårlig start på sesongen kom trønderne som en rakett utover sommeren, og i august passerte de Brann på tabellen. Bergenserne tok kun en seier på de ti siste kampene, og endte til slutt på en skuffende niendeplass. Trønderne på sin side tapte kun én av de siste 18 kampene og tok tredjeplassen.

På «Grasrotandel»-tabellen derimot ligger bergenserne et hav foran Lerkendal-rivalene.

- Det er alltid gøy å slå Rosenborg, uansett hvilkentabell det er snakk om, sier Vibeke Johannesen, daglig leder i Brann og flirer.

Brann, som hadde nest høyest tilskuersnitt i Eliteserien sist sesong, er klubben som mottar fjerde mest Grasrot-penger. 1990 bergensere gir Grasrotandelen sin til Brann, og det har gitt nesten 400 000 kroner så langt i år. Det er over 100 000 kroner mer enn erkerivalene fra Trøndelag.

- Det er en bekreftelse på at bergenserne bryr seg om Brann, og det er fantastisk. Vi har tross alt aldri gått ut å bedt om at folk om støtte oss gjennom Grasrotandelen, så dette er noe nesten 2000 bergenesere har gjort på eget initiativ, sier Johannessen.

Støtten er viktig for bergensklubben.

- Pengene er utrolig viktige for ungdomsarbeidet vårt. Hadde vi ikke fått cirka 1,5 millioner kroner i året fra Grasrotandelen måtte vi enten tatt de fra et annet sted i klubben eller redusert aktiviteten vår, forteller hun.

Brann-supporterne er flinkere til å støtte opp om klubben sin enn Rosenborg-fansen. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Fjorårets seriemester i bunnen

Eliteserieklubben som ligger desidert sist på Grasrot-tabellen hittil i år er FK Haugesund. De har kun 105 registerte givere, og disse bidratt med 23 720 kroner.

Regjerende seriemester Molde befinner seg nede på tredje sisteplass på Grasrotandel-tabellen for Eliteserien. De har 666 givere, men selv om de har 200 givere mer enn erkerivalen Aalesund har de fått inn 5000 mindre fra Grasrotandelen. Aafk har fått inn i overkant av 107 000 kroner, mens Molde står oppført med drøyt 102 000 kroner.

Flere eliteserieklubber topper listen over lag og foreninger som har mottatt mest penger siden ordningen ble innført i 2009. Bare i fjor fikk klubbene i overkant av 18 millioner kroner.

Eliteserie-tabellen i grasrotpenger i 2020

Vålerenga Fotball 997 383 (4 380)

Sarpsborg 08 482 685 (2 557)

Bodø/Glimt 512 427 (2 327)

Brann 399 412 (1 990)

Strømsgodset 360 989 (1 709)

Mjøndalen 314 397 (1 616)

Stabæk 307 751 ( 1 881)

Rosenborg 284 686 (1 443)

Viking 267 591 (1 098)

Odds Ballklubb 239 439 (1 086)

IK Start 197 769 (925)

Sandefjord 177 004 (794)

Aalesunds FK 107 583 (448)

Molde FK 102 444 (666)

Kristiansund 83 420 (397)

FK Haugesund 23 720 (105)

