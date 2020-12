På denne ukedagen har ikke Chelsea tapt i Premier League på åtte år

Chelsea har kun tapt én av de 20 siste Premier League-kampene som er spilt på en tirsdag.

Tirsdag må være Chelseas favorittdag. De har en oppsiktsvekkende god statistikk når Premier League-kampene spilles på tirsdager. De står med tolv seire, syv uavgjorte og ett tap. Det siste tirsdagstapet kom tilbake i mai 2012. Den gangen tapte London-klubben 1-4 mot Liverpool.

Men det er flere grunner til å tro på tre poeng til Frank Lampards menn.

Wolves har tapt ni Premier League-kamper mot Chelsea. Det er bare Liverpool (10) de har tapt flere ganger mot i den engelske toppdivisjonen.

Men Wolves har sluppet inn 32 mål mot Chelsea, og det er ingen andre lag de har sluppet inn like mange mål mot i Premier League.

Wolverhampton - Chelsea (Pause/fulltid dobbel) - U/B 4,20 (spillestopp tirsdag kl. 18.55)

Engelsk, Premier League. Engelsk, Premier League. Wolverhampton Wanderers tapte 0-1 mot Aston Villa hjemme på Molineux Stadium i helgen. Fire minutter på overtid gikk John McGinn i bakken, og Anwar El Ghazi var sikker fra straffemerket. Det var andre tapet på rad for Wolves som kun har vunnet én av de siste fem kampene i Premier League.

Var ubeseiret i 17 kamper på rad

Chelsea på sin side tapte 0-1 mot Everton i lørdagens kamp på Goodison Park. Kampens eneste scoring kom fra straffemerket etter 22 minutter da Chelsea-keeper Edouard Mendy felte Dominic Calvert-Lewin inne i feltet. Evertons Gylfi Sigurdsson plasserte ballen i mål.

Chelsea var ubeseiret i 17 kamper på rad i alle turneringer før tapet mot Everton. Det var også det første bortetapet denne sesongen.

Wolverhampton savner Raul Jimenez som er ute med kraniebrudd. Nuno Espirito Santo har brukt tenåringsspissen Fabio Silva og den portugisiske vingen Daniel Podence som erstattere, men de har ikke klart å fylle tomrommet . Wolves har ikke prestert på det nivået som de har vist tidligere, og de har kun vunnet én av de siste fem kampene.

Pulisic tilbake

Chelsea derimot var i kjempeform før Everton-kampen. Kai Havertz er utvilsomt et stort talent, men den unge tyskeren har ikke kommet til sin rett i Premier League ennå. Timo Werner har også vist en dalende formkurve. Han har gått målløs av banen i de syv siste kampene, etter å ha scoret syv mål på syv kamper.

Chelsea har spilt god fotball de siste ukene, og Frank Lampard sine gutter har flere ganger vært nevnt som en tittelkandidat. De har større bredde i troppen enn de fleste andre lagene i Premier League. Christian Pulisic er med i troppen til tirsdagens kamp. Han spilte ikke på Goodison Park.

Hakim Ziyech og Callum Hudson-Odoi er ute med skader.

Wolves viktige midtbanespiller Joao Moutinho er suspendert, og må stå over kampen. Han er ikke enkel å erstatte. Jimenez er ute, og Jonny er langtidsskadet.

God midtuke-statistikk

Ulvene har vunnet seks av åtte midtukekamper på hjemmebane, inkludert en 2-1-seier mot Chelsea i desember 2018. Men vi de taper denne gangen.

I fire av de seks hjemmekampene til Wolves har det stått uavgjort til pause, og vi tror også de kan holde stand til pause mot Chelsea.

Gjestene fra Stamford Bridge har ledet etter de første 45 minuttene i tre av seks bortekamper så langt, men de møter et Wolves-lag som er sterke defensivt. Men Wolverhampton sliter uten Raul Jimenez på topp, og vi tror Chelsea vinner her. Oddsen på at stillingen til pause er uavgjort, men at Chelsea vinner etter 90 minutter er 4,20. Det er et interessant spill.

