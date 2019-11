På tide at Watford tar sesongens første seier

Fredagens langoddsprogram består av Eliteseriekampen Brann - Odd, og i Spania tar Real Sociedad imot Leganes. Det spilles også Premier League-fotball mellom Norwich og Watford. Norges kvinnelandslag spiller EM-kvalifisering hjemme mot Nord-Irland. Ellers spilles det kamper i både Ligue 1 og Serie A og det er NHL-hockey fra Stockholm.

Norwich - Watford B 2,55 (spillestopp kl 20.55)



Bunnkamp i Premier League. Etter en brukbar start med to seire og tre tap på de fem første seriekampene, har Norwich kun tatt ett poeng på sine seks siste og i øyeblikket ser Norwich ut som en klar nedrykkskandidat. Hjemme ble det riktignok to seire på de tre første, men de to siste hjemmekampene har endt med 1-5 tap mot Aston Villa og 1-3 tap mot Manchester United. Norwich har slitt med store skadefravær hittil, det ser litt bedre ut nå, men fortsatt mangler viktige spillere. Teemu Pukki som innledet sesongen med seks scoringer, er uten mål på de seks siste seriekampene.

Watford står med 1-2-7 på sine ti siste bortekamper, inkludert de fem siste fra fjorårssesongen. I tillegg har de heller ikke maktet å vinne på seks hjemmekamper (0-3-3) og Watford er altså uten seier på sine 11 første seriekamper denne sesongen. I skarp kontrast til den meget sterke fjorårssesongen. Troy Deeney er friskmeldt og kan bli involvert fredag, viktige Etienne Capoue og Ismaila Sarr er også begge tilbake i trening igjen.

Fredagens Premier League-kamp er en type kamp der man kan argumentere for alle utfall. Watford har uten tvil den største kapasiteten og før eller siden må da seieren komme. 2,55 på borteseier blir vårt utvalgte spill.

