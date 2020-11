Palace får problemer uten Manchester United-floppen

Wilfried Zaha slo aldri gjennom i Manchester United, men han er uerstattelig hos Crystal Palace. Det viser statistikken.

Wilfried Zaha ble hentet til Manchester United av Alex Ferguson for 12 millioner pund i 2013, men da han kom til Old Trafford hadde David Moyes tatt over som manager. Det ble tidlig klart at Moyes ikke hadde sansen for spissen fra Elfenbenskysten.

I løpet av fem måneder startet ikke Zaha en eneste kamp i i Premier League, og han fikk kun 28 minutter på banen i ligaen. 150-millionersspissen startet to kamper for United, mot Wigan i Community Shield og i ligacupen mot Norwich. Totalt spilte Zaha kun 167 minutter for United, før han dro tilbake til Selhurst Park. Der er han en suksess.

Premier League. For andre kamp på rad må Crystal Palace klare seg uten toppscorer Wilfried Zaha når Newcastle kommer til Selhurst Park fredag. Landslagsspissen fra Elefenbenskysten, som har scoret fem ganger på åtte kamper i Premier League, er fortsatt i isolasjon etter å ha testet positivt for covid-19

Det er dårlige nyheter for manager Roy Hodgson.

Mandag spilte ikke Zaha da Palace tapte 0-1 mot Burnley. Det var London-klubbens 14. tap på de 16 siste Premier League-kampene uten Zaha.

Siden starten av 2014-2015-sesongen, da 28-åringen kom tilbake til Selhurst Park fra et mislykket opphold i Manchester United, har Palace tapt 71,4 prosent av kampene i Premier League når han ikke har vært på banen.

Kaptein Luka Milivojevic er ute av isolasjon, men han er suspendert. Det svekker Palace ytterligere.

Hodgson liker å møte Bruce

Etter mandagens tap på Turf Moor har Hodgsons menn nå tapt fire kamper i 2020-2021-sesongen, og ligger på ellevteplass. Palace har tatt 13 poeng på ni kamper. På hjemmebane står de med 2-1-1. De har vunnet mot Southampton (1-0) og Leeds (4-1), spilt uavgjort mot Brighton (1-1) og tapt mot Everton (1-2).

Newcastle har tapt tre av de siste fem ligakampene, og de har kun vunnet én av de siste syv bortekampene. Likevel er elleve poeng mer enn de hadde etter ni kamper de to foregående sesongene til sammen.

Manager Steve Bruce har kun vunnet én av ni ligakamper mot lag som har vært ledet av Roy Hodgson. Han står med fire tap og fire uavgjorte mot Premier Leagues eldste manager.

Toppscoreren tilbake hos Newcastle

Bruce får tilbake en nøkkelspiller i kveld. Callum Wilson, som har scoret seks av Newcastles ti ligamål denne sesongen, er i startelleveren mot Palace, og han vil løfte laget.

Matt Ritchie og Jonjo Shelvey er også aktuelle etter å ha vært skadet, mens Jamaal Lascelles er usikker og Ryan Fraser er ute.

Newcastle har ikke vunnet noen av de fem siste kampene på Selhurst Park, men tre av kampene har endt uavgjort. Det har kun vært scoret syv mål på de syv siste kampene mellom disse lagene.

Palace har ikke bare viktige spillere ute, men kampdagen er heller ikke ideell.

Fredagskamper og Palace er nemlig ingen god match. De står uten seier i de siste tolv kampene som er spilt på en fredag. Fasiten viser 0-5-7. To av de tre siste kampene mellom disse lagene i London har endt uavgjort.

Vi tror også fredagens kamp ender uten en vinner. 0-0? Eller kanskje 1-1? Uavgjort gir 3,05 i odds. Det er spillbart.

