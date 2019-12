Palace forlenger desember-marerittet for Bournemouth

Vi tror Wilfred Zaha og Crystal Palace sørger for at Bournemouth går på sitt syvende strake bortetap i desembermåned.

Det er midtukerunde i både Premier League og Ligue 1 og allerede tirsdag er det to kamper fra Premier League på langoddsprogrammet. I Ligue 1 spilles det fire kamper. I håndball-VM spilles det sju kamper denne tirsdagen. Ellers er det klart for åttedelsfinaler i Champions League ishockey og her hjemme er det kamp mellom Frisk Asker og Stavanger Oilers i Get-ligaen. Natt til onsdag spilles det ti kamper i NHL. Forøvrig spilles det cupfotball i både Italia og Belgia denne tirsdagen.

Crystal Palace - Bournemouth H 2,05 (spillestopp kl 20.25)

Etter fem kamper på rad uten seier, vant Crystal Palace 2-0 mot Burnley på bortebane i helgen. Dermed ligger laget til Roy Hodgson på en respektabel tiendeplass før den knallharde desembermåneden i Premier League.

Likevel, etter en sterk start på sesongen er vanskelig å ignorere det faktum at de gamle problemene til Crystal Palace ser ut til å vende tilbake. Laget fra Sør-London har kun scoret fem mål på de seks siste ligakampene, og enda en sesong sliter de fælt hjemme på Selhurst Park.

The Eagles avsluttet 2018/2019-sesongen med den tredje verste hjemmestatistikken i Premier League. De ble reddet en solid bortestatistikk Kun fem lag var bedre enn dem på fremmed gress sist sesong. Palace har bare tatt åtte av 18 poeng foran egne fans. Den statistikken burde gi grunn til optimisme i Bournemouth, men Eddie Howe sine menn er ikke i form.

The Cherries tapte 2-3 mot Jose Mourinho’s Tottenham i helgen Dermed står de nå med tre tap på rad, og de har kun vunnet én av de åtte siste kampene, og det burde gi grunn til bekymring hos Eddie Howe, særlig siden Liverpool og Chelsea er de to neste motstanderne.

Den svake formen til gjestene gjør at de er falt ned til tolvteplass på tabellen, seks poeng over nedrykksstreken og fire poeng bak en topp fem-plassering. Det ligger an til å bli et bikkjeslagsmål om plassene midt på tabellen.

Statistikken forteller at Bournemouth ikke liker seg på bortebane i desember. De har nemlig tapt de seks siste bortekampene i Premier League i desember Målforskjellen: 19-2!

Før kampen på Selhurst Park står the Cherries uten seier i de fire siste bortekampene i alle turneringer, og de har kun scoret ett mål på de fire kampene.

Eddie Howe's mannskap har kun holdt nullen i én av åtte bortekamper i ligaen. Jeg tror de får problemer mot et Palace-lag som fått bygget opp litt selvtillit etter helgens 2-0-seier mot Burnley.

Crystal Palace mangler midtstopperne Gary Cahill og Scott Dann. Cahill sliter fortsatt med en kneskade, mens Dann er satt ut av spill etter å ha pådratt seg en ankelskade i kampen mot Burnley i helgen. Palace må allerede klare seg uten Joel Ward resten av 2019.

Bournemouth får tilbake Simon Francis og Philip Billing, som begge var suspendert i lørdagens kamp. Joshua King, Andrew Surman og Lloyd Kelly er alle på bedringens vei, men det er ikke ventet at de vil spille tirsdagens kamp.

Crystal Palace har en dårlig statistikk mot the Cherries. De har kun vunnet to av de ti siste kampene mot dem, men de slo Bournemouth 5-2 på Selhurst Park sist sesong. Wilfried Zaha har scoret i to kamper på rad etter å ha gått 13 kamper på rad uten mål. Jeg tror det har løsnet både for Zaha og Palace. Hjemmeseier til 2,05 i odds er spillbart.

