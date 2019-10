Panthers er favoritter mot bortesvake Hurricanes

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Det er landslagspause og det bærer naturligvis tirsdagens langoddsprogram også preg av. Tirsdag er det dog en rekke EM-kvalifiseringskamper for kvinner på menyen, deriblant Færøyene - Norge. I tillegg er det full serierunde i National League i England og en rekke kamper i FLT-trophy. På hockeyfronten er det Champions League som gjelder nå i midtuken, men det spilles også en kamp i Getligaen her hjemme. Natt til onsdag spilles det også en rekke kamper i NHL.

Florida Panthers - Carolina Hurricanes 2,20 - 3,90 - 2,35 H (spillestopp kl. 0055)

Florida Panthers klarte heller ikke sist sesong å ta seg til Stanley Cup-sluttspillet, selv om laget hadde hentet inn flere forsterkninger før sesongen. Laget fra Sunrise utenfor Fort Lauderdale har sett bra ut i de to første kampene, og de jakter en playoffplass igjen denne sesongen.

Panterne har spilt to kamper så langt - begge mot Tampa Bay Lightning. De tapte 2-5 på bortebane i den første kampen, men slo tilbake hjemme i BB&T Center og vant 4-3. Mike Hoffman har vært strålende i de to kampene. Han har scoret fire mål, tre av dem kom i forrige kampen på hjemmebane.

Nå møter Hoffman & Co. et ubeseiret Carolina Hurricanes som håper å fortsette seiersrekken, men hvis Florida har planer om å komme seg til playoffen, så må de vinne denne typen kamper. Det er verdt å notere seg at Florida har tapt seks av de siste syv kampene mot Hurricanes. Men det finnes argumenter for at Panthers skal bryte den negative trenden.

Jeg har selv i BB&T Center i høstferien i fjor. Den gangen så jeg dem tape mot Vancouver Canucks, men jeg synes likevel Florida spilte bra hockey Spesielt offensivt. De har spennende spillertyper i Barkov, Dadonov, Huberdeau, Trocheck, Malgin og sist men ikke minst Hoffman. Nå har de fått ett år til sammen, og jeg har troen på Panthers-laget. Barkov skal lede Panthers offensivt. Finnen endte på 96 poeng sist sesong, og han var ventet å være lederen i laget sitt og en dark horse i kampen om Hart Memorial Trophy. Det trofeet går til den mest verdifulle spilleren i ligaen. I de to første kampene har han kun scoret ett mål. Han må heve seg om Florida skal vinne de tette kampene. Panthers har en solid keeper i Sergei Bobrovsky. Han er en potensiel matchvinner i nattens kamp.

Hurricanes står med tre seire på rad, men ingen av kampene er vunnet etter ordinær spilletid. De slo Montreal på straffeslag hjemme i Raleigh etter at det sto 3-3 etter ordinær spilletid. I de to siste kampene mot henholdsvis Washington og Tampa Bay har de vunnet etter spilleforlengelse.

Sebastian Aho, som var den store stjernen hos Hurricanes sist sesong, har vært svak så langt denne sesongen. Selv om Carolina er ubeseiret, så er ikke det Aho sin fortjente. Han har vært nærmest usynlig i følge rapportene. Finnen som scoret 30 mål og endte på 83 poeng forrige sesongen, har ennå ikke notert seg for et eneste poeng denne sesongen. Men han er et stort talent, og jeg tror han kommer til å markere seg utover i sesongen. En som virkelig har fått en bra start på sesongen er keeper Petr Mrazek. Han har vært god, og Mzazek har også en bra statistikk mot Panthers.

Disse to lagene er ganske jevne, så jeg tror hjemmebanefordelen blir avgjørende. Panthers har også en ørliten fordel i at Bobrovski står mellom stengene. Han kan sørge for at Carolina ikke klarer å score like mye som vanlig. Samtidig har Florida en rekke kvaitetsspillere offensivt, og de er undervurdert i powerplay.

Carolina har startet sesongen bra, men de har tapt seks av de åtte siste kampene når de kun har hatt én dags hvile. Hurricanes har også tapt 58 av de siste 79 bortekampene, og de har tapt 41 av de siste 56 kampene på bortebane der de har vært underdog. Florida skal ta denne. 2,20 i odds på hjemmeseier er spillbart.

