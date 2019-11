Paris Saint-Germain gjør ikke mer enn nødvendig

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredagens langoddsprogram byr blant annet på den meget spennende Eliteseriekampen mellom Strømsgodset og Rosenborg. I tillegg er det kamper i tysk Bundesliga, Ligue 1, engelsk Championship, dansk Superliga og nederlandsk Eredivisie. På hockeyfronten spilles det åtte kamper i NHL natt til lørdag og det full runde i Hockeyallsvenskan.

Dijon - Paris Saint-Germain under 2,5 mål - 2,70 (spillestopp kl 20.40)

Dijon endte tredje sist i Ligue 1 forrige sesong og hadde kun ett poeng ned til Caen på nedrykk. Det ser ikke veldig mye bedre ut for laget fra sennepsbyen denne sesongen og etter 11 serierunder, ligger de helt sist med ni poeng. Totalt står laget med 2-3-6 og de har tatt en seier på hjemmebane (1-2-2) og en seier på bortebane (1-1-4). Målfester blir det sjelden når Dijon er involvert, den totale målforskjellen viser 5-12. Og minst målrikt er det i hjemmekampene (2-4 i samlet målforskjell). Tapte 1-2 i seriepremieren mot St Etienne og de fire neste hjemmekampene har endte 0-2, 0-0, 0-0 og 1-0.

Gjør sjelden mer enn de må

PSG har faktisk tapt to kamper allerede, men de ni øvrige er vunnet. Og i og med at alle slår alle ellers, er de hele åtte poeng foran Nantes på 2. plass allerede etter 11 serierunder. Borte er fire av fem vunnet, men de har "nøyd" med 1-0 seier både mot Lyon og Bordeaux. Neymar, Marco Veratti, Thomas Mounier, Thiago Silva og Ander Herrera er ikke i kveldens tropp, men det selvsagt rikelig med kvalitet ellers.

1,30 er oddsen på at kveldens kamp går over 2,5 mål og den oddsen må jo ha vært satt på autopilot. Dijon har altså samlet målforskjell på 2-4 på sine fem spilte hjemmekamper, mens PSG har gått under 2,5 mål i tre av sine fem bortekamper. 2,70 i odds på at denne kampen går under 2,5 mål må være fredagens mest interessante spill.