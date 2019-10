Paris Saint-Germain lar seg ikke stoppe

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Grunnet landslagsoppholdet var det ingen midtukekupong onsdag og midtukekupongen er flyttet til fredag. Det betyr tippekuponger både fredag, lørdag og søndag. Fredagens tippekupong byr på en kamp fra Championship, to kamper fra League One, en kamp fra Liga og en kamp fra Segunda i Spania, en kamp fra tysk bundesliga, en kamp fra belgisk toppserie, en kamp fra Ligue 1 og avsluttes med fire kamper fra Ligue 2 i Frankrike. Bonuspotten ble delt ut på forrige ukes midtukekupong og er således på "kun" ca 570 000 kr på fredagskupongen. Innleveringsfristen er fredag kl 19.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Cardiff - Sheffield Wednesday

Alle de store ligaene sparkes igang igjen denne helgen, det gjelder også for Championship i England.

Cardiff rykket som kjent ned fra Premier League i vår og hadde Cardiff kun fått spille hjemme i Wales hadde det sett lyst ut. Fem hjemmekamper har gitt 13 poeng, men dessverre for Cardiff er poengfangsten vesentlig svakere på bortebane. Ingen av de seks første bortekampene er vunnet (0-3-3), ergo er Cardiff kun på 11. plass etter de 11 første serierundene. Står med 16 poeng, og det er ikke mer enn seks poeng opp til serieleder West Bromwich. Røk 2-4 borte for nettopp West Bromwich i siste serierunde før landslagspausen, men har altså levert meget solid på hjemmebane. Neil Warnock må fortsatt klare seg uten Ashley Richards og Isaac Vassell, men ellers ser det bra ut på mannskapsfronten.

Sheffield Wednesday endte på 12. plass forrige sesong, og har hatt en bra start på denne sesongen. Står med 6-1-4 totalt og ligger på 8. plass med 19 poeng. Variable 3-0-3 på bortebane. Slått både Huddersfield og Middlesbrough på bortebane i to av de tre siste, men røk 0-1 for Hull i siste bortekamp. Fernando Forestieri og Sam Hutchinson er begge tilbake etter karantene, mens Massimo Luongo og kaptein Tom Lees fortsatt er uaktuelle.

Det står 5-3-0 på de åtte siste tilsvarende seriemøtene mellom lagene i Cardiff. Vi gir Cardiff full tillit. H.

2. Lincoln - Shrewsbury

League One. Nyopprykkede Lincoln åpnet friskt med tre strake seire, men har ikke bedre enn 2-1-7 på de ti neste seriekampene og har falt til 12. plass på tabellen med totalt 16 poeng. Seks av de sju siste seriekampene er tapt, den eneste seieren i denne perioden kom hjemme mot Sunderland i forrige hjemmekamp (2-0). Solide 11-10-2 på hjemmebane i opprykkssesongen fra League Two. Trioen Michael Bostwick, Ben Coker og Lee Frecklington er fortsatt ute med skade.

Shrewsbury står i likhet med Lincoln på 16 poeng, men de har spilt to kamper færre enn Lincoln. Etter 0-3 tap hjemme mot Fleetwood nest sist, slo laget tilbake med 1-0 seier borte mot Tranmere i forrige seriekamp. Variable 2-2-2 på seks spilte bortekamper. Callum Long som ble matchvinner mot Tranmere blir ute i tre måneder.

Ingen enkel kamp dette, men vi tror det blir en vinner. HB.

3. Tranmere - Southend

League One. Tranmere med sesongens første borteseier da Coventry ble slått 1-0 søndag. Det var dog ikke fortjent etter spill og sjanser, men tre poeng ble det uansett. Rykket opp til League One foran denne sesongen, etter å ha tatt seg via playoff. Har åpnet forsiktig og ligger på 18. plass med totalt 12 poeng. 2-2-2 på seks spilte hjemmekamper. Hjemmelaget sliter med en stor skadeliste, men har både Connor Jennings (tilbake etter karantene) og Neil Danns tilbake etter landslagsoppdrag til fredagens kamp.

Fryktelig start for Southend som kun har minustolv-poeng laget Bolton bak seg på tabellen. 1-4 tap hjemme for AFC Wimbledon lørdag, det var lagets tiende tap på tolv spilte kamper denne sesongen. Den eneste seieren er kommet på bortebane, men fem av seks bortekamper er tapt. Emile Acauah returnerer etter karantene for Southend, som ellers stort sett har skadefri tropp.

Vi tror på hjemmeseier i denne. H.

4. Granada - Osasuna

Kupongens eneste kamp fra La Liga er mellom to nopprykkede lag som begge har klart seg over forventning hittil.

Granada måtte som ventet gi tapt borte mot Real Madrid i siste serierunde før landslagspausen (2-4), men leverte sterke 4-2-1 på de sju seriekampene før det. Har kun spilt tre hjemmekamper og blant annet slått Barcelona 2-0. German Sanchez har allerede pådratt seg fem gule kort og må sone karantene.

Osasuna med kun ett tap på de åtte første seriekampene, men hele fem poengdelinger. Tapet kom borte mot Real Madrid (0-2), mens de har vunnet to kamper. 1-0 borte mot Leganes i seriepremieren, og 2-1 hjemme mot Villarreal i siste serierunde før landslagspausen. På bortebane står Pamplona-laget med 1-2-1 hittil. Noen spillere mangler fortsatt, men Osasuna kan stille med samme mannskap som sist. Vi merker oss at Osasuna hadde svært moderate 7-7-7 på bortebane til tross for at vant Segunda forrige sesong.

2-0 til Granada i tilsvarende seriekamp i Segunda i fjorårssesongen. Vi tror klart mest på hjemmeseier også nå. H.

5. Cadiz - Las Palmas

Så er det en kamp fra Segunda og her har de fleste lagene spilt 11 seriekamper. Gnistrende start av Cadiz som har tatt ni seire på sine elleve første og kun tapt en kamp. Har skaffet seg en solid luke og er faktisk hele ni poeng foran Almeria på 2. plass. Er inne i sin fjerde sesong i Segunda etter opprykket fra nivå 3 sesongen 2015/16 og har endt på øvre halvdel i alle de tre foregående sesongene. Står mede fire strake seire nå, til tross for at tre av kampene er spilt på bortebane.

Las Palmas rykket ned til Segunda etter 2017/18-sesongen og endte på en skuffende 12. plass i "comebacksesongen" i Segunda forrige sesong. I likhet med nedrykkssesongen fra La Liga, sleit Las Palmas stort på bortebane i forrige sesong. Da endte med 1-5-13 på bortebane i La Liga sesongen 2017/18 og tok kun tre borteseire i Segunda forrige sesong (3-9-9). Men har fått en bra start denne sesongen og ligger på 5. plass med 18 poeng og allerede vunnet to bortekamper (2-2-1).

Cadiz vant begge oppgjørene mot Las Palmas forrige sesong, tilsvarende hjemmemøte endte 4-1. Men ikke helt utenkelig at Las Palmas kan få med seg poeng i kveld. HU.

6. Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen

Tysk Bundesliga og her er det spilt sju serierunder. Brukbar start for hjemmelaget som står med 3-2-2 hittil og 11 poeng. Det gir en foreløpig 9. plass. Mistet som kjent to av sine største profiler foran denne sesongen, men har klart seg bra. Fortsatt ubeseiret hjemme i Frankfurt med 2-2-0 på de fire første. Førstekeeper Kevin Trapp er ute til over nyttår. Det er også noen andre spillere som er uaktuelle, men ingen av disse har spilt for hjemmelaget denne sesongen.

Enda bedre start for Bayer Leverkusen som kun har ett tap på sine sju første seriekamper (4-2-1), det tapet kom fjerde sist borte mot Borussia Dortmund (0-4). De to øvrige bortekampene er begge vunnet. Leon Bailey er friskmeldt og men den viktige midtbanespilleren Charles Aranguiz (startet samtlige sju seriekamper) er ny på skadelisten. Det samme er forsvarsspilleren Daley Sinkgraven, men han har kun startet to av seriekampene.

Høyst spesielle 3-0-3 på de sju siste tilsvarende. Vi spiller H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Mouscron - Club Brügge

Belgisk toppserie der lagene har spilt ti og ni kamper. Hjemmelaget er fortsatt uten hjemmetap på fem spilt (3-2-0), men har slitt vesentlig mer på bortebane og kun vunnet en av fem bortekamper (1-2-2). Tok kun ett poeng på de tre siste seriekampene før landslagspausen.

Club Brügge er det eneste ubeseirede laget i Belgia og står med knallsterke 7-2-0 på sine ni første seriekamper. Begge poengdelingener er kommet på hjemmebane. Borte er det blitt fire seire og full pott på de fire første.

Det står 2-0-2 på de fire siste tilsvarende, og glem ikke at Club Brügge allerede tirsdag har hjemmekamp mot PSG i Champions League. HB.

8. Nice - Paris Saint-Germain

Fransk Ligue 1 og her er det spilt ni serierunder. Variable 4-1-4 for Nice på disse ni kampene og etter en positiv start på sesongen, tok Nice kun ett poeng på de tre siste seriekampene før landslagsoppholdet. Ligger på 8. plass med totalt 13 poeng. Youcef Atal soner karantene.

PSG innledet har faktisk allerede tapt to kamper, men siden de har vunnet de sju øvrige topper de som normalt Ligue 1. Står med 21 poeng og har to poeng ned til Nantes på 2. plass. Neymar er påny ute med skade, det samme er Idrissa Gueye og Julian Draxler, mens Edinson Cavani og Kylian Mbpappe begge er med i 19-mannstroppen. Juan Bernat soner karantene.

1-0-3 på de fire siste tilsvarende ved Middelhavet.

9. AC Ajaccio - Nancy

De fire siste kampene på ukens midtukekupong er alle hentet fra franske Ligue 2. Her er det spilt ti serierunder.

Flott innledning for hjemmelaget som ligger på 4. plass etter rekken 5-3-2 på sine ti første seriekamper. Det gir totalt 18 poeng og det er kun fem poeng opp til serieleder Lorient. Og spilte 0-0 borte mot nettopp Lorient i siste serierunde før landslagspausen. To strake seire før det og totalt 2-2-1 på hjemmebane.

Nancy rykket ned fra Ligue 1 sesongen 2016/17 og har ikke levert spesielt bra de to foregående sesongene i Ligue 2. Endte helt nede på 17. plass sesongen 2017/18 og på 14. plass forrige sesong. Har innledet bedre denne sesongen og ligger på 9. plass med 15 poeng. Ubeseiret på hjemmebane (3-3-0), men tilgode å vinne på fire spilte bortekamper (0-3-1).

Hjemmelaget er favoritter i denne, men poengdeling er ikke utenkelig. Det endte 1-1 i tilsvarende kamp forrige sesong. HU.

10. Grenoble - Orleans

Grenoble rykket opp fra nivå 3 til Ligue 2 foran fjoårssesongen og endte på en flott 9. plass da. Presterte 8-5-6 på hjemmebane og endte på 50 poeng totalt. Litt mer moderat åpning denne sesongen, men har kun to tap på sine ti første (3-5-2). 1-2-1 på fire hjemmekamper og målforskjell på 4-4 på disse, forteller at det ikke har haglet med mål i Grenobles hjemmekamper hittil.

Kun en seier på sine ti første seriekamper for Orleans, som ligger femte sist med fattige sju poeng. Seieren kom i forrige bortekamp mot Troyes (2-1), men Orleans klarte ikke å følge opp i hjemmekampen mot Lens uken etter og tapte denne 1-4.

Vi merker oss at tilsvarende kamp i OL-byen endte 0-4 forrige sesong. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

11. Niort - Guingamp

Etter en god periode etter seriepremieren med ti poeng på fire kamper, vist Niort nedadgående formkurve før landslagspausen med kun to poeng på de fire siste seriekampene. Har falt ned til 13. plass og står med 13 poeng totalt. Svake 1-2-2 på fem spilte hjemmekamper.

Guingamp endte sist i Ligue 1 i vår og måtte ta den tunge turen ned til Ligue 2. Har innledet brukbart med 4-3-3 på de ti første seriekampene og totalt 15 poeng. Ligger på 8. plass og det er kun tre poeng opp til 3. plassen. 11 av 15 poeng er dog tatt på hjemmebane, borte er det blitt 1-1-2 på fire spilte kamper. Viste dog fin form før landslagspausen med to hjemmeseire (3-0 mot Le Mans og 4-1 mot Rodez).

Ingen innbyrdes oppgjør mellom lagene de ti foregående sesongene. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

12. Caen - Valenciennes

Etter fem strake sesonger i Ligue 1, endte det med nedrykk for Caen i vår. Har hatt en meget svak start på sesongen og ligger fjerde sist med kun sju poeng. Den eneste seieren kom borte mot AC Ajaccio i tredje serierunde. Hjemme er det blitt tre tap på fem spilte, samtlige tap mot topp fem-lag. 1-1 hjemme mot tabellnabo Chateauroux i siste seriekamp før landslagspausen.

Valenciennes er inne i sin sjette strake sesong i Ligue 2. 16. plass (2014/15), 12. plass (2015/16), 14. plass (2016/17), 13. plass (2017/18) og 13. plass (2018/19) forteller om et lag som ikke har vært inne topp ti noengang i løpet av de sesongene. Ligger på 11. plass så langt etter rekken 4-3-3 og spesielle 7-8 i målforskjell. Ustabile 2-1-2 på fem spilte bortekamper. Skuffende 0-2 tap hjemme mot Grenoble i siste seriekamp før landslagspausen.

På tide at Caen tar seg sammen nå og får sesongens første hjemmeseier, og Caen blir en våre sikre på fredagens tippekupong. H.

96-rekker:

1. Cardiff — Sheffield Wednesday H

2. Lincoln — Shrewsbury HB

3. Tranmere — Southend H

4. Granada — Osasuna H

5. CF Cadiz — Las Palmas HU

6. Eintracht Frankfurt — Bayer Leverkusen H

7. Mouscron — Club Brugge HB

8. Nice — Paris Saint-Germain B

9. AC Ajaccio — Nancy HU

10. Grenoble — US Orleans HU

11. Niort — Guingamp HUB

12. Caen — Valenciennes H





432-rekker:

1. Cardiff — Sheffield Wednesday H

2. Lincoln — Shrewsbury HB

3. Tranmere — Southend H

4. Granada — Osasuna H

5. CF Cadiz — Las Palmas HU

6. Eintracht Frankfurt — Bayer Leverkusen HUB

7. Mouscron — Club Brugge HB

8. Nice — Paris Saint-Germain B

9. AC Ajaccio — Nancy HU

10. Grenoble — US Orleans HUB

11. Niort — Guingamp HUB

12. Caen — Valenciennes H