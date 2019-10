Parma har funnet hjemmeformen

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Det er et meget innholdsrikt langoddsprogram vi har foran oss denne tirsdagen. Det er midtukerunder i både La Liga og Serie A. I England skal åttedelsfinalene i Ligacupen spilles tirsdag og onsdag og det er også cup i både Tyskland, Frankrike og Nederland. I Belgia er det midtukerunde i serien og på hockeyfronten det serierunde her hjemme i Get-ligaen og det er også et par kamper i SHL. Natt til onsdag er det hele ni kamper i NHL.

Parma - Verona H 2,05 (spillestopp kl. 1855)

Parma flyr høyt etter at de tok ett poeng mot tittelutfordrer Inter i helgen. Den gamle storklubben gikk konkurs våren 2015 og ble sendt ned til Serie D, men etter tre opprykk på rad var de tilbake i Serie A sist sesong. I comebacksesongen endte de på 14.-plass, kun tre poeng over nedrykksstreken.

Etter en tung start på 2019-2020-sesongen med tre tap på de fire første kampene, har det nå løsnet for Parma. De viser imponerende form. Laget har kun tapt én av de fem siste Serie A-kampene.

Hellas Verona på sin side sliter. De har bare vunnet én av de siste syv kampene, og før tirsdagens kamp på Stadio Ennio Tardini står de med to strake tap. Det som gir grunn til bekymring for gjestene er at de ikke har klart å score i de to siste kampene.

Parma mangler toppscoreren

Nå skal de bryne seg på et Parma-lag som har funnet hjemmeformen de siste ukene. De tapte de to første hjemmekampene mot Juventus (0-1) og Cagliari (1-3), men de har vunnet de tre siste kampene på Stadio Ennio Tardini. I forrige hjemmekamp banket de Genoa 5-1. Det burde være et varsku for Hellas Verona. Med ni poeng på fem hjemmekamper er Parma det fjerde beste hjemmelaget i Serie A.

I kampen mot Genoa kom den danske landslagsspilleren Andreas Cornelius inn fra benken etter tolv minutter og scoret tre mål, men han spilte ikke helgens kamp mot Inter på grunn av en strekk i låret. Parma har også angriperen Roberto Inglese ute med skade. Dermed må Parma klare seg uten lagets to toppscorere for andre kampen på rad. Cornelius har scoret fire ganger på syv kamper for Parma siden han kom fra Atalanta i sommer, og Inglese har to mål. Men Parma klarte seg fint uten dem i helgen da de spilte 2-2 mot Inter.

Offensivt har Parma nemlig flere klassespillere. Den tidligere Arsenal- og Roma-spilleren Gervinho og Yann Karamoh, som er på lån fra Inter, er begge kvalitetsspillere som kan lage problemer for Verona.

Målene renner inn på bortebane

Gjestene har også en lang skadeliste. De må klare seg uten Bocchetti, Badu, Daniel Bessa, Pazzini, Tupta og Miguel Veloso. Sistnevnte er toppscorer hos gjestene med sine to scoringer. Crescenzi og Radunovic er tvilsomme.

Hellas Verona er ikke i form. De har sluppet inn minst to mål i ti av de siste tolv Serie A-kampene på bortebane. Nå møter de et Parma-lag som har scoret to mål eller mer i tre av de fire siste Serie A-kampene. Jeg tror Parma, som endelig har funnet hjemmeformen, tar alle tre poengene tirsdag Oddsen på Parma-seier er 2,05. Det er spillbart.

