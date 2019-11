Partizan kan overraske på Old Trafford

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram byr på 23 kamper fra fjerde runde i gruppespillet i Europa League. Både Rosenborg, FC København, Manchester United og Malmö er blant lagene som skal i aksjon og det er bra med spennende objekter. Ellers er det tre landskamper i Karjala Cup i ishockey og natt til fredag er det hele ti kamper i NHL.

Manchester United - Partizan Beograd 1,33 - 3,90 - 8,80 U (spillestopp kl. 2055)

Manchester United har vært på rett vei de siste par ukene. Etter bra resultater med 1-1 mot Liverpool og tre seire på rad, gikk Ole Gunnar Solskjær sitt mannskap på en smell med 0-1-tapet borte mot Bournemouth i helgen. Laget bar preg av være slitent.

De neste to kampene, begge på Old Trafford, bør vinnes, skal Solskjær få arbeidsro inn i landslagspausen Men jeg tror de kan få problemer mot Partizan. Manchester United har tatt syv poeng på de tre første kampene i Europa League, og de har holdt nullen i samtlige kamper. Det er meget bra, men resultatene lyver litt.

Manchester United var litt som fikk med seg alle tre poengene i bortekampen mot Partizan. Ole Gunnar Solskjær sine menn gikk med nød og neppe seirende ut av Europa League-oppgjøret i Beograd etter at Anthony Martial score kampens eneste mål på et straffespark like før pause.

Partizan kjørte på for en utligning i andre omgang, men United-forsvaret klarte å ri av den serbiske stormen, som vokste seg sterkere utover i kampen der Partizan-spillerne hamret løs mot mål og desperat skrek etter straffespark ved to anledninger – uten å bli hørt av dommeren. Laget fra Beograd opplever i likhet med United motgang i den hjemlige ligaen. Etter å ha vært ubeseiret i de ni første kampene, står Partizan nå med tre tap på de fem siste ligakampene.

Serberne er best hjemme i heskegryten i den serbiske hovedstaden, men de har også vist at de kan vinne på bortebane. De slo Astana 2-1 tidligere i denne turneringen, og Partizan viste i den første kampen at de har enkeltspillere med kvaliteter som kan lage alvorlig trøbbel for det unge United-laget. Solskjær vil antakeligvis bruke denne kampen til å matche flere av de unge spillerne.

Den svenske midtstopperen Victor Lindelöf er ute med en ryggskade som han pådro seg i kampen mot AZ på kunstgress. Paul Poga er tilbake tidlig i desember, men spiller ikke mot Partizan. Forsvarsspillerne Luke Shaw, Eric Bailly, Axel Tuanzebe og Diogo Dalot er også ute, i tillegg mangler Solskjær midtbanedirigenten Nemanja Matic.

United er et av to lag i Europa League som ennå ikke har sluppet inn mål. Det andre er Sevilla. Samtidig har de kun scoret to mål, og det er bare fire lag som har scoret færre mål enn De røde djevlene. Det er lite tillitsvekkende. United har faktisk kun hatt ett skudd på mål i de to siste Europa League-kampene. Det ene skuddet var straffesparket til Anthony Martial mot Partizan. Den statistikken forteller alt om hvor tamme United er offensivt. 1,33 i odds på United-seier er for lavt. Partizan imponerte spillemessig i den første kampen, og leverer de i nærheten av det samme nivået på Old Trafford, tror jeg de kan ta ett poeng. 3,90 i odds på U er spillbart.

