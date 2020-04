Påskerebus 11. april: Hvordan vandres det i denne sangen?

Er du klar for dagens påskerebus?

I samarbeid med Norsk Tipping vil du i påsken få en klassisk påskerebus. Hver dag skal du finne et løsningsord. Dette løsningsordet finner du ved å finne syv bokstaver basert på syv rebusdeler. Svaret hver dag er et norsk sted, på syv bokstaver. Du må stokke bokstavene i riktig rekkefølge.

Du kan skrape Påskeflax på nett her

Hver dag skal du finne en tv-serie, et land, en sang, en matrett, et sted i Oslo, et grammatisk uttrykk og et klesplagg. Du kan hver dag vinne et digitalt gavekort på 500kr, og på påskeaften er det en ekstra stor premie. I tillegg trekker vi ut daglige premier fra Nettavisens nettbutikk.

Hvordan vandres det her?

Lørdag 11. april er det supertrekning i Lotto. Det betyr mange ekstra millionpremier.

Du finner rebusen i videovinduet under:

Hint: Det kan være lurt å pause videoen etter hvert innslag, samt ha penn og papir tilgjengelig. Du svarer i skjemaet under her.

Trenger du litt hjelp? Helt nederst i denne saken er det noen hint.

Laster inn …

Her er hintene:

Landet er det samme som U2 er fra, og vi er ute etter en TV-serie som gikk på HBO om vampyrer, oppskriften er på en veldig enkel versjon av kaken mange lager til bursdager og stedet vi sikter til kjenner mange.