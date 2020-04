Påskerebus 7. april: Hvilket historisk tettsted skal vi fram til?

Det er klart for dag 2 med påskerebusen.

I samarbeid med Norsk Tipping vil du i påsken få en klassisk påskerebus. Hver dag skal du finne et løsningsord. Dette løsningsordet finner du ved å finne syv bokstaver basert på syv rebusdeler. Svaret hver dag er et norsk sted, på syv bokstaver. Du må stokke bokstavene i riktig rekkefølge.

Du kan skrape Påskeflax på nett her

Hver dag skal du finne en tv-serie, et land, en sang, en matrett, et sted i Oslo, et grammatisk uttrykk og et klesplagg. Du kan hver dag vinne et digitalt gavekort på 500kr, og på påskeaften er det en ekstra stor premie. I tillegg trekker vi ut daglige premier fra Nettavisens nettbutikk.

Lørdag 11. april er det supertrekning i Lotto. Det betyr mange ekstra millionpremier.

Den 7. april er stedet et sted med kongelig historisk sus ikke langt fra Sverige.

Du finner rebusen i videovinduet under:

Hint: Det kan være lurt å pause videoen etter hvert innslag, samt ha penn og papir tilgjengelig. Du svarer i skjemaet under her.

Trenger du litt hjelp? Helt nederst i denne saken er det noen hint.

Her er hintene:

Denne gangen er det en film fra 80-tallet vi er ute etter, en svensk sang som mange synger før soving, en matrett som ofte spises rundt jul, et sted i Oslo som heter det samme om det spilles fotball eller er sykehus, og vi er ikke ute etter fremmedord, men noe et plagg man bruker om morgenen og landet har dronning.