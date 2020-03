Pavens favorittlag vinner i natt

For mange er fotball religion. Den argentinske fotballklubben San Lorenzo har selveste Paven på laget. Vi tror de vinner nattens cupkamp.

Coronaviruset preger naturligvis også fotball-Europa og både Serie A og La Liga er innstilt inntil videre, mens Bundesliga kjører med tomme tribuner i helgen. Fredagen bærer også preg av at det stopp i en del av de europeiske ligaene, og i England er det fare for innstillinger. Fredagerns toppkamp i Championship er foreløpig oppsatt som planlagt.

Fredag er det ca 628 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Club Atletico Patronato - San Lorenzo 2,65 - 2,80 - 2,40 B (spillestopp kl. 0105)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Copa del la Superliga. Club Atletico Patronato sto med syv kamper på rad uten tap i alle turneringer, før de tapte 0-2 borte mot Defensa y Justicia i den siste serierunden. Dermed endte vertene på 20.-plass av de 24 lagene i den argentinske Superligaen med 23 poeng, hvorav 15 av poengen er tatt hjemme på Estadio Presbítero Bartolomé Grella.

På hjemmebane har Patronato Parana heller ikke tapt mot San Lorenzo på sine tre siste matcher, men alle tre kampene har endt uavgjort.

San Lorenzo har paven på laget

Sist disse to lagene møttes var i starten av desember. Den gangen vant San Lorenzo 2-0 hjemme i Buenos Aires i ligaen. Det argentinske hovedstadslaget har vunnet de to siste oppgjørene mellom lagene, men begge har vært spilt på El Nuevo Gasómetro.

Klubben fra arbeiderklassebydelen Boedo er oppkalt etter Sanctus Laurentius, den Hellige Laurentius. Han er de fattiges, bibliotekarers, ølbryggeres, forbrentes og brannvesenets helgen. Men det er ikke bare navnet på klubben som gjør at laget har en tett forbindelse til den kataolske kirken.

En av klubben mest kjente supportere er Jorge Mario Bergoglio, som har tatt navnet pave Frans Han har fulgt klubben siden barndommen og har sesongkort på Estadio Pedro Bidegain, selv om han bor i Vatikanstaten som ligger i Roma.

Pave Frans er ikke den eneste paven som har vært fotballinteressert. Pave Johannes Paul II spilte fotball som ung i Polen og pave Benedict XVI la aldri skjul på at han var Bayern München-fan.

Fredag er det ca 628 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Kjemper for plass i Copa Libertadores

At Pave Frans er en ekte San Lorenzo-supporter hersker det ingen tvil om. Han har tidligere nektet å velsigne en fotballdrakt til et annet lag i Argentina. San Lorenzo endte til tross for sine gode forbindelser til oven kun på åttendeplass denne sesongen. De tok 36 poeng på sine 23 kamper, og endte dermed hele 13 poeng foran nattens motstandere.

San Lorenzo klarte ikke å kvalifisere seg for Copa Libertadores, som er Sør-Amerikas svar på Champions League, denne sesongen, men de har fortsatt muligheten gjennom Copa del la Superliga. I denne turneringen detar de 24 lagene fra toppdivisjonen. De er splittet i to grupper med tolv lag i hver Vinneren av hver gruppe møtes i finalen. Turneringen spilles fra januar til mai. Vinneren av turneringen får en plass i Copa Libertadores og laget som havner på andreplass spiller i Copa Sudamericana.

Vi tror San Lorenzo vil gi alt for en plass i Copa Libertadores. Da må de vinne mot Club Atletico Patronato i natt. Oddsen på San Lorenzo-seier er 2,40. Det er ok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset