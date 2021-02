- Perfekt mulighet til å starte med Ødegaard

Arsenal-fansen vil at Martin Ødegaard skal starte søndagens kamp. Med eller uten nordmannen i startelleveren, tror vi the Gunners får problemer mot Leeds.

Arsenal møter Leeds søndag ettermiddag. Mikel Arteta vet at tre poeng vil ta dem opp på øvre halvdel av tabellen, men the Gunners mangler viktige Kieran Tierney og Thomas Partey. Den spanske Arsenal-manageren har et dilemma hvem han skal starte med mot et offensivt Leeds-lag.

- De kan spille sammen. Gode spillere kan alltid spille sammen, sa spanjolen til BT Sport før tapet mot Wolves.

Flere britiske medier, blant andre Daily Express, mener at Arteta må gamble og starte med Martin Ødegaard. Også det the Sun og Evening Standard har Ødegaard med i sine startellevere.

Flere Arsenal-fans er enige med avisene. De mener søndagens kamp er perfekt til å gi Ødegaard sin første sjanse fra start, og de oppfordrer Arteta på Twitter til å bruke Martin Ødegaard mot Leeds.

Den norske 22-åringen kom til Nord-London i januar på lån fra Real Madrid ut sesongen, men han har så langt kun fått to innhopp. Ødegaard spilte de syv siste minuttene mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United, og han kom inn etter 65 minutter mot Aston Villa.

Han har 100 000 kroner i ukelønn på Emirates og har tidligere vist at han er et stort talent i La Liga, men det gjenstår å se om Arteta vil bruke ham sammen med den engelske kometen Emile Smith Rowe.

Her er noe av det Arsenal-supporterne skriver:

Arsenal - Leeds 1,85 - 3,70 - 3,70 B (spillestopp søndag kl. 17.25)

Engelsk, Premier League. The Gunners har før søndagens kamp kun tatt ett poeng på de tre siste kampene, og det er årsaken til at de ligger nede på ellevteplass. Gjestene fra Yorkshire har tre seire på de fem siste kampene, og har ett poeng mer enn Arsenal og ligger på plassen over dem på tabellen.

Lagene spilte 0-0 på Elland Road i november.

Ødegaard fra start?

Arsenal står med to tap på rad. De tapte 1-2 mot Wolves og 0-1 mot Aston Villa.

Kampen mot Aston Villa sist helg var første gangen talentfulle Emile Smith Rowes prestasjoner ikke var på topp, og det skyldes antakeligvis at han er sliten. Han har startet alle ligakampene for Arsenal siden Boxing Day, og han kan trenge en pust i bakken.

Et annet alternativ er å sette inn Martin Ødegaard sammen med Emile Smith Rowe, og plassere Granit Xhaka i ankerrollen bak dem. Det vil være en dristig tilnærming, men det kan være en smart måte å møte det ultra offensive laget til Marceloa Bielsa, som har sluppet inn tredje mest mål i Premier League denne sesongen. Arteta har tidligere sagt at de to ungguttene kan spille sammen, men han har fortsatt til gode å vise at han mener det.

Uansett hvem Arsenal har startet med denne sesongen, så har prestasjonene på hjemmebane ikke vært gode nok. De har kun vunnet to av ni kamper på Emirates.

David Luiz og keeper Bernd Leno er tilbake hos Arsenal etter suspensjoner, men the Gunners har fortsatt flere sentrale spillere på skadelisten.

Siden Kieran Tierney og Pablo Mari mangler i forsvaret og den viktige defensive midtbanespilleren Thomas Partey ute, tror vi Arsenal skal få sin fulle hyre med å tette igjen bakover mot Leeds.

Best på bortebane

Leeds United har begynt å få uttelling. De har tre seire på de fire siste kampene, og Yorkshire-laget kan lage problemer for the Gunners søndag.

Marcelo Bielsas menn har også vunnet tre av de fire siste bortekampene i ligaen, og den glitrende prestasjonen mot et høytflyvende Leicester i slutten av januar - da de vant 3-1 - viste hvor farlige de kan være på bortebane.

Det er faktisk kun Manchester City som har flere skudd på bortebane i Premier League enn Leeds denne sesongen.

Leeds har tatt flere poeng borte enn hjemme på Elland Road siden de rykket opp til Premier League, og vi tror de kan utnytte et defensivt svekket Arsenal-lag søndag. 3,70 i odds på Leeds-seier frister mest.

