Pochettino skal berge Paris Saint-Germain

Mauricio Pochettino debuterer som ny manager i PSG i kveld. De møter formløse Saint Etienne borte og blir en av våre sikre på en herlig midtukekupong.

Årets første midtukekupong byr på en semifinale fra den engelske ligacupen, en kamp fra Serie A, en kamp fra La Liga, to kamper fra Segunda i Spania, fem kamper fra Ligue 1, en kamp fra belgisk toppdivisjon og avsluttes med en kamp fra Copa Libertadores i Sør-Amerika. Bonuspotten er på ca 1,5 mill kr. Innleveringsfristen er kl 20.40.

1. Manchester United - Manchester City

Engelsk ligacup semifinale. Det ligger an til et durabelig Manchester-derby onsdag. Det er også en reprise av semifinalen i ligacupen sist sesong. Den gangen vant Manchester City 3-1 på Old Trafford, mens Ole Gunnar Solskjærs menn vant 1-0 i returoppgjøret på Etihad. Pep Guardiolas mannskap tok seg videre til finalen etter å ha vunnet sammenlagt. I motsetning til forrige sesong, spilles det ikke returkamp denne sesongen, så alt skal avgjøre på Old Trafford i kveld.

Manchester United har ikke vunnet et trofé på fire år. I den samme perioden har byrivalen vunnet ligacupen de tre siste sesongene.

Solskjærs lag tapte ikke bare semifinalen i ligacupen sist sesong. De tapte også semifinalen i FA-cupen mot Chelsea, i tillegg tok Europa League-eventyret slutt mot Sevilla i semifinalen. United er desperate etter å kvitte seg med statusen som «nesten-laget» denne uken, og sikre lagets første finale under Solskjær.

Manchester United er ubeseiret i de tre siste kampene mot Manchester City i alle turneringer. De har to seire og én uavgjort, men kanskje mest imponerende er det at de ikke har sluppet inn mål i de tre kampene.

Vi føler uansett kveldens semifinale er vidåpen og spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

2. Milan - Juventus

Det er midtukerunde i Serie A og dette er naturligvis den klart største godbiten. Milan er fortsatt ubeseiret på toppen av tabellen etter søndagens 2-0 seier borte mot Benevento. Midtbanespilleren Sandro Tonali ble utvist allerede etter 33 minutter og han soner følgelig karantene onsdag. Zlatan Ibrahimovic er fortsatt ute med skade, i likhet med med midtbanespillerne Ismael Bennacer og Alexis Saelemaekers. Solide 11-4-0 på de 15 første seriekampene for Milan som har ett poeng ned til Inter på 2. plass. 4-3-0 totalt hjemme på San Siro.

Total kollaps for Juventus med 0-3 tap hjemme for Fiorentina to dager før julaften. Det var Juves første tap for sesongen og kan til en viss grad forklares med at Cuadrado ble utvist allerede etter 18 minutter i den kampen. Slo som ventet tilbake hjemme mot Udinese søndag med 4-1 seier. Tok seg opp på 5. plass med den seieren, men har hele 11 poeng opp til Milan, riktignok med kamp mindre spilt. Er ubeseiret på bortebane med 3-4-0 hittil. Alvaro Morata og Alex Sandro er de eneste fraværene for trener Andrea Pirlo.

Milan snudde 0-2 til 4-2 seier i tilsvarende kamp forrige sesong. Den kampen ble spilt i juli 2020. 2-0 seier til Juventus i de to foregående sesongene. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Athletic Bilbao - Barcelona

Athletic Bilbao leverer som vanlig best hjemme på San Mames. Tapte baskerderbyet hjemme mot Real Sociedad med 0-1 på nyttårsaften, men tok som ventet tre poeng hjemme mot Elche søndag med 1-0 seier. Totalt 5-0-3 på hjemmebane, ditto svake 1-3-5 på bortebane. Ligger på 9. plass med 21 poeng, men har åtte poeng opp til 4. plassen.

Skuffende start for Barcelona og Ronald Koeman. Til tross for kamp mer spilt enn serieleder Atletico Madrid er laget hele ti poeng bak Atletico på sin 5. plass. 1-0 seier borte mot Huesca søndag og hadde full kontroll i den kampen. Står med 8-4-4 totalt og ikke bedre enn 3-1-3 på bortebane. Gerard Pique, Sergi Roberto, Ansu Fati og Philippe Coutinho er alle ute med skader.

1-0 seier til Athletic Bilbao i tilsvarende kamp forrige sesong. Det var i seriepremieren. Fire Barcelona-seire og en poengdeling de fem foregående før det. Athletic Bilbao får det nok tøft med å gjenta fjorårssesongens seier her. UB.

4. Malaga - Real Oviedo

De to neste kampene på midtukekupongen er begge hentet fra Segunda i Spania. I denne divisjonen er det 22 lag, det er spilt 20 serierunder. De to øverste lagene rykker direkte opp, mens lagene fra 3. plass til 6. plass spiller playoff om den siste opprykksplassen. De fire nederste rykker direkte ned.

Malaga rykket ned fra La Liga etter 2017/18-sesongen og er inne i sin tredje strake sesong på nest øverste nivå. Havnet på en skuffende 14. plass forrige sesong og ligger på 13. plass når denne sesongen er bortimot halvspilt. Har totalt 27 poeng, men det er ikke mer enn seks poeng opp til 6. plassen. Formen er helt på det jevne med 1-3-2 på de seks siste seriekampene og hjemme er ikke tallene bedre enn 2-4-3.

Real Oviedo ligger på plassen bak Malaga med ett poeng mindre (26). Ustabile 2-2-2 på de seks siste seriekampene og like ustabile 3-3-3 på sine ni første bortekamper. 2-2 hjemme mot Mallorca i første kamp etter juleferien.

Malaga har vunnet tilsvarende kamp de to foregående sesongene og bør i det minste kunne unngå tap denne gangen. HU.

5. Fuenlabrada - Mallorca

Fuenlabrada rykket opp til Segunda før forrige sesong og endte på en flott 8. plass da, og presterte sterke 9-8-4 på hjemmebane da. Har levert noenlunde på samme nivå denne sesongen og ligger på 10. plass med 27 poeng, det er seks poeng opp til Sporting Gijon på 6. plass. Innledet 2021 med 0-0 hjemme mot Leganes lørdag kveld, og står med spesielle 2-6-2 på ti spilte hjemmekamper.

Mallorca rykket ned fra La Liga etter fjorårssesongen, men har klare ambisjoner om å ta seg tilbake på første forsøk. Ligger på 2. plass med 42 poeng, det er a poeng med serieleder Espnyol, mens Almeria på 3. plass er poenget bak. Ned til Rayo Vallecano på 4. plass er det åtte poeng. Innledet 2021 med 2-2 borte mot Oviedo og er ubeseiret på bortebane hittil (6-4-0).

Mallorca skal kunne forbli ubeseiret også etter onsdagens kamp, men U-faren er nok betydelig. UB.

6. Saint-Etienne - Paris Saint-Germain

De fem neste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra Ligue 1, der det er klart for første serierunde etter juleferien onsdag kveld.

Etter en knallsterk start på sesongen med tre strake seire, ble det bråstopp for Saint-Etienne som har prestert 1-6-7 på de 14 neste seriekampene. Den eneste seieren i denne perioden kom tredje sist med 2-1 seier borte mot Bordeaux. Deretter ble det to strake 2-2 kamper mot hhv Nimes hjemme og Monaco borte. Ligger på 14. plass med 18 poeng, men har seks poeng ned til Lorient som ligger tredje sist på øverste nedrykksplass. Labre 2-3-3 på hjemmebane. Yvan Neyou og Mahdi Camara soner begge karantene.

Thomas Tuchel ble sparket som PSG-manager på julaften og inn er kommet velkjente Mauricio Pochettino. PSG på 3. plass etter de første 17 serierundene med 35 poeng, men har kun ett poeng opp til serieleder Lyon. 4-0 seier hjemme mot Strasbourg i siste serierunde før juleferien. Pochettino har en rekke skader i sitt mannskap. Neymar, Juan Bernat, Kimpembe, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Rafinha, Alessandro Florenzi og Layvin Kurzawa er alle uaktuelle.

Det står 0-1-7 på de åtte siste tilsvarende oppgjørene. Selv med en rekke skader, skal vinnersjansen være svært god for PSG mot et likeledes svekket hjemmelag. B.

7. Lyon - Lens

Serieleder Lyon med kun ett tap denne sesongen. Det kom borte mot Montpellier i tredje serierunde, de 14 neste seriekampene har gitt 9-5-0 og totalt står Lyon med 10-6-1 og 36 poeng. Kun målforskjellen skiller ned til Lille på 2. plass, mens PSG kun er poenget bak. Bunnsolide 5-3-0 på hjemmebane. Midtstopperen Marcelo soner karantene, mens spissen Moussa Dembele er skadet.

Nyopprykkede Lens har klart seg bra og ligger på 7. plass med 27 poeng. Avsluttet 2020 med 2-1 seier hjemme mot Brest og har faktisk vunnet tre av sine fire siste bortekamper. Rennes og Monaco er blant lagene som er slått i disse bortekampene. Lens med totalt 4-1-3 på bortebane. Forsvarsspilleren Medina er eneste usikre spiller for bortelaget.

Ingen innbyrdes mellom lagene siden 2014/15-sesongen. Lyon skal uansett stå som klar favoritt. H.

8. Lille - Angers

Kun fire hjemmetap for Lille i løpet av de tre siste sesongene. Sterke 13-4-2 i 2018/19-sesongen og like sterke 11-2-2 i fjorårssesongen som ble avbrutt etter 28 serierunder. Ligger a poeng med serieleder Lyon og står med sterke 6-3-0 på sesongens ni første hjemmekamper. Avsluttet 2020 med 4-1-0 på de fem siste seriekampene.

Angers på en flott 9. plass hittil og har totalt 27 poeng. Det er også rundt midten av tabellen Angers har havnet de foregående sesongene. Solide 3-2-1 på de seks siste seriekampene før juleferien og klart godkjente 4-2-2 på bortebane. Forsvarsspilleren Souleymane Doumbia soner karantene.

To strake hjemmeseire i de to siste tilsvarende. Vi tror hjemmelaget vinner igjen. H.

9. Marseille - Montpellier

Kun ett poeng på de tre siste seriekampene før juleferien for Marseille, som dermed mistet terreng til tetlagene. Ligger på 5. plass med 28 poeng og har åtte poeng opp til serieleder Lyon, men samtidig har Marseille to kamper tilgode på samtlige lag over seg på tabellen. Viktige Guye er tilbake etter karantene onsdag. Totalt 3-3-1 på hjemmebane for Marseille. Valentin Rongier soner karantene for gule kort.

Montpellier med kun en seier på de fem siste seriekampene før juleferien (1-1-3) og har falt ned til 8. plass på tabellen med sine 27 poeng. Men kun ett bortetap på de åtte første bortekampene (4-3-1). Téji Savanier skal være eneste fravær for Montpellier.

Det står 3-3-0 på de seks siste tilsvarende oppgjørene i Marseille. HU.

10. Reims - Dijon

Etter en strevsom høst tok Reims sju poeng på de tre siste seriekampene før juleferien. Det sendte laget opp på 15. plass og de står med totalt 17 poeng, det er fem poeng ned til Lorient under streken. Imponerte med 3-1 seier over Bordeaux i siste serierunde lille julaften. Men har ikke bedre enn 2-1-4 på hjemmebane totalt. Ingen nye skader eller karantener for Reims.

Dijon ligger nest sist med 12 poeng i likhet med de to andre bunnlagene Lorient og Nimes. Det er dog kun to poeng opp til Strasbourg på sikker plass. Tok seg opp og forbi Nimes da de slo Nimes 3-1 borte i siste serierunde og er faktisk ubeseiret på de fire siste bortekampene (2-2-0).

0-0 og 1-2 i de to siste tilsvarende og feelingen er at denne kan bikke alle veier. Hjemmelaget er storfavoritt på midtukekupongen, men vi tror mest på borteseier. B på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

11. Eupen - Genk

Ikke hverdagskost med kamper fra Belgia på tippekupongen. Eupen med fine 3-2-0 på fem kamper, men tapte så 0-3 borte mot Club Brügge andre juledag og tre dager senere ble det 2-3 tap hjemme for Zulte Waregem. Ligger fjerde sist med 20 poeng og har kun to poeng ned til Cercle Brügge på kvalikplassen. Moderate 2-3-3 på hjemmebane.

Genk på 2. plass med 35 poeng og har fire poeng opp til serieleder Club Brügge, men med en kamp mindre spilt. Skuffet med 1-1 hjemme mot svakt plasserte Waasland-Beveren tredje juledag og røk 0-1 for Anderlecht i sin siste bortekamp i midten av desember. Totalt 4-2-2 på åtte spilte bortekamper.

2-0 og 0-2 i tilsvarende kamp de to foregående sesongene. Vi tror mest på borteseier denne gang. B.

12. Boca Juniors - Santos

Semifinale i Copa Libertadores og her spiller det hjemme/borte og dette er første kamp.

Boca Juniors røk ut i semifinalen i forrige sesongs Copa Libertadores. Tapte da 0-2 borte mot River Plate i den første kampen og da var det ikke nok å vinne hjemmereturen med 1-0. Denne sesongen tapte laget 0-1 borte for Racing Club i første kamp, men vant hjemmereturen på julaften med 2-0.

Brasilianske Santos ligger kun på 8. plass i hjemlig brasiliansk serie denne sesongen, når det gjenstår 12 serierunder. Med 39 poeng er det hele 17 poeng opp til Sao Paulo. 1-1 borte mot brasilianske Gremio i første kvartfinale, og imponerte med 4-1 seier i hjemmereturen 16. desember.

Boca Juniors er klare favoritter i første semifinale på hjemmebane, og blir en av våre sikre på midtukekupongen. H.

