Pop-stjernen har designet draktene til denne engelske klubben

Pop-stjernen Robbie Williams har hjulpet med å designe årets drakter til favorittlaget sitt, Port Vale.

Robbie Williams er best kjent for musikk-karrieren, først med Take That og deretter med ekstrem suksess som soloartist, men han har alltid vært enormt interessert i fotball, og særlig i Port Vale. Det er favorittklubben hans.

Han skrev sangen til FIFA 2000 som het 'It's Only Us' - og han kom samtidig til enighet med EA Sports om at Port Vale skulle bli inkludert i spillet. De var dermed eneste laget fra tredje nivå i England som var med i dataspillet den gangen.

Nå har popstjernen gått et steg lenger.

Før denne sesongen har Robbie Williams hjulpet til med å designe klubbens nye hjemmedrakter og keeperdrakter for 2020-2021-sesongen, og de er ganske spesielle.

Port Vale's Cristian Montano (t.v.) i den nye drakten som er designet av Robbie Williams. Foto: Zac Goodwin (Pa Photos)

Draktene har en V-mønster foran i klubbens tradisjonelle hvite, sorte og gule farger, og på en delikat måte er bokstavene W, N og E skrevet inn bak på trøyene, og de står for managerens mantra "Want. Need. Expect."

Twitter-hilsen til fansen

De nye draktene skulle egentlig lanseres under konserten til Robbie Williams på Vale Park i juni, men den er utsatt til sommeren 2021 på grunn av koronapandemien, og dermed be drakten lansert gjennom mer tradisjonelle kanaler.

Williams samarbeidet med eier Carol Shanahan og sønnen Patrick med designet på den nye drakten.

Robbie Williams sendte en melding til fansen før sesongen, ifølge lokalavisen Stoke Senitel

I Twitter-meldingen sier han; Gjett hvem som har hjulpet til med å designe de nye draktene denne sesongen? Det er meg. Både hjemme og borte.

- Det er en ny æra på Vale Park Kan dere føle det? Jeg kan.

- Vi har utrolige eiere. Den eneste veien for the Vale er opp.

- Jeg er med. Er dere?

Port Vale-eier Carol Shanahan er glad for å ha artisten med på laget.

- Vi er begeistret over samarbeidet med Robbie og Erra (draktleverandør). Spillerne elsker de nye draktene, og vi håper at fansen liker dem også.

Port Vale - Tranmere Rovers 2,00 - 2,90 - 3,35 U (spillestopp lørdag kl. 15.55)

Engelsk, League Two. Port Vale har fått en bra start. Stoke-on-Trent-laget ligger på syvendeplass med 19 poeng, syv poeng foran Tranmere på tabellen.

The Valiants røk overraskende ut av FA-cupen mot King's Lynn Town, men de dominerte kampen og hadde elleve skudd på mål, som vanligvis burde vært mer enn nok til å slå ut et National League-lag.

Hjemme på Vale Park viser statistikken 3-1-1.

Managerløst lag

Etter trenersparkingen har Tranmere vunnet tre kamper på rad. Først slo de Harrogate 1-0 borte i ligaen, og deretter gikk de videre FA-cupen etter å ha vunnet 2-1 mot Accrington Stanley og på onsdag vant de 3-1 etter straffespark mot Wigan i EFL Trophy-turneringen.

Liam Ridehalgh måtte ut med en lyskeskade i onsdagens kamp, og han rekker ikke lørdagens kamp. Lee O’Connor er på andslagsoppdrag for Irland, så han spiller heller ikke mot Port Vale.

Seieren mot nyopprykkede Harrogate var den første trepoengeren på bortebane denne sesongen. Tre av de første seks bortematchene har endt uavgjort, og vi tror også lørdagens match blir jevnspilt.

Tranmere Rovers vant begge ligakampene mot Port Vale sist sesong, og de har fått en opptur etter trener-sparkingen. De har vunnet de tre siste kampene, og vi tror det managerløse laget er undervurdert i denne kampen. Med de to tidligere Premier League-spillerne Jay Spearing (eks-Liverpool) og James Vaughan (eks-Everton) på laget, tror vi Birkenhead-laget kan få med seg poeng fra Vale Park. Oddsen på uavgjort er 2,90. Det er spillbart.

