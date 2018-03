Portsmouth er i nærheten

Sportspills øvrige søndagsmeny:

På grunn av landslagspausen er det en mildt sagt uortodoks tippekupong vi har foran oss denne søndagen. En kamp fra League One, åtte kamper fra Serie B, to kamper fra Segunda i Spania og en kamp fra belgisk 1. divisjon er utfordringen vi tippere står ovenfor. Bonuspotten er på ca 1,9 mill kr denne søndagen og merk at innleveringsfristen er allerede kl 14.55 Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Portsmouth - Oxford

League One i England. Med ni seriekamper igjen å spille ligger Portsmouth på 8. plass før helgens runde med totalt 52 poeng. Det betyr at det er opp fem poeng opp til Plymouth på den viktige sjetteplassen som gir playoff. Har dog ikke vist den beste formen og stod med fire tap og en seier på de fem siste kampene, før det ble 2-0 seier borte mot Oldham sist lørdag. Hjemme på Fratton Park står laget med 9-3-7 denne sesongen og det er fortsatt svært godt med besøkende på hjemmekampene til Pompey. Hele 18 247 tilskuere hadde møtt til forrige hjemmekamp som endte med 1-3 tap for Gillingham. Faktisk har Portsmouth tapt fire av sine fem siste hjemmekamper. Nathan Thompson er tilbake etter fire kampers karantene, mens Gareth Evans er klar igjen etter skade.

Oxford ligger mer utsatt til på 16. plass med totalt 45 poeng. Det betyr at det ikke er mer enn fem poeng ned til nedrykksstreken før helgens runde. Tok en fin trepoenger sist helg med 2-1 seier hjemme mot Peterborough. Borte er tallene moderate 5-5-8. Karl Robinson er ny som Oxford-manager. Spissene Wes Thomas og Jon Obika pådro seg smeller sist lørdag og er usikre. Gino van Kessel er på landslagsoppdrag.

Portsmouth bør unngå tap her. HU.

2. Pro Vercelli - Avellino

De åtte neste kampene på søndagskupongen er alle hentet fra Serie B i Italia. Først litt fakta om Serie B. Det er totalt 22 lag i denne divisjonen. Lag 1 og 2 rykker direkte opp til Serie A, mens lagene fra 3 til 8. plass. De tre nederste lagene rykker direkte ned til Serie C, mens lagene på 18 og 19. plass må spille kvalik. Lagene har spilt hhv 30 og 31 seriekamper og det skal altså totalt spilles 42 serierunder.

Pro Vercelli ligger tredje sist og således på direkte nedrykksplass med sine 29 poeng, og det er tre poeng opp til kvalikplass. Har spilt 30 seriekamper. Ingen seire på de seks siste seriekampene, men fem av dem har endt med poengdeling. 0-2 tap borte mot Carpi i den siste seriekampen spilt mandag kveld. Totalt 3-6-5 på hjemmebane. Laget har allerede byttet trener to ganger denne sesongen.

Også motstander Avellino er innblandet i nedrykksstriden og ligger på 16. plass med totalt 35 poeng og har med det to poeng ned til kvalik og seks poeng ned til Pro Vercelli. Står med en seier på de seks siste seriekampene (1-3-2). Svært moderate 2-4-9 på bortebane.

De tre siste tilsvarende oppgjørene Stadio Silvio Piola i Vercelli har alle endt 1-1. Det blir nok jevnt denne gangen også. U.

3. Cremonese - Entella

Med 0-6-3 på sine ni siste seriekamper har Cremonese falt ut av playoffplassene på tabellen og falt til 10.plass med totalt 41 poeng. Det skiller dog kun tre poeng opp til Parma på 8. plass (som er den siste playoffplassen). Er den store uavgjortspesialisten i Serie B og 17 av lagets 31 seriekamper har endt med poengdeling. Totalt 5-7-2 hjemme på Stadio Giovanni Zini i Cremone. Midtbanespilleren Simone Pesce (25 seriekamper fra start) soner karantene her.

Virtus Entella ligger fjerde sist og på kvalikplass med totalt 32 poeng. Det skiller kun to poeng opp til Brescia på sikker plass. Formen er dog ikke så aller verst med 2-2-2 på de seks siste seriekampene. Men svake 2-6-6 på bortebane.

Uavgjortspesialist Cremonese bør unngå tap her. HU.

4. Pescara - Empoli

Pescara rykket ned fra Serie A etter forrige sesong, men er ikke i posisjon til å ta steget tilbake på direkten. Ligger på 14. plass med totalt 37 poeng og har ikke mer enn fire poeng ned til kvalik, men samtidig ikke mer enn sju poeng opp til playoff. Formen er dog laber med ingen seire på de seks siste seriekampene (0-3-3). Totalt 6-5-5 hjemme på Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia i Pescara.

Serieleder Empoli står med 57 poeng og har seks poengs luke ned til Palermo på 3. plass. Formen viser meget sterke 10-6-0 på de ti siste seriekampene, men ikke bedre enn 5-5-4 totalt på bortebane. Dog står laget med 3-1-0 på de fire siste bortekampene.

Pescara må trolig si seg fornøyd med maks ett poeng mot den formsterke serielederen. UB.

5. Ternana - Frosinone

Tabelljumbo Ternana står med totalt 26 poeng og har med det seks poeng opp til kvalik og åtte poeng opp til sikker plass. Ferruccio Mariani tok over som trener i slutten av januar, men opplevde fem strake tap på direkten, før det ble 2-1 seier over Cremonese i forrige hjemmekamp. Etter det har det blitt ett poeng på to bortekamper. Totalt viser hjemmetallene 4-8-3.

Frosinone rykket ned fra Serie A etter sesongen 2015/16. Endte på 3. plass i Serie B forrige sesong og på playoff, men klarte ikke å ta seg tilbake til Serie A på første forsøk. Men er nå på direkte opprykksplass og 2. plass når laget har 11 seriekamper igjen. Står med 54 poeng og har tre poeng ned til Palermo på 2. plass. Er dog klart best hjemme (10-5-1), borte har laget kun vunnet fire kamper (4-7-4). Spissen Federico Dionise (21 seriekamper fra start og seks seriemål) soner karantene her.

Ternana har kun tapt tre hjemmekamper, mens Frosinone kun har vunnet fire bortekamper. Vi helgarderer. HUB.

6. Salernitana - Novara

Salernitana ligger på 13. plass med totalt 38 poeng og har med det kun fem poeng ned til kvalikplassen, men på den annen side også kun seks poeng opp til playoff. Etter en tung periode med 0-2-4 på seks kamper, har det blitt sju poeng på de tre siste seriekampene for Salernitana som står med 4-8-3 på hjemmebane.

Novara står med totalt 35 poeng og ligger på 15. plass. Det skiller kun to poeng ned til kvalik. Domenic Di Carlo tok over som trener i starten av februar. Etter tre strake tap, har Novara tatt fire poeng på to hjemmekamper. Borte viser tallene 5-3-7.

1-0 og 0-0 i de to siste tilsvarende på Stadio Arechi i Salerno. Vi tror ikke hjemmelaget taper denne gangen heller. HU.

7. Palermo - Capri

To ganger i løpet av de fem siste sesongen har Palermo rykket ned fra Serie A. Sist etter forrige sesong. Men øylaget er i posisjon til å ta seg tilbake på første forsøk. Ligger på 3. plass før helgens runde med totalt 51 poeng, men har en kamp tilgode på Frosinone på 2. plass som ligger tre poeng foran. Etter tre strake tap i starten av februar, står nå Palermo med 2-2-0 på de fire siste. 9-3-3 totalt hjemme på Stadio Renzo Barbera i Palermo.

Carpi vant Serie B sesongen 2014/15, men rykket direkte ned igjen etter en sesong på øverste nivå. Endte på 7. plass i Serie B forrige sesong. Står nå med totalt 44 poeng og ligger på 9. plass og kun målforskjellen skiller opp til Parma på playoff. Står i likhet med Palermo med 2-2-0 på sine fire siste seriekamper, men har kun møtt lag fra nedre halvdel i denne perioden. Moderate 4-6-5 på bortebane.

Det er kun tre poeng som gjelder for hjemmesterke Palermo her og vi laget full tillit. H.

8. Venezia - Perugia

Hjemmesterke Venezia (8-5-2) er på playoff og ligger på 7. plass med totalt 46 poeng etter 30 spilte seriekamper. Det skiller åtte poeng opp til Frosinone på direkte opprykksplass. Hadde sterke 5-2-0 på sine sju siste seriekamper, før det ble 2-3 borte mot serieleder Empoli sist lørdag.

Citadella er også med i toppen og holder en sterk fjerdeplass etter 31 spilte seriekamper og står med totalt 50 poeng og har således kun fire poeng opp til Frosinone på direkte opprykksplass. Formen er fin med 3-3-0 på de seks siste seriekampene og Cittadella er divisjonens beste bortelag med 9-3-3 totalt og råsterke 7-3-0 på sine ti siste bortekamper.

Sterkt og formsterkt hjemmelag mot et knallgodt bortelag. Poengdeling? U.

9. Cesena - Perugia

Kun to hjemmetap til tross (5-8-2) så er Cesena veldig involvert i bunnstriden med sine totalt 33 poeng. Når poengfangsten på bortebane kun er ti poeng (2-4-10), blir det mer forståelig. Ligger på den øverste kvalikplassen og har kun ett poeng opp til sikker plass, men samtidig kun fire poeng ned til direkte nedrykk.

Perugia er på playoff og ligger på 6. plass med totalt 46 poeng etter 30 spilte seriekamper. Det skiller åtte poeng opp til Frosinone på direkte opprykksplass. Er det store formlaget i Serie B og står med fem strake seire, men hele fire av dem er spilt på hjemmebane. 3-6-5 er ingen avskrekkende bortestatistikk.

2-1 og 1-1 i de to siste tilsvarende. Åpent og vi helgarderer. HUB.

10. Tenerife - Lorca

De to neste kampene på tippekupongen er begge hentet fra Segunda i Spania. Samtlige lag har spilt 31 seriekamper i Segunda og det skal spilles 42.

Tenerife er litt i ingenmannsland i øyeblikket. Står med totalt 43 poeng og ligger på 12. plass. Det skiller seks poeng opp til Zaragoza på den siste playoffplassen (6. plass) og det skiller 11 poeng ned til nedrykksplass. Har sin klare styrke på hjemmebane (8-6-1), borte har laget kun maktet å vinne tre kamper (3-4-9). Formen er bra og laget stod med 4-1-0 på de fem siste seriekampene, før det ble 0-2 tap borte mot Numancia forrige søndag.

Lorca har kun klart å kapre 19 poeng og ligger nest sist. Det skiller hele 16 poeng opp til Alcorcon på sikker plass. Ingen effekt av trenerskiftet rett før jul og Lorca står med 0-3-12 på de 15 siste seriekampene. Borte er 13 av 16 kamper tapt (1-2-13).

Hjemmesterke Tenerife bør sikre tre poeng her. H.

11. Granada - Numancia

Granada endte sist i Primera forrige sesong og rykket altså ned. Men er tildels i opprykksposisjon og ligger på 5. plass med totalt 49 poeng. Dog er det muligens litt for langt opp til direkte opprykk og Huesca på 2. plass som står med 57 poeng. Og da hjelper det ikke på at laget gikk på sitt tredje strake tap borte mot Real Oviedo forrige søndag. Råsterke 11-2-2 på hjemmebane, men tapte altså forrige hjemmekamp (0-1 mot svakt plasserte Gimnastic).

Numancia er et av mange lag som kjemper om en av de fire playoffplassene (lag 3 til 6). Ligger på 8. plass med totalt 48 poeng og har kun ett poeng opp til Zaragoza på 6. plass. 2-1-3 på de seks siste seriekampene forteller om varierende prestasjoner. 2-8-6 er alt annet enn imponerende tall på bortebane.

Granada bør ha en ypperlig mulighet til å komme tilbake på vinnersporet her. H.

12. Roeselare - Tubize

søndagskupongen avsluttes med en kamp fra nivå to i Belgia og dette er nedrykkspill. Roeselare tok 4. plass i periode en, men endte så nest sist i den andre. Har med seg inn 18 poeng i nedrykksspillet. Er normalt et stødig hjemmelag.

Tubize endte sist i begge periodene i grunnspillet og har med seg 12 poeng inn i denne serien. Ligger dermed sist og vant kun en bortekamp i den første perioden, men spilte 0-0 hjemme og vant 2-1 borte mot Roeselare i de to kampene der lagene møtte hverandre.

Vi tar med alle tegn i denne. HUB.



